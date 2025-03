El BCRA vendió US$ 474 millones en la última jornada

El Banco Central vendió US$ 474 millones en la última jornada de la semana, el mayor saldo negativo del año y el segundo en lo que va de la era Milei el mayor. De esta manera, registró un saldo en rojo por US$ 40 millones en el MULC en las últimas cinco ruedas. A pesar de las ventas de ayer, las reservas brutas solo bajaron US$ 14 millones y cerraron en un nivel de US$ 28.088 millones.

El S&P Merval, el mayor índice bursátil de la plaza local, cerró con una suba del 4,4% el viernes. En el panel líder, las acciones que más subieron fueron: Supervielle 8,7%, Transportadora Gas del Sur 8,1% e YPF 6,3%. A su vez, en la pizarra de la deuda soberana en dólares, la mayoría de los bonos terminaron al alza, impulsados por el Bonar 2041 (+1), el Global 2029 (0,7%) y Global 2030 (0,6%). El riesgo país se ubicó en los 739 puntos básicos, así el índice que elabora el JP Morgan quedó unas 9 unidades debajo del cierre del jueves.

“Los bonos en dólares subieron 15 centavos hoy, pero acumularon en la semana una caída del 2%. Los Bopreales avanzaron 25 centavos en la jornada, aunque cerraron la semana con una pérdida del 1%. En CER, el tramo corto ganó 0,5% hoy y cerró la semana con +0,8%, mientras que el tramo largo cayó 0,6% en la jornada y 0,9% en la semana. En tasa fija, las Lecaps subieron 0,9% en la semana, mientras que los boncaps cayeron 0,6% (con los duales subiendo 0,7%)”, sostuvo un análisis del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron al alza, a excepción solamente de Loma Negra, que sufrió un retroceso del 2,4%. Los ADRs que mayor suba tuvieron fueron: Supervielle 8%, Transportadora Gas del Sur 6,9% e YPF 6,1%.

Por último, el dólar blue trepó a $ 1.240, un incremento semanal de $ 25, y así alcanzó su mayor valor en más de dos semanas.