El dólar blue subió a $201,50 y las alternativas financieras también aumentaron

El dólar blue cerró este miércoles a $201,50 ante una mayor demanda de divisas en la plaza marginal. Por su parte, las cotizaciones financieras operaron con alzas de hasta 1%. De esta forma, la brecha cambiaria del paralelo con el mayorista supera el 100%.

En el circuito minorista, el denominado "dólar ahorro" cotizó en promedio a $99,63 comprador y $105,94 vendedor, por lo que si se le agrega la carga impositiva trepó a $174,80.

El martes, el dólar blue había subido $1, luego de la implementación de nuevas regulaciones en la operatoria de los dólares financieros, que elevaron la cotización de la divisa en ese mercado.

Alejandro Vanoli: "El Banco Central aumentará el ritmo devaluatorio cuando se encaminen las negociaciones con el FMI".

El dólar MEP regulado aumentó 0,5% hasta los $201,50, mientras el contado con liqui "regulado" trepó 1,1% hasta los $207,21. En este caso, la brecha con el valor oficial llega hasta el 106,5%.

Una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció que el límite de operaciones en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) deberá respetar un tope técnico (50.000 dólares nominales) más allá de las compras de títulos públicos en moneda extranjera que haya hecho cada inversor.

Impacto de las medidas de la CNV

Esto elevó las cotizaciones de los dólares financieros hasta emparejarlas con el mercado negro, que durante la jornada de este miércoles volvieron a operar en alza. Si bien las regulaciones impuestas impactaron en los precios, permitieron al Banco Central tener menor exposición para intentar controlar el volumen de las reservas, que vienen muy golpeadas.

En el mercado mayorista, donde operan bancos y empresas, el dólar cerró a $100,35 por unidad, seis centavos arriba del cierre del día anterior.

"La autoridad monetaria alternó ventas y compras en el mercado y según fuentes privadas, terminó el día con un saldo neutro por su intervención", indicaron. El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 414,74 millones, en futuros MAE US$ 115,86 y en el Rofex US$ 432 millones. En los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista subió 13 centavos, contra 21 centavos de aumento en el mismo lapso de la semana anterior. Fuente: NA.

LM