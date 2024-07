Ernesto Calvo, analista: "El problema principal de Milei es que Argentina no está en el radar de EE.UU"

El profesor Ernesto Calvo señaló que los atentados contra líderes políticos suelen movilizar a los votantes hacia el partido político de la víctima, tal como ocurrió con Jair Bolsonaro y como se prevé que ocurrirá con Donald Trump. Además, mencionó que un eventual segundo mandato del líder republicano podría ser más agresivo y conservador, aprovechando un Partido Republicano que fue moldeado a su medida luego de su primera presidencia. “Tiene una agenda muy expansiva y conservadora, y una segunda presidencia de Trump creo que va a ser mucho más agresiva”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ernesto Calvo es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Sus investigaciones se focalizan en la comparación entre instituciones electorales y legislativas. Además, estudió los vínculos entre las redes sociales y la política.

El intento de asesinato al candidato a presidente, Donald Trump, continua causando estupor en todo el mundo. Desde la perspectiva latinoamericana pensamos que esto le conviene a Trump, como pasó con Bolsonaro, y que lo potenciará en su candidatura. ¿Es así? ¿Cómo lo ve usted desde Estados Unidos?

Es así. No siempre es así, existen por supuesto excepciones, pero esto moviliza al votante republicano, al demócrata, crea simpatía política que aumenta la intención de voto por Trump. Entonces los atentados, y esto no es solamente en el caso de Estados Unidos, que son como este aumentan la intención de voto positivo por el partido y por el candidato que fue atacado.

Así que, separado del hecho de por qué se produjo el atentado, las situaciones violentas y la tradición de asesinato político que existe en Estados Unidos, es muy extensa y muy llamativa.

Me quedo pensando en la paradoja de aquello que parece lógico en función de lo que fue en el pasado. Había un chiste de Página 12 después del debate presidencial, donde Massa llamaba por teléfono a Trump y le decía que no se confiara, ya que él también había ganado el debate y luego perdió la elección. Y me queda la reflexión de por qué el intento de asesinato de Cristina Kirchner no le produjo, al oficialismo de ese momento, ninguna suma en la intención de voto ni alguna perspectiva afectiva hacia el campo político. ¿Hay alguna posibilidad de que Biden pueda recuperarse?

En el caso de Cristina es difícil medirlo, así que no lo sabemos. Es cierto que el contexto era de mucha polarización y, a diferencia de Trump, en el caso de Cristina la bala no salió. Vamos a ponerlo de ese modo.

Creo que vimos cuando falleció Néstor Kirchner un salto inmediato en el apoyo a Cristina, y lo mismo ocurrió con Bolsonaro, como mencionaste hace un segundo. Así que no sabemos exactamente qué hubiera pasado sí, pero creo que en este caso empezamos a tener indicaciones claras.

El apoyo del Partido Demócrata ha sido unánime a Trump, el diálogo se ha centrado en Trump y la imagen de Trump levantando el puño ha sido muy celebrada por los republicanos, con lo cual vemos un claro entusiasmo con la candidatura de Trump.

Entonces, más allá de la especulación sobre cuál es el efecto político, vemos un cambio importante, como muestra el rap que recién pusiste, que justamente decía que la izquierda no sabe cómo apuntar y la derecha sabe apoyar, ya que es poco común que un rapero esté haciendo una canción a favor de un candidato republicano. Hoy estamos viendo algunos niveles de apoyo por Trump que son muy preocupantes para los demócratas, para poder ganar la elección.

Trump luego del atentado.

¿Qué cambiaría en Estados Unidos el 1 de enero con Trump presidente?

Creo que mucho. Y creo que, vamos a ser muy honestos, atentados como este, contra la vida de Trump, aumentan la polarización, generan mayores incentivos a la retaliación política y también liberan a los candidatos para que hagan cosas que en otras condiciones no harían.

Cuando un candidato como Trump es atacado en un atentado de este estilo, también es utilizado políticamente para adelantar la agenda. “No hay que dejar que una crisis sea desprestigiada”, y esto es claramente una crisis. No solamente entra en el cálculo electoral, también en cómo se administra el poder político después de la elección, entonces el atentado tiene un efecto.

Al margen de eso, hay que pensar que el Partido Republicano, con lo que se llama Agenda 2024, ha presentado un cronograma muy conservador para el próximo Gobierno. No quieren repetir el error, lo que consideran un error, de la primera administración de Trump, que era la que tenía la presidencia y control de Diputados y Senado, y en los primeros dos años solo sacaron una legislación importante. Ahora tiene una agenda muy expansiva y conservadora, y una segunda presidencia de Trump creo que va a ser mucho más agresiva en ese tema.

Si bien aquí el asesor estrella del presidente Milei le dijo a Macri “este no es su segundo tiempo”, ¿se podría hacer algún paralelismo en que así como Milei es una versión exacerbada de la primera presidencia de Macri, Trump, en una eventual segunda presidencia, sería una versión exacerbada de su primera?

Sí, va a ser una versión no solo exacerbada, también hay que pensar que cuando Trump entró en su primera presidencia no tenía capital propio, no tenía personal propio, no tenía políticos que lo acompañaran y no tenía experiencia en la presidencia. Eso ha cambiado radicalmente.

En estos ocho años, desde que fue elegido en aquel momento, Trump se ha adueñado del Partido Republicano, ha capturado una gran cantidad de legisladores en elecciones más bajas, ha consolidado su agenda política y ha construido un partido a su medida. Entonces, no solamente hay una Corte Suprema afín y puede llegar a haber una Cámara de Diputados y Senado que lo acompañe, sino que ahora lo que tenemos es un presidente experimentado con una agenda muy conservadora.

También Cristina Kirchner condenó el atentado: "Toda mi solidaridad al presidente Trump"

¿Eso puede trasladarse en algún tipo de apoyo a Milei o la diferencia de perspectiva económica que tiene Trump, más de nacionalismo y proteccionismo, puede generar una diferencia con nuestro presidente?

El problema principal para Milei, en realidad, es que Argentina no está en el radar de Estados Unidos. Yo creo que hay diferencias moderadamente importantes entre Milei y Trump, y Milei es una agenda no solamente muy extrema sino también, como decías, distinta económicamente.

Pero en particular Estados Unidos está concentrado en otra cosa. Está concentrado en China, en Ucrania, en Rusia, está concentrado en lo que se llaman las grandes potencias. Argentina no es un socio comercial importante, no es un socio en inversiones. Entonces no hay realmente un espacio en el cual vaya a haber un diálogo y en el cual Estados Unidos va a invertir en Argentina como socio estratégico.

¿Por qué lo hubo a favor de Macri para que se le entregue un crédito de 50 mil millones de dólares en 2018?

Eso es discutible. Yo estuve muy atento a las conversaciones en Washington, vivo a 25 minutos de la Casa Blanca, y si bien Trump había presionado en el board para que sí se extendiera ese crédito, en realidad primero había una relación de más larga data con Macri, pero segundo la presión fue bastante más pequeña que lo que uno creía, en el sentido en que el FMI dudó muchísimo sobre si extender ese crédito o no. Yo creo que la decisión de extenderlo fue ayudada por el apoyo político de Trump al crédito.

Más importante es que en aquel momento Argentina estaba desendeudada, entonces tenía una crisis económica importante, pero había tomado un porcentaje en deuda significativo, pero que era la mitad de lo que es ahora en ese crédito, porque fue justamente el stand-by del FMI lo que aumentó considerablemente la deuda de Macri. Entonces las cuentas fiscales de Argentina en este momento no son las mismas.

Pero mi impresión es que, dentro del Partido Republicano, Milei no es un personaje importante, por eso no se juntó con ninguno de los candidatos presidenciales, ni con su equipo.

¿Entonces es escéptico de que si Trump ganara hay posibilidad de que el Fondo Monetario o el Tesoro norteamericano le diera un crédito adicional a la Argentina por la empatía de Milei con el Partido Republicano?

Muy. El tesoro, de movida, no, ni siquiera legalmente podría hacerlo y el FMI no lo haría porque tendría una interna política inmanejable. Así que yo creo que en este momento la opción de que haya algún tipo de financiamiento de ese estilo es totalmente remota.

