Gabriel Rubinstein: "¿De qué sirve bajar la inflación si hay un golpe inflacionario posterior?"

Gabriel Rubinstein, asesor de la Secretaría de Finanzas, afirmó que el Gobierno enfrenta una situación compleja con necesidad de devaluar significativamente y que "estuvieron presos de su propio discurso". "Aunque devaluaron correctamente, lo hicieron en un contexto donde ellos mismos habían alimentado la expectativa de un dólar extremadamente alto", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, analizó las claves del apoyo internacional a Milei y la comparación del proceso inflacionario en el Plan Austral y la convertibilidad.

Gabriel Rubinstein es economista y ex viceministro de Economía entre 2022 y 2023. Anteriormente, se desempeñó como asesor de la Secretaría de Finanzas en la época de Lavagna y director del Banco Central de la República Argentina. A través de su cuenta de Twitter, Gabriel Rubinstein hizo un análisis de la brecha cambiaria y los posibles escenarios en los que el Gobierno podría levantar el cepo.

A lo largo de toda la semana pasada, entrevistamos distintos economistas y en todos parece haber un grado de coincidencia: el Gobierno está llegando a una situación compleja, un camino casi sin salida. Vos propusiste que si el Gobierno levantara el cepo, se lograría establecer el precio del dólar entre 1.500 y 2.000 en algunos años, o sea, te estás refiriendo al precio actual. Pero eso implicaría una devaluación del 50% o el 100%, lo que seguramente sería un colapso, no solamente dentro de la economía, sino dentro del Gobierno. ¿Estamos frente a un gobierno que equivocó el diagnóstico y equivocó el remedio?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ellos están diciendo que levantarán el cepo cuando haya orden macroeconómico, es decir, después de ordenar la macroeconomía. Sin embargo, el orden macroeconómico se nutre de dos grandes atributos: uno es tener superávit fiscal, que ya lograron; y el otro es tener un dólar único y estable, que no han logrado.

No pueden afirmar que primero alcanzarán el orden macroeconómico y luego levantarán el cepo, porque primero deben resolver los problemas cambiarios y luego podrán decir que tienen orden macroeconómico. Sólo entonces podrán bajar la inflación de manera sostenible.

Marina Dal Poggetto: "La devaluación inicial estuvo mal calibrada"

De lo contrario, cualquier éxito en reducir la inflación será efímero, conviviendo con una alta brecha cambiaria. Cuando esta situación se torne insostenible, habrá que evaluar nuevamente y enfrentar un nuevo periodo de inflación antes de intentar reducirla otra vez. Más allá del rédito político que podría tener, ¿de qué sirve bajar la inflación si hay un golpe inflacionario posterior?

¿O sea, el diagnóstico y el remedio fue equivocado al inicio porque, inevitablemente, te iba a llevar a un atraso del dólar si vos tenías un crawling peg de 2% con la inflación que vos mismo estabas produciendo?

Hubo un acierto muy importante en la eliminación del déficit fiscal, lo cual valoro mucho. Aunque la calidad puede mejorarse, fue un mérito indudable de Milei, algo que yo hubiera querido hacer cuando comencé con el gobierno de Massa, pero no se pudo. Milei logró no solo eliminar el déficit, sino también crear un superávit. Esto es muy valorable.

Sin embargo, al principio cometieron algunos errores, estuvieron presos de su propio discurso. Aunque devaluaron correctamente, lo hicieron en un contexto donde ellos mismos habían alimentado la expectativa de un dólar extremadamente alto, mencionando cifras de 1500, 2000 o más, cuando dijeron que iban a dolarizar pero no había dólares y desacreditando el peso.

Milei adelantó cómo se seguirá el ritmo de devaluación y precisó las 3 condiciones para salir del cepo

Esto hizo que, tras la devaluación, los precios se fijaran muy altos, y no pudieron mantener el dólar estable en torno a los 1000. Luego, la política monetaria expansiva llevó el dólar a 1500. A pesar de cumplir con las promesas políticas, el dólar y el riesgo país subieron en lugar de bajar, complicando la situación.

Creo que Milei también se equivoca en su diagnóstico sobre las condiciones necesarias para levantar el cepo. Las tres condiciones que menciona no son relevantes, mientras que la realmente importante no la considera.

¿De esas condiciones, cuáles son relevantes y cuáles no?

Eliminar los pasivos remunerados del Banco Central es la primera condición que plantean, pero simplemente los han trasladado al Tesoro. Esto no se gana nada, ya que el Tesoro sigue pagando intereses y no se logra independencia del Banco Central. Si las tasas de interés suben mucho, podría haber una situación de cuasi default en los bonos del Tesoro. Cambiar la deuda de un lugar a otro no resuelve el problema. Creo que tienen un diagnóstico erróneo sobre los pasivos remunerados del Banco Central.

Javier Milei en la bolsa de comercio.

La segunda condición es resolver el tema de los puts, pero esto tampoco es relevante. Los bancos pueden tener bonos cortos o largos con puts. En todos los casos, si lo necesitan, los bancos van a vender los bonos al Banco Central. Es lo mismo, el tema con o sin puts, es una tontería que se hayan enfrascado con los puts. Cambiar los puts por bonos cortos puede ser una estrategia, pero no tiene importancia para levantar el cepo. Confunden el problema de los pasivos estatales con lo que realmente se necesita.

La tercera condición de Milei es que la inflación baje a cero. Esto es poco probable, y aunque bajara al 2-3% mensual, seguiría habiendo una brecha cambiaria significativa. El éxito en la reducción de la inflación sería provisorio, ya que la brecha misma impediría llegar a cero. Ninguna de estas tres condiciones tiene conexión con el levantamiento del cepo.

“Sin reservas en el Banco Central, va a ser muy difícil poder establecer una hoja de ruta concreta sobre la salida del cepo”

Lo que realmente se necesita, pero no dicen, son los dólares para levantar el cepo. Debemos considerar la masa de pesos existente que podría convertirse en dólares cuando se levante el cepo. Esta masa ha crecido en lugar de disminuir. Son los M3, el circulante que tiene el público, más los depósitos que tiene el público y los bonos que tiene el público pero que no están en los bancos.

Por ejemplo, toda esa masa era 40.000 millones de dólares equivalente al CCL en noviembre, hoy es de unos 60.000 millones. O sea, no están mejor. Aunque las reservas negativas han mejorado de -11.000 millones a -1.000 o -2.000 millones, seguimos sin suficientes reservas.

Para levantar el cepo y satisfacer la demanda de dólares, se necesitarían medidas adicionales, como aumentar las tasas de interés o permitir un deslizamiento del dólar. Si vos levantas el cepo sin nada de dólares, cualquier corridita te sube el dólar. Entonces, tienen un miedo lógico de abrir el cepo, pero estamos entrampados en esa situación. Encima, las medidas que toman no favorecen la acumulación de dólares del BCRA, estamos en un callejón de difícil salida.

Dejame pensar con la cabeza de Milei, para tratar de entender, independientemente de qué esté errado, qué es lo que él busca. ¿Puede ser que él suponga que primero vendiendo los dólares que recibe de los exportadores en contado con liqui baje la brecha y, por el otro lado, que también produzca una recesión de tal tamaño que haya deflación (y no inflación) y eso también tienda a que la brecha se reduzca?

Yo creo que, por un lado, no tenés dólares para incluir el CCL, incluso fíjate que ellos venían discutiendo con el Fondo Monetario de eliminar el dólar blend. Y con las últimas medidas que tomaron lo que hace es casi ampliar el dólar blend, es decir, vamos a vender más dólares al CCL.

Hoy no tenés un flujo positivo de dólares, con lo cual es abstracta la medida. Pero si todo lo que vas a recibir lo vas a vender, te va a quedar chaucha y palito en el Banco Central, entonces en ese caso nunca llegás a cero. Y tampoco vas a lograr bajar la brecha vendiendo poco, es una situación en donde conviene más vender en el CCL un poquito para bajar la brecha o acumular reservas en el Central.

Cuando el mercado ve que igual no acumulas nada, aunque le vendas un poquito, siempre es insuficiente y hasta puede ser contraproducente, porque dice “Están vendiendo y sin embargo el dólar no baja y encima no compran reservas”. Entonces no baja nunca la brecha o baja un poquito unos días, y después sube, pero tenés la brecha alta todo el tiempo.

El laberinto económico de Milei y cómo se sale de la crisis: una charla con Fausto Spotorno

Por otra parte, la recesión no resuelve el problema. Una cosa es que no te recuperes en V, pero tenés que recuperarte, porque sino los problemas arrecian y se hace todo inviable. Además, tené en cuenta que Milei es político y nadie puede prometer recesión permanente y no tiene sentido. Va a sonar todo completamente inviable.

Además, se va a resentir la recaudación. Nunca va a poder avanzar en ninguna agenda si la condición para avanzar en la agenda es una recesión. Y aparte, una recesión va a hacer que la gente huya del peso y eso tampoco va a resolver la brecha.

El desafío de conseguir dólares prestados

A tu juicio, ¿cuál es la salida que piensa Milei?¿Cuál será la evolución de todo esto?

Tengo dudas sobre si Milei realmente cree en lo que está diciendo, porque si sus condiciones son esas que menciona, con la escasez de pesos y todo eso, se va a chocar contra una pared una y otra vez hasta que cambie. En algún momento dijo que si tuviera 15.000 millones de dólares levantaría el cepo inmediatamente. Esa es la clave: necesita conseguir dólares prestados y es la persona más indicada para lograrlo en Argentina.

Nosotros no lo logramos en el gobierno anterior porque las condiciones no eran favorables: era un gobierno de tinte estatista, que se estaba yendo, y con dudas sobre su vocación fiscal por peleas internas dentro de la coalición. Además, Massa podía negociar pero era ministro de Economía de un Alberto Fernández hackeado. Por eso nunca obtuvimos apoyo externo, los bonos estaban por el piso y la situación era mucho peor.

Ahora, es un gobierno nuevo, de impronta liberal, y Milei es un rockstar que todos quieren recibir y escuchar. En cada gira debería cerrar acuerdos para conseguir al menos 10.000 millones de dólares, que para el mundo no es una suma significativa. Si no lo consiguen ahora, con el ajuste fiscal que hicieron y el impulso inicial que tienen, ¿cuándo lo lograrán?

La búsqueda de Milei por estabilizar el dólar.

Tal vez lo consiga cuando gane Donald Trump, ¿no?

Creo que muchos están esperando que gane Trump, y que todo este lapso es sólo para ganar tiempo hasta noviembre. Pero, esperar hasta noviembre o incluso enero, cuando asuma, es mucho tiempo para Argentina. Es difícil porque algunas acciones, como vender más dólares en el CCL, van en contra del acuerdo con el FMI y eso nos aleja de conseguir fondos frescos. Aunque el Tesoro ayude lo hará vía el FMI, necesitamos más fuentes de financiamiento.

Estamos hablando de cantidades relativamente pequeñas de dinero para el mundo. Por ejemplo, el bono que reclama Elon Musk para Tesla es de 40.000 millones de dólares, mientras que Argentina necesita alrededor de 10.000 millones, que no resuelven todo, pero es mejor que nada. Estos dólares permitirían intervenir en el mercado cambiario, no para meter en una vidriera.

El mundo debería prepararse para Trump

Si conseguimos el préstamo, tendremos que resolver algunos problemas, como negociar con algunas empresas para que no todas se precipiten a comprar dólares para girar dividendos.

También habrá que fijar un valor realista para el dólar. Es improbable que podamos vender los dólares a 1.000 si la brecha cambiaria es alta. Los prestamistas querrán que vendamos a un valor más alto, como 1.500 o 2.000, porque unificar la brecha a 1.000 no es creíble.

Es una cuestión fáctica, no tiene sentido discutir el atraso cambiario cuando tenés una brecha alta y no te van a dar los dólares para que bajes la brecha, te lo van a dar para que en todo caso no se vaya al demonio el dólar. Es más probable que consigamos el dinero si aceptamos un valor de unificación más realista, en torno a 2.000.

La posibilidad de una nueva devaluación

¿Esto significa que, concretamente, por un lado o por el otro, va a tener que devaluar?

Creo que sí. Incluso si tuviera éxito y lograra bajar un poco la brecha, que lo dudo, y quisiera unificar a 1.100, las empresas y la gente verían ese valor como barato y se precipitarían a comprar, lo que podría llevar el dólar a 1.500 o 2.000.

¿Por qué pasar por eso? Es mejor preverlo y actuar en consecuencia. Entiendo que para el equipo económico, y para Milei, que se pone en un rol de cuasi ministro, es traumático. Si Milei decide devaluar significativamente, tendría que cambiar su equipo económico, porque si el equipo actual insiste en devaluaciones menores y la situación requiere una devaluación del 50%, habrá que hacer cambios.

Recordemos a Menem que terminó políticamente bien. Empezó con un dólar a 6.50 y estabilizó la economía por un tiempo, pero luego devaluó significativamente hasta 10.000. Fijate toda la devaluación que hubo en el medio.

Recesión: mayo, otro mes de derrumbe para la industria y la construcción

Si Milei logra estabilizar el dólar a 2.000, sería un gran logro. No tiene por qué preocuparse tanto o ver esto como un nuevo problema. Generalmente, no es el primer intento el que triunfa. Si lo asume de esa manera, puede ganar en cierta tranquilidad, aunque no debería emperrarse en bajar la brecha ahora cuando ya perdió esa posibilidad. Tiene que hacer las cosas con más sentido común.

Me viene a la cabeza la frase de Peter Drucker de que el éxito o la excelencia es un camino de aproximaciones sucesivas. Pero, Menem tenía seis años, todos los gobernadores, mayoría en el Senado y quórum propio en Diputados. Mientras que Milei tiene una psicología y un apoyo político distinto. Porque esa devaluación aumentaría la inflación otra vez, ¿no?

Podría llegar a ser de dos dígitos, pero es distinto. Vamos a poner un caso extremo, que devalúan hasta 2.000 y ahí estabilices porque todo el mundo piensa que 2.000 no tiene por qué pasar, porque tenés el apoyo externo y los dólares como para defender.

Aunque no va a ser una promesa estilo convertibilidad, pero va a ser más parecido a lo que fue el 2002-2003, donde no tenía tantos dólares, pero los usaste con decisión, en un contexto que ya lo permitía y lograste corridas en las que el dólar se fue hasta 4 y después bajó hasta 3.

La relevancia de unir el tipo de cambio

Mencionaste los pocos dólares que tenías en el 2002. ¿Se podría decir que sería muy útil para que la Argentina crezca y se recupere, independientemente del tema del cepo o no cepo, un dólar alto? Esto es algo que siempre decía Lavagna, que la clave era un dólar muy alto para que importar sea difícil y que exportar sea fácil. Entonces, la pregunta es, si vos pudieras unificar el tipo de cambio a 1.000 o a 2.000, ¿no sería mejor a 2.000? ¿Uno de los problemas que tuvo Macri, que tuvo la convertibilidad y que podría tener estos primeros 8 meses de Milei, es que tiene un dólar bajo?

Por un lado, la respuesta corta es sí, es mejor 2.000 que 1.000. Ahora, el 1.000 podría haber servido si no hubieras tenido tanto pass-through, o sea, si no hubieras tenido tanta incertidumbre cambiaria, que hizo que muchos precios se fijaran en 1.500 o en 2.000.

Entonces, a vos te sirve, si fijás a 2.000, que te crean, necesitas que te crean. Entonces ahí tenés una cierta recuperación del tipo de cambio real. Tampoco vas a tener un dólar muy alto. No va a ser como el dólar del 2000 o del 2002,no creo que estén dadas las condiciones para eso. Pero podés tener un dólar más alto que ahora.

Imparable, el dólar blue récord llegó a los $1.500: qué impulsó la escalada

La clave es bajar lo que se llaman márgenes brutos empresariales. Y para eso lo esencial es que ese dólar sea único y creíble. Si tenés que eliminar la brecha y ese dólar de 2.000, todo el mundo tiene que pensar que esto lo van a defender. Y si hay una corridita, te vendés 300 millones en un día, 500 millones el otro, 800 el otro, y así. Todo sea para que la gente te crea que están determinados, ya que tiene superávit fiscal, tiene apoyo externo y hasta tiene dólares como para intervenir si es necesario.

Entonces le crees a ese esquema. Y 2.000 te va a ayudar. Después el valor exacto no interesa tanto, pero sí te debería interesar más que sea creíble. Si vos me decís que te prestan plata en abundancia siempre y que cuando sea más de 2.000, realmente es más de 2.000, el golpe inflacionario es por única vez y más chico de lo que pasó en diciembre.

Es un segundo brotecito, pero después ya la inflación baja mucho más rápido porque el problema de la inflación es que baja lentamente. Se pone como un gran mérito que fuera 4,5%, pero si tenés equilibrio fiscal y una situación mejor, debería bajar más rápido.

¿Optimismo o desilusión en una Argentina en recesión?

En el plan Austral bajó mucho más rápido la inflación. En la convertibilidad bajó más rápido. Y ahora te va a costar bajarla. Acordate que el objetivo tiene que ser que sea 0,3% mensual, no 4% mensual. Entonces si todo el mundo ve que empieza a bajar pero lentamente, de 4% a 3,9% a 3,8%, tampoco va a andar esto.

Creo que tendrían que recapacitar y asumir que tienen que hacer una puesta a punto del programa. Pero si no consiguen dólares prestados, estamos muy complicados, porque entonces sí vamos a tener un dólar súper alto, pero con licuaciones y con toda una situación muy desordenada. Es que si solamente podemos vivir con lo nuestro, sin ningún apoyo externo, ahí sí va a ser muy complicado.

Pero yo creo que Milei está en condiciones, en estos momentos, de conseguir un apoyo externo importante. Estamos hablando de 10.000 o 12.000 millones de dólares. Son cifras relativamente pequeñas que nosotros no las pudimos conseguir, pero yo creo que Milei sí las puede conseguir.

AO VFT