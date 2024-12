Un grupo de productores agropecuarios le pidieron al presidente Javier Milei en un video que elimine las retenciones en un momento de caída histórica de los precios de los granos y aumento de los costos internos.

Los derechos de exportación conocidos como retenciones alcanzan en los principales cultivos al 33% en soja y 12% tanto en trigo como en maíz.

El video se hizo viral a través de la red social X, posteado por el productor ganadero Juan Félix Rosetti. En el comienzo, una voz en off sobre imágenes de campo relata que “me banco levantarme a las cinco de la mañana, me banco la seca, me banco las inundación, la helada, el granizo las manos ajadas, sembrar sin estar seguro de que vaya a crecer, el barro y los que embarran, que nos digan oligarcas, que ando en 4x4 y las mentiras de gobiernos que nos dieron la espalda”.

Luego aparecen testimonios de productores agropecuarios en sus campos donde sostienen: “La quita de retenciones tiene que ser ya, no dentro de un año” y “Presidente, el momento de eliminar las retenciones es hoy, es ahora”.

En el cierre, un productor comenta que en este momento estamos vendiendo los granos a ‘precio kirchnerista porque estamos con las mismas retenciones de siempre y tenemos que pagar todos los insumos a precio liberal”. Ý concluye: “Por favor le pido que nos saque la pata de encima porque ya se está haciendo cuesta arriba”.

Durante un discurso en la Sociedad Rural Argentina el 10 de diciembre pasado, el presidente Milei expresó que su intención es bajar las retenciones durante 2025.

"A lo largo del año que viene, cuando se pueda verificar que el aumento de ingresos no es de tipo transitorio sino que es de tipo permanente", señaló el mandatario profundizó: "Más la reducción del gasto público porque la motosierra continúa, se va a traducir en baja de impuestos. Y no tengan dudas que uno de los primeros impuestos que vamos a atacar son las retenciones".

La rentabilidad agrícola en jaque

Según el reciente Reporte de Actualidad Agro CREA, la combinación de precios internacionales bajos “y un contexto local en transición con presencia aún de políticas tributarias negativas, limita significativamente la competitividad del sector agrícola. En ese sentido, el ciclo 24/25 presenta un nivel de precios en dólares y en moneda local que complica la competitividad de los negocios. Así, las cotizaciones en dólares de los principales granos a cosecha, ajustadas por inflación, están por debajo del promedio de los últimos 5 años: -19% soja (may), -20% trigo (ene), y -15% maíz (abr).

“Por otro lado, en los últimos 5 años, se registró un aumento en el valor esperado en el costo de cosecha, posiblemente asociado a la evolución de la inflación y el tipo de cambio, las restricciones al comercio e incrementos en el gasoil”, sostiene el informe.

Por ello, la tarifa esperada para la cosecha fina es 70 US$/ha, valor que representa una desmejora en las relaciones de precios: dados los bajos precios del cereal, se requiere 43% más de kilos para pagar la labor vs promedio últimos 5 años (o sea +103 kg).

Así, el contexto local, el nivel de precios y la estructura de costos (pesificada y dolarizada), condicionan la viabilidad económica de la campaña gruesa (soja y maíz, principalmente). Según el reporte de CREA, desde el inicio de la campaña 24/25, el Precio del Mercado está por debajo del Precio de Indiferencia (precio final al que se debe vender un producto para cubrir los costos de producción, sin ganar ni perder dinero) en gran parte del país. Esto quiere decir que con rendimientos promedio no se pueden ni siquiera cubrir los costos de producción.

En el caso de la soja “sólo el 10% de la superficie nacional se ubicaría en un rango de viabilidad económica positiva, mientras que el 66% del territorio se posiciona en el breakeven (+/- 10%) y el 24% restante en valores negativos”.

En cuanto al maíz, el Precio del Mercado se mantuvo cercano al Precio de Indiferencia, por lo que se esperan mejores resultados que en soja. De obtenerse rendimientos promedios, en el 35% del área nacional se espera una viabilidad económica positiva, en el 52% de la superficie está en el breakeven (+/- 10%) y el 13% restante la viabilidad es negativa.

El peso del Estado sobre la renta agrícola

Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, el Estado se queda con $64,30 de cada $100 de renta agrícola. El índice subió 2,8 puntos desde la medición de septiembre, y 5,4 puntos en comparación con diciembre de 2023.

La participación del Estado es de 68,5% en soja, 56,6% en maíz, 69,5% en trigo y 59,1% en girasol.

En el desglose de los tributos que se pagan por jurisdicción, 94,7% son impuestos nacionales, 4,7% provinciales y el resto municipales. De los impuestos nacionales, el 67,5% no se coparticipan a las provincias, principalmente los Derechos de Exportación o DEX.

“A modo de ejercicio, si desaparecieran los DEX la participación del Estado sería del 36%. Un escenario que no sólo sería positivo para el productor sino que permitiría que se generen nuevos puestos de trabajo y mayores inversiones. Esto a su vez implicaría un mayor movimiento en diferentes regiones del país y un crecimiento en diversas áreas de la sociedad, sería positivo para todos los argentinos”, afirmó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA.

LM CP