El Bitcoin se recupera: ¿es buen momento para invertir?

Desde principios del 2023, las cotizaciones de las criptomonedas mostraron grandes repuntes. El 1 enero de 2023, el bitcoin tenía un valor de US$ 16.500 y el pasado martes cerró rondando los US$ 26.000, lo que representa un 50% de aumento. El alza también se produjo en otras criptos, por ejemplo, ethereum aumentó 42% y solana repuntó 100% en su cotización.

“Lo que observó, y tomando como referencia al bitcoin, la criptomoneda desarrolla alternativamente ciclos al alza y a la baja, desde que costaba menos de un centavo de dólar, cuando empezó a cotizar en el año 2010 hasta alcanzar los US$ 69.000 en noviembre del 2021”, señaló Carlos Maslatón, abogado financiero en diálogo con PERFIL.

“Desde aquel noviembre hasta octubre del 2022 vivimos una tendencia deflacionista en el precio del bitcoin de US$ 69.000 hasta los US$ 15.600. En los días pasados se registró una tendencia importante y la criptomoneda llegó a tocar casi los US$ 26.800 dólares, para luego caer a los US$ 24.300”, agregó el autodenominado bitcoinero.

Las criptomonedas vuelven a ser atractivas en medio de las turbulencias financieras

“Esto, considero yo, es que se están corrigiendo ganancias anteriores, es decir, no estamos en un bearmarket de bitcoin, sino que se está continuando con el bullmarket histórico” y agregó Maslatón: “A diferencia de otras situaciones en las que el bitcoin acompañaba una caída general del mercado, esta vez se dieron señales opuestas. Es la primera vez en toda la historia del BTC que estamos viendo que funciona como refugio de valor. Está dando señales distintas. Expresamente en contradicción con el sector bancario”.

¿Momento de invertir?

Entonces, con la caída de dos entidades financieras de la banca tradicional de Estados Unidos, el valor del bitcoin se disparó y llegó a los US$ 26.000, para luego cotizar este jueves cerca de los US$ 25.0000.

Tras mostrarse como activo de refugio en una suerte de flight to quallity que ejecutaron los inversores durante el fin de semana pasado, el CEO y de la firma de inversión Capriole, Charles Edwards, se adelantó y consideró que el BTC podría llegar a cotizar sobre los US$100.0000.

"En general, el mercado de las criptomonedas ha experimentado una volatilidad significativa en los últimos años. Aunque ha habido un creciente interés y adopción de las criptomonedas en algunos países, todavía hay muchos riesgos asociados con la inversión en criptomonedas, como la falta de regulación y la falta de estabilidad”, advirtió Jacobo Maximiliano, analista de Bitget en declaraciones a este medio.

Y agregó: "En 2023, es posible que veamos un mercado alcista para las criptomonedas si continúa el creciente interés y la adopción. Además, si se desarrollan soluciones tecnológicas que hagan que las criptomonedas sean más seguras y fáciles de usar para el público en general, esto podría contribuir a un mayor crecimiento del mercado”.

Sin embargo, también es posible el escenario de un mercado bajista si hay una disminución en la confianza de los inversores debido a la volatilidad del mercado o a noticias negativas sobre el uso de las criptomonedas. “Además, si los gobiernos de todo el mundo imponen restricciones o regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas, esto podría limitar el crecimiento del mercado”, agregó Maximiliano.

En resumen, es difícil predecir con precisión cómo será el mercado de las criptomonedas en 2023. Dependerá de una variedad de factores, incluyendo la adopción del público, el desarrollo tecnológico y la regulación gubernamental.

La decisión de la Reserva Federal y el impacto en el mercado

La decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana puede tener un impacto en el mercado de criptomonedas, aunque es difícil predecir el resultado exacto y el alcance de este impacto. La Fed tiene varias herramientas a su disposición para influir en la economía, incluyendo la política monetaria, la tasa de interés y la regulación financiera.

Carlos Maslatón aseguró que la caída de los bancos estadounidenses “fue una jugada política”

“Una forma en que la decisión de la Fed podría afectar al mercado de criptomonedas es a través de la política monetaria. Si la Fed decide aumentar la oferta de dinero en la economía mediante la compra de bonos o la reducción de la tasa de interés, esto podría debilitar el valor del dólar y aumentar la demanda de activos alternativos, como las criptomonedas. Por otro lado, si la Fed opta por reducir la oferta de dinero para combatir la inflación, esto podría tener un efecto contrario y debilitar el valor de las criptomonedas”, explicó Maximiliano.

Otro posible escenario que en la decisión de la Fed podría afectar al mercado de crypto es a través de la regulación financiera. Si la Fed decide imponer regulaciones más estrictas a las criptomonedas, esto podría aumentar la incertidumbre y la preocupación de los inversores, lo que podría llevar a una disminución en la demanda de criptomonedas y una caída en su valor.

“En resumen, la decisión que tome la Fed la próxima semana podría tener un impacto en el mercado de criptomonedas, pero el alcance y la dirección de este impacto son difíciles de predecir con certeza”, concluyó el analista.

Entonces, siempre es momento para invertir, sin embargo, el mercado de las criptomonedas es muy volátil y hay que tener las advertencias de los analistas en cuenta, ya que las decisiones de los reguladores monetarios de cada país impactarán de lleno en dicha inversión.

se / lm / ds