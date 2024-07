Carlos Burgueño: "El Messi de las finanzas está medio lesionado"

El politólogo, Carlos Burgueño, contó que no solo el Banco Macro, sino otros tres bancos realizaron ventas de puts el 1 de julio, lo cual puede "intensificar la crisis financiera", aunque haya sido "totalmente legal": "Bausilli debería haber sabido, si no tenés a alguien de confianza en el Central que te avise esto, está fallando la comunicación", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Burgueño es periodista, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Economía y Sociología, columnista de Perfil, y está en el aire en La Red y A24.

Este fin de semana publicaste dos artículos en Perfil, uno de ellos titulado “Crónica del Día en que según Milei hubo un intento de golpe financiero”. Allí hay un punto nodal en todo esto, que tiene que ver con que durante la corrida no solo fue el Banco Macro, sino tres bancos más los que hicieron la misma operación, lo cual le permitió a Mlei calificar como “golpista” al Banco Macro. Además, en el diario La Nación, se planteaba que la cantidad de pesos emitidas era muy superior a las ventas que había hecho el Banco Macro, lo que indicaba que había otros bancos que también habían hecho lo mismo. ¿Cómo podemos profundizar sobre eso para tratar de inferir si el ataque a Macro es un ataque más político por la relación que tenía el fallecido dueño del Macro y continuada por su hijo, Jorge Brito, con Sergio Massa?

Te lo dije personalmente y te lo digo ahora en esta etapa de mi vida: trabajar con ustedes es un verdadero placer y un orgullo, así que te lo digo también públicamente. Gracias por haberme convocado. No te voy a enseñar periodismo ni te voy a explicar nada de periodismo a vos, que sos un prócer en la materia. Simplemente lo que quisimos hacer es volver a la vieja y nunca tan bien pondera crónica.

Después de que Milei hablara de un golpe desestabilizador financiero, parte de nuestra acción fue llamar a quienes operaron en el mercado el lunes 1 de julio. Ese día, realizaron una operación que provocó polémica, vendieron puts, es decir, vendieron seguros financieros respaldados por títulos públicos emitidos por el Banco Central.

Con esta operación, se obtenían pesos para luego dolarizar carteras. Esta acción, realizada el lunes tras la fallida conferencia de prensa, profundizó la crisis: la bolsa cayó, los bonos bajaron, el riesgo país subió por encima de los 1.500 puntos y los dólares financieros aumentaron un 1,7%.

¿Qué hicimos? Hablamos con los operadores y confirmamos que no fue solo un banco, sino cuatro los involucrados. Identificamos a estos bancos por su nombre y apellido. Aunque el Banco Macro fue el que más puts vendió y comenzó la venta, pero inmediatamente después vinieron otros tres.

Para explicar un poco, vender puts en el mercado financiero argentino se hace a través de una pantalla y la orden se da 24 horas antes. Por lo tanto, la orden se dio el viernes y era visible en el sistema, lo cual no debería haber sido una sorpresa para el Banco Central.

En resumen, hay tres puntos clave: no fue solo el Banco Macro, sino cuatro bancos; el Central sabía o debería haber sabido que esto ocurriría al mirar la pantalla del sistema financiero; y finalmente, esta operación era legal, o sea, estaba habilitada.

Lo que dicen varios colegas es que Luis Caputo planteó que la próxima vez avisen, pero sería redundante porque, de hecho, está avisado automáticamente porque se pide 24 horas antes. ¿No?

Claro, se pide 24 horas antes y además la operación, como son títulos del Banco Central, aparecen en la pantalla del Banco Central. En el caso de la venta del Banco Macro, hasta que se operó, es decir, que alguien compró esos puts, los ejecutó, pasó una hora y media. O sea, no es una operación de vendiste un bono y alguien lo compró, vendiste una acción y alguien lo compró, sino que pasó una hora y media hasta que se activó. Así que no fue sorpresiva.

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

¿Y los otros tres bancos también tuvieron que haber avisado el viernes para que se haga efectivo el lunes o lo pudieron haber avisado el mismo lunes, después del Macro?

No, todos lo tuvieron que haber avisado antes. Más que avisar es poner en pantalla la operación.

¿Qué tienen en común los otros tres bancos para que se pueda inferir que el Presidente se haya quedado solo con Macro? ¿Son bancos internacionales en lugar de internacionales? ¿Hay algo que los unifica como carácter?

No, que los 3 son bancos y tenían puts, nada más. Ni siquiera que sean bancos de capital nacional. Paso a explicar: hay dos grandes entidades de bancos, ABA (De capital internacional) y ADEBA (Banco de Capital nacional). Y también está ABAPPRA, en donde tenés también bancos públicos y bancos cooperativos. Esas son las tres grandes entidades que agrupan a los bancos.

El tema es si había que haber avisado por cuestiones políticas y operativas, porque ese lunes había una reunión pactada con los bancos. Y ahí la verdad es que es una cuestión de criterio, También averiguamos que no avisaron, no llamaron a Santiago Bausili para decirle “El lunes voy a vender puts”. Pero tampoco Bausili advirtió antes “Che, cuando vendan un put, avisenme”.

Pero Bausili podría haberse entreverado simplemente mirando las pantallas, ¿no?

Sí, claro. No sé si Bausili está todo el tiempo en la mesa de dinero del Banco Central, pero alguien le debería haber avisado. Si vos no tenés a alguien de confianza en el Central que te avise esto, está fallando la comunicación.

Elizabeth Peger (EP): También se comenta que otros tres bancos vendieron puts el martes. Ese es el fuerte rumor que había ayer. Y otra cosa es que, en todo caso, las operaciones fueron informadas el viernes antes de la conferencia de prensa de Caputo y Bausili, con lo cual no fue una reacción de los bancos a la conferencia, al menos es lo que se infiere en el mercado. ¿Es así?

Hago una aclaración: los tres bancos del martes son los mismos que los del lunes, no tengo registrado un quinto banco. Lo que pasa es que la operatoria se concreta después, es decir, los dólares del contado con liquidación, entran el martes.

Esto es una operación que dura o demanda 24 horas hasta que se realice. Y por otro lado, tenés razón, esta venta de puts fue el viernes antes de la conferencia de prensa, durante el mercado, porque después de la 6 de la tarde se cierra la pantalla. Por eso la conferencia de prensa se organizó a la tarde y no antes, posiblemente porque sabían de las operaciones.

EP: Después de la fuerte embestida que planteó Milei contra el Banco Macro, en las declaraciones del sábado Caputo buscó diferenciarse, minimizar y un poco tranquilizar esa supuesta denuncia de Milei y también de algunos sectores políticos del Gobierno. ¿Por qué ese esfuerzo de Caputo?

Caputo es trader de naturaleza. Los economistas pueden ser economistas dedicados a la política monetaria, al comercio internacional y/o a todas las áreas que tiene la economía. Caputo se dedicó a ser trader, que es una persona que compra y vende títulos, bonos o ADR, entre otras cosas, en el mercado de capitales. De hecho, es un trader muy exitoso, acá y afuera. Primero afuera y después acá.

Entonces, Caputo entiende de qué se trata. Cuando Caputo explica la medida, dice, ¿por qué no me avisaron? Es un punto, podemos detenernos ahí y preguntarnos por qué no avisaron los bancos que iban a vender los puts. Pero de ninguna manera convierte esto en una ilegalidad y mucho menos en un intento golpista, que es lo más grave de todo.

Caputo le baja el precio a la denuncia de Milei básicamente porque entiende de qué se trata. Este fin de semana, reflexionaba con la gente del mercado cuántas veces Caputo, en el gobierno anterior, habrá hecho lo mismo. No con puts, pero sí con leliqs, por ejemplo.

El dólar blue trepó a una cifra récord de 1500 pesos.

¿El anuncio del sábado, tanto el de Milei como luego de Caputo, fue así de desprolijo, como narra la mayoría de los colegas, y es de alguna manera una respuesta a la mala resolución de la referencia de prensa del viernes anterior? ¿Podríamos decir que el apuro de hacer anuncios de la manera que se realizaron este sábado, indica cierta incomodidad o turbulencia por parte del Gobierno respecto a lo que está sucediendo?

Yo no sé si es improvisado y tampoco sé si lo venían estudiando desde hace mucho. Lo que sí te puedo asegurar es que es sorpresivo por la naturaleza del anuncio, que es una intervención en el mercado cambiario. Y en un gobierno linbertario no esperás este tipo de medidas.

Acá no son las fuerzas naturales del mercado y la fuerza soberana del mercado las que van a actuar. Acá es un gobierno que va a intervenir, con herramientas que tiene a mano, pero va a intervenir. Es una operatoria que recuerda mucho a aquella del Sergio Massa cuando anunció que iba a vender bonos de la deuda, para con eso hacerse de dólares y fijar el precio del contado con liqui. Es el mismo tipo de intervención.

Pero independientemente de la cuestión ideológica, la pregunta es ¿por qué no lo anunciaste el viernes anterior?

Porque la brecha está en el 60% y la economía en el 60% no funciona.

Por tanto, es una decisión que tiene como consecuencia tratar de parar eso y no lo hubieran hecho si no hubiera existido eso. Cuando yo digo “improvisada” no es algo estratégico que hace al plan que están realizando, sino una respuesta táctica frente a una situación que indica que había un problema.

Exactamente. Y que no hay dólares. Porque si tuviera 5.000 millones de dólares en azul, o sea, de libre disponibilidad en el Banco Central, la estrategia sería vender en el contado con liqui, a través del Banco de la Nación, a cierto precio para bajar la brecha. Ahora, veremos en una semana si la medida puede ser efectiva, pero aunque así sea, no es útil en el largo plazo. Es efectiva en un sentido, pero negativa en otro porque no juntás reservas.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo tomará el mercado este tipo de medidas, más allá de que esto era habitual en el gobierno anterior? ¿Cuánto afecta que la decisión sea de un gobierno liberal libertario?

Por eso uno no esperaba este tipo de medidas. Si hay alguien que sabe cómo moverse, son los operadores, los traders, los Caputos que hoy están en el sector privado. Son los que saben cómo medir si es verdad que el Gobierno tiene músculo, el músculo medido en dólares para colocar y sacar de un mercado, de liquidación de divisas de exportadores o de quién sea, y llevarlos al otro mercado, al contado con liqui. Y va a ser una batalla, pero no solamente de hoy, esta es como la Copa América porque tiene varias fechas.

AG: Entonces, hay que ver cómo juega el Messi de las finanzas, ¿no?

El Messi de las finanzas está medio lesionado. Cuidado, porque, de un lado puede ser que tengas al Messi de las finanzas, pero del otro lado tenés a los jugadores más mañosos de América Latina. Te trasladado una frase que te dicen siempre en el mercado: en el mercado cambiario argentino no sólo "fuman debajo del agua", tienen la fábrica de habanos, directamente.

Te quiero responder lo del tema de si hubo o no un golpe financiero este lunes 1 de julio. Porque Jorge Brito, en su momento, era un banquero cercano al macrismo. Y la verdad que no. Aquel banco no tiene nada que ver con el Banco Macro de hoy, de hecho Brito ya no está más.

A mí me interesa mucho la historia de las personas y cómo actúan porque eso te cuenta mucho. Brito y el peronismo están peleados desde la reelección de Cristina, cuando Cristina creyó ver un golpe cambiario en el que también habría participado el Banco Macro, y esto llevó al fin del plan económico de Amado Boudou y a adoptar más un plan económico cercano al de Axel Kicillof.

Dejame contarte que conocía muy bien a Jorge Brito padre, durante más de 20 años. Aunque conozco menos a su hijo, Jorge Junior, tengo la impresión de que el padre estaba más implicado en la política. Sin embargo, veo el banco mucho más profesional ahora, lo cual no es una crítica a Jorge Brito padre, sino un elogio para su hijo. Creo que el banco ha alcanzado un nivel de profesionalidad donde los análisis y decisiones no se basan en influencias personales. Me parece que Milei simplemente utilizó esta situación para ajustar su discurso habitual de hiper grieta.

