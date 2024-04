La inusual confesión de la política que suena como compañera de fórmula de Donald Trump generó polémica en Estados Unidos, actualmente sumergido en un contexto de tensión en línea con la carrera presidencial. Se trata de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien reveló un incidente en el que disparó y mató a su perro familiar durante una excursión de caza. "Era malo y desagradable", detalló.

La sorprendente confesión, incluida en su libro autobiográfico "No hay vuelta atrás", no solo generó indignación sino que abrió el debate sobre el cuidado de las mascotas. Los extractos del libro, publicados por el medio británico The Guardian, detalla cómo Noem, una republicana conservadora y candidata a acompañar a Donald Trump en la carrera presidencial de 2024, tomó la decisión de disparar a su perro de 14 meses, a quien describió como "indomable".

Los detalles del incidente

"No me gustaba ese perro", escribió Noem, de 52 años. Según su relato, el perro, llamado Cricket, arruinó una cacería de faisanes con su "excitación" y luego mató a varias gallinas pertenecientes a una familia local. Ante esta situación, la gobernadora republicana consideró que la única solución era sacrificar al animal.

Lo más curioso es su interpretación sobre el hecho, ya que la gobernadora del estado ubicado al norte de Estados Unidos dijo que con su accionar "demostró estar preparada" para hacer algo "feo y difícil", algo que le es útil tanto para la vida como la política. "Aunque no fue un trabajo agradable, tenía que hacerse", escribió.

El escándalo en clave política

La revelación impactó de lleno en la opinión pública estadounidense en plena temporada electoral y generó una avalancha de reacciones tanto en las redes sociales como en programas televisivos.

Más aún considerando que la sociedad norteamericana es conocida por la protección de los derechos de los animales, a tal nivel que las figuras públicas suelen enfrentar críticas cuando se les conoce algún tipo de maltrato animal. En esa línea fue lo que ocurrió con el candidato presidencial republicano Mitt Romney en 2012, cuando se supo que ató a su perro Seamus al techo durante un viaje en automóvil, provocando un repudio masivo.

Ahora es la gobernadora de Dakota del Sur la que se encuentra en el centro de la polémica, lo que podría afectar su futuro político ya que su nombre suele ser mencionado con frecuencia en el debate sobre la elección del candidato a vicepresidente para Donald Trump en 2024.

En medio de la contienda entre Trump y Joe Biden, dos candidatos impopulares, la reacción del oficialismo no se hizo esperar. El equipo del presidente demócrata aprovechó la controversia para criticar a quien era hasta entonces una de las estrellas del partido Republicano. "Kristi Noem, posible compañera de fórmula de Trump, presume de disparar a muerte a su cachorro de 14 meses", publicaron en las redes sociales.

Por su parte, la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton también aportó a las críticas y resucitó un mensaje publicado en 2021, instando a la gente a no votar por alguien en quien no confiarían con sus mascotas.

Noem, por su parte, defendió su accionar su acción, argumentando que su experiencia muestra su disposición para hacer lo que sea necesario, incluso si es "difícil, desordenado y feo", tanto en la política como en la vida en el campo.

