El dólar blue termina la semana en baja, pero cerca de los $ 380

En una semana marcada por la finalización de enero y el comienzo de febrero, el dólar blue cerró con una cotización de $375 para la compra y $379 para la venta. De esta forma, la divisa estadounidense interrumpió tres jornadas a la baja. Igualmente, terminó con una caída semanal de $4.

La brecha es de 95% con respecto al dólar minorista y de 103% con el mayorista. En lo que va de 2023, el dólar paralelo acumula una suba de $33 después de cerrar el 2022 en $346.

Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación alcanzó los $187 para la compra y $ 195 para la venta. En tanto, el dólar turista operaba a $390. Al cierre de la semana, las cotizaciones oficiales subieron un 0,26%. Esto significó un aumento de 50 centavos para la divisa minorista y de un peso para el dólar Qatar.

En cuanto a las reservas en dólares del Banco Central, el economista, Pablo Tigani, informó sobre una clara tendencia vendedora de la entidad. Igualmente, Tigani aseguró que las sumas no suponían gran importancia. Por su parte, el analista Christian Buteler comunicó vía Twitter que, este viernes 3 de febrero, el mercado de cambios operó u$s 335 millones y el BCRA terminó con una posición vendedora de u$s 49 millones. Si bien el dato final se conocerá después de las 18 horas, en las primeras tres sesiones del mes el ente monetario habría acumulado un saldo negativo de casi u$s 150 millones, que se suman a los u$s 190 millones que vendió en enero.

Se renueva el cupo para comprar dólar ahorro: quiénes están habilitados

Números en rojo en Wall Street

Las acciones nacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York operaban todos en rojo. Los papeles de IRSA sufrían las mayores bajas con un -6,83%. Lo seguía de cerca Telecom Argentina con un retroceso 6,38%.

Los papeles de las entidades bancarias se hundían más entre un 3% y 5%. Las acciones del Banco Supervielle caían -3,80%, las del Banco Macro un -4,54%, las del Grupo Financiero Galicia lo hacían un -3,05% y las del BBVA, un -2,99%

Agobiado por la inflación, el Gobierno aflojó "un poco": habrá billete de 2.000 pesos

Cómo opera el riesgo país

El riesgo país avanzó un 1% perforando los 1.800 puntos básicos. Pasadas las 15 horas, el índice que elabora la consulta JP Morgan se ubicaba en 1.818 pb. Cabe recordar que el riesgo país mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

RM