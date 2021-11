Alejandro Vanoli: "El Banco Central aumentará el ritmo devaluatorio cuando las negociaciones con el FMI estén encaminadas"

El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, dijo que “el Banco Central va a aumentar el ritmo devaluatorio cuando las negociaciones en el Congreso y con el FMI estén encaminadas” en diciembre.

Según Vanoli en declaraciones a A24, “queda claro que el Banco Central tiene y va a tener el dominio de lo que pase con el dólar oficial. En este sentido me parece que es una señal política no menor es mantener el ritmo devaluatorio. Esto no solo lo tomo como un dato, porque la mayoría de los analistas esperaban que aumente el ritmo devaluatorio en las próximas semanas para ir convergiendo con la tasa de inflación”.

Carlos Melconinan: "No va más devaluar 1% con una inflación de más de 3%"

En cuanto a las negociaciones con el FMI, el ex funcionario durante el gobierno de Cristina Kirchner señaló que el Gobierno “será dura, que seguramente va a llevar tiempo. Por otro lado se están economizando recursos en lo que son los dólares MEP o contado con liquidación. La dinámica de lo que pase con la brecha lo iremos viendo en cuán concretos van siendo los acuerdos”.

Futuro junto al Fondo Monetario Internacional

En cuanto a las perspectivas económicas sin acordar con el organismo de crédito, Vanoli dijo que “sería muy difícil estabilizar la situación sin el Fondo Monetario, creo que sería resignarse a un crecimiento muy bajo. Sería importante para el país y el Gobierno un acuerdo razonable. Ahí la cuestión pasa por detalles”.

Y agregó: “Supongo que el Gobierno va a tratar de que una parte de este ajuste y reducción del déficit fiscal implique algún tipo de aumento impositivo sobre los sectores de mayor poder contributivo, para darle un matiz progresista a este acuerdo, más allá de que yo creo que si se produce un acuerdo, el ingreso de los fondos de otros organismos, si se puede retornar al mercado de capitales y permite reducir la brecha. Uno podría pensar que en meses podría cambiar plenamente, porque si se revierte la dolarización, tan fuerte y se logra bajar la inflación, permitiría una recuperación al Gobierno”.

“Sin acuerdo con la oposición ni negociación con el Fondo, cualquier devaluación del tipo de cambio oficial se iría a precios”, resumió.

LM cp