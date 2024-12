El campo aportará menos dólares en 2025 a pesar de que aumentarán la producción y las exportaciones

A pesar de los incrementos en producción y exportaciones, el campo generará menos dólares en 2025, de acuerdo con estimaciones del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

El ciclo 2024/25 generaría una de 131,7 millones de toneladas, que representa un crecimiento del 4% en comparación con el ciclo anterior, ubicándose 1% por encima del promedio de las últimas cinco campañas, excluyendo la campaña 2022/23, marcada por la severa sequía que afectó significativamente la producción.

A pesar de la menor rentabilidad, el 60% de los productores agropecuarios piensa que Milei cumplió con las expectativas

En cuanto a las exportaciones, se estima que los complejos de complejo de cereales y oleaginosas (CERyOL) alcanzarían un total de 93,5 millones de toneladas durante el ciclo 24/25, lo que representa un crecimiento del 7% en comparación con el ciclo anterior.

En el año que termina se registró una contracción generalizada de precios con respecto a 2023, con caídas de hasta el 31% en algunos productos, aunque los aceites experimentaron aumentos.

Precios en 2025

Según el CAA, “para 2025 se anticipa un escenario de precios aún más bajos si se toman como referencia los precios futuros. Como resultado, las exportaciones del complejo agroindustrial alcanzarían los US$ 44.820 millones durante 2025, lo que representa una disminución de US$ 710 millones respecto al año anterior".

"Esta caída se explica, en parte, por la contracción en las exportaciones del CERyOL, que registraría una baja de US$ 1.390 millones de continuar los niveles de precios a futuro que se observan hoy”, señaló el CAA.

Por su parte, las carnes aportarían US$ 3.997, con un incremento de US$ 444 millones, mientras que las economías alcanzarían los US$ 11,152 millones, mostrando un aumento de US$ 236 millones.

las exportaciones de carnes registrarían un incremento de USD 444 millones, alcanzando los USD 3.997 millones, mientras que las economías regionales experimentarían un aumento de USD 236 millones, alcanzando los USD 11.152 millones. "Estos incrementos ayudarían a mitigar parcialmente la caída en el sector de cereales y oleaginosas", estiman desde el CAA.

LM