Carlos Castagneto: "Milei es demasiado bajo para el arco, y para la presidencia"

Carlos Castagneto habló del pasado futbolista de Milei, calificó su gestión como "cruel" y advirtió que esto podría terminar "en un corralito como el del 2001". “No tiene salida este modelo que está llevando adelante Milei y los amigos de Macri en el gobierno”, expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Castagneto es diputado de Unión por la Patria, electo en 2023, así como también lo fue en 2015. Presidente del Partido Kolina, fue titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 2022 y 2023. Fue director general de Recursos de Seguridad Social de la Nación entre 2019 y 2022, secretario de coordinación y monitoreo institucional del Ministerio del Desarrollo Social entre 2003 y 2015.

Usted fue arquero profesional en varios países de la región, y el presidente que tenemos fue arquero en las inferiores, ¿Le hace alguna reflexión qué significa ser arquero? ¿le llama la atención que compartan esa profesión?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Todos tienen la posibilidad de poder ser, el tema es llegar.

¿Aún no siendo alto, como es el caso del Presidente?

No quiero subestimar la altura de Milei, pero realmente es demasiado bajo para el arco. Hay que tener una altura de, por lo menos, 1,80 para poder salir a cortar centros, cubrir el arco. El arco es bastante grande. Cuando lo miramos al Dibu parece que no, pero es de 7.23 x 2.35 de alto. Un arquero bajo tendría que ser muy ágil, pero igualmente le cuesta mucho más.

Si usted ve todos los arqueros de la Euro o la Copa América , son estilizados y altos, Milei esa confección no la tiene.

El pasado como arquero de Javier Milei.

Las emotivas palabras de Di María en su despedida en la Selección Argentina: "Soñé que me retiraba así"

El hecho de que una persona que no tenía funciones para esa función haya creído que las podía tenerlas, ¿le remite a algo de la actualidad? ¿Puede que él crea que tiene condiciones para resolver esas circunstancias cuando en realidad no las tiene?

Yo creo que Milei elige mal todo. Eligió mal el puesto de arquero, no le da la estatura para hacerlo, pero tampoco tiene la estatura para poder ser presidente. Todo lo que dice, todo lo que transmite , todo lo que hace interna y externamente de la imagen que le está dejando al país, nos pone en una complicación muy grande.

Cuando ayer dije que era un Gobierno cruel e insensible, y que estábamos casi en el corralito, lo dije por el anuncio de Caputo junto al presidente del BCRA diciendo que no iban a emitir más, y que iban a seguir ajustando .

Lo que dicen, no lo hacen. Para sintetizar. Hablan de la libertad e intervienen el mercado , intervienen las prepagas . Hablaron de no emitir más moneda y de que la deuda del BCRA la iba a tomar el Tesoro, eso es mandarnos directamente al corralito.

Si no emiten más terminamos en un corralito, es una falacia lo que está haciendo el Gobierno, primero con el déficit cero , que no es real, y segundo, al no poder emitir el Tesoro y no cumplir con los bancos, ellos le van a meter la mano en el bolsillo y sacar los fondos de la gente que tiene la plata en el banco.

Si el Banco Central no sale como resguardo, esto va a terminar mal, con un corralito como en el 2001. La situación económica es grave, los pocos que tienen algún dólar guardado lo están vendiendo para poder mandar a sus hijos a colegio privado. Y por otro lado, no hay ninguna actividad económica .

Si miramos el boletín oficial, todos los días son pagos de deuda, intereses de deuda , emisión de bonos. Bajo la línea de presupuesto tenemos más de 20 mil millones de dólares emitidos, traspasados de peso a dólares con compromiso futuro.

Manuel Adorni anunció cambios en el acceso de periodistas a Casa Rosada: "Que demuestren que merecen estar cerca del Presidente"

Usted se refiere a que si se dice que no se emite más es como si se dijese que no hay moneda, o que, en la época de la convertibilidad, es como si falten dólares para poder emitir...

Siempre la deuda que tiene el BCRA con los bancos o con los bonos, siempre, llegado un punto, emite. El Tesoro no puede emitir...

Tiene que tener superávit para poderlo pagar o refinanciar.

Exactamente. O una vez que se gastan todo el presupuesto, porque no están usando nada con el presupuesto, solo lo usaron para incrementar el presupuesto para las Fuerzas Armadas . Cuando se gasten todo el presupuesto, ¿qué van a hacer? No van a poder responderle a los bancos, entonces se va a tomar la plata de los ahorros. Esa es la situación que veo yo.

"Podemos terminar en un corralito como en el del 2001."

O le van a dar a los bancos un bono a 20 años...

Exacto, o les van a dar un bono al año 2050. Si están hablando de adquirir otra vez 10 mil millones de dólares en deuda, ¿sabés cuánto dura eso en la Argentina? Un suspiro, porque si llegan a abrir el cepo importaríamos todo, más lo que ya se está importando.

Cuando se pusieron la SIRA y el SIMI, era para sacar las cautelares, por un lago, y por otro lado medir la importación porque sino la industria nacional hoy no tiene competitividad. Cerraron 340.000 cuentas sueldos de cuales son 200.000 en lo privado, y si abrimos la importación a un dólar como lo tenemos hoy, se termina fundiendo todo, volvemos al 2001.

No tienen salida, no saben por dónde salir. Todo eso que quieren hacer con el dólar, comprar, vender al MEP, son todas “mandanetas” que hace Caputo, Milei y Macri, que los tiene acostumbrados a la timba financiera. Quiere pagar la deuda de los 100 años que adquirió 7 años atrás.

Primera reacción: los bonos abren en suba tras los anuncios económicos del fin de semana

Elizabeth Peger: Hay una decisión firme del Gobierno para hacer un retiro masivo de pesos del mercado, inclusive los dólares de colchón que son ahorros. En este contexto, vamos a un ajuste que parece mucho más grave y un escenario de recesión aún más duro.

Sí, absolutamente. Porque en ningún momento, y hoy se está hablando de todo el tema financiero , que es importante, pero no hablamos en ningún momento de lo que está pasando con la actividad económica en la Argentina. No cierran las cuentas si la actividad económica del país no funciona.

La AFIP no puede hacer nada, pero si usted ve la recaudación, está cayendo estrepitosamente. En su momento, cuando sacamos el compre sin IVA, la recaudación subió y tuvimos mayor cantidad de contribuyentes, porque subió el consumo. Ahora se tuvo que volver, con el voto de los dialoguistas, a poner la cuarta categoría de Ganancias sobre sueldos muy bajos.

Estamos hablando de que para no ser pobre se necesitan 1.400.000 y se aplica Ganancias sobre 1.800.000, me parece que las cuentas no están cerrando. Me parece que la recaudación de IVA se está cayendo, cayó crédito y débito, y por la nueva ley de Bienes Personales que uno paga hoy y no vuelve a pagar hasta dentro de cinco años, con una estabilidad fiscal hasta el 2030. Me parece que el Gobierno se está metiendo sólo en un callejón sin salida.

Lo financiero no está funcionando, están perdiendo credibilidad. Lo económico ha cerrado los grifos en todo lo que significa el funcionamiento de un país, se paró toda la producción. La recaudación va a bajar y, en consecuencia, van a tener que emitir . Si no emiten, terminamos en un corralito, porque habrá incautación de los bienes que tiene la gente en el banco. No tiene salida este modelo que está llevando adelante Milei y los amigos de Macri en el gobierno.

Carlos Burgueño: "El Messi de las finanzas está medio lesionado"

Claudio Mardones: Martín Guzmán y la consultora Suramericana dicen que se va camino hacia la dolarización. ¿Coincide?

No. No coincido con Guzmán, porque estamos muy lejos de poder dolarizar. Para dolarizar hay que tener en cuenta la emisión de la Argentina y todo lo que está en circulación, y cuánto necesita uno para dolarizar , que es por lo menos, 40 mil millones de dólares en reserva. ¿Dónde están las reservas si el presidente del BCRA dijo que va a perder 15 mil?

Yo en la palabra de Guzmán no confío mucho, ni tampoco en sus estadísticas. El acuerdo que hizo con el FMI no fue nada beneficioso para el país, por lo cuál no me parece que hoy vuelva a hablar de la economía. Además, no sé si vive acá o sigue viviendo en el exterior, porque sino todos los economistas la miran desde afuera y opinan desde afuera ... En ese punto, es cómo dijo Caputo, “podemos equivocarnos 20 veces y podemos seguir hablando igual”. Guzmán se equivocó bastante y me parece que ahora debería llamarse al silencio.

Muchas gracias por la analogía del arquero, creo que es algo muy revelador...

En la vida hay que buscar el lugar al cual uno sabe que puede responder. Cuando uno sabe que no está lo suficientemente capacitado para un lugar no tiene que agarrar ni cargos, ni elegir ese camino en el deporte.

MB FM