El dólar en la era Milei: achicamiento de las brechas y apreciación cambiaria

El que apostó al dólar perdió. La cuestión es que uno de los principales logros macroeconómicos de la gestión del presidente Javier Milei fue el achicamiento de la brecha cambiaria manteniendo a raya los tipos de cambio. El mandatario recibió el blue a $990 y a cierre del viernes se ubicó en $ 1.140, es decir un aumento del 15%, la brecha con el oficial pasó del 157% al 13%. La contracara: falta de competitividad debido a un atraso cambiario, la inflación acumuló en lo que va del año un 107% frente a un tipo de cambio oficial que con un ritmo de crawling peg del 2% mensual acumuló un 22% hasta el décimo mes del año.

El equipo económico realizó una devaluación del dólar oficial del 119%, pasando de $366,45 a $800 el mayorista y el minorista en $ 820. “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial, (que) va a pasar a valer $800, para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción”, sostuvo el ministro de Economía Luis Caputo, el 12 de diciembre. Al día siguiente y con una divisa norteamericana paralela cotizando a $1.070, la brecha con el mayorista se redujo al 33%.

El 2024 comenzó con una presión sobre los dólares durante enero, aunque esa tendencia se revirtió a partir de febrero, y de marzo hasta mayo se mantuvo relativamente estable. Luego comenzó la tendencia alcista hasta alcanzar sus respectivos picos en julio. El CCL tocó los $1.428,7, el MEP $1.428,4, y el blue alcanzó los $1.500.

A raíz de ese récord nominal del paralelo, el titular del Palacio de Hacienda decidió intervenir en el mercado de contado con liqui. Con esa medida, el Gobierno buscó reducir la brecha, pero sobre todo que haya menos pesos de lo que las personas efectivamente demandan. Que haya menos pesos en la plaza para que no corran contra el dólar en los mercados paralelos.

De esta manera, los tipos de cambio comenzaron su sendero bajista nuevamente. Al cierre del viernes, el blue cotizó a $1.140 y la brecha con el mayorista quedó en el 13,7%, en tanto el CCL cerró en $1.134,15 y el MEP a $1.096,02, con un spread del 13% y 9,3% respectivamente con el mayorista.

“Tenemos que pensar cuál fue el costo para mantener tranquilo las brecha. El Gobierno tuvo que utilizar el 20% de las exportaciones liquidandolas en el CCL. Eso ha tenido un costo, no fue que se logró simplemente por la sana política fiscal y monetaria. También tuvo que ver esa política de intervención directa que se utilizó para mantener las brechas”, sostuvo a PERFIL Christian Buteler, analista financiero.

“Le podemos dar el punto al gobierno en el sentido que atacaron la brecha desde arriba. Generaron una mayor cantidad de oferta de divisas en los mercados paralelos, primero con el dólar blend y luego con esta fase 2 en la que estamos ahora en la que se evita la impresión de la base monetaria con la intervención en el contado con liqui. Lograron una mayor oferta de divisas y eso generó una caída de las cotizaciones paralelas”, comentó a este medio Francisco Ritorto, economista de ACM.

Y agregó: “Obviamente sostenidas también por la credibilidad que le dió el equilibrio fiscal que lograron este año. En ese sentido, la realidad es que la presión cambiaria que se preveía se podría reactivar a causa de sostener el ritmo del crawl por debajo de la inflación y por esa apreciación del tipo de cambio, hasta ahora lograron mantener las expectativas acorde sustentadas por esto del equilibrio fiscal, que es el punto fuerte del gobierno”.

El debate por el atraso cambiario y la defensa del Gobierno

A pesar de la evolución de los dólares muy por debajo de lo que fue la inflación en lo que va de la gestión de Milei, el Gobierno se encargó en reiteradas ocasiones en negar que haya un atraso cambiario y defendió el valor del tipo de cambio cada vez que pudo y el ritmo de devaluación del crawling peg del 2%. Incluso frente a señalamientos de varios economistas, algunos de ellos respetados por el Presidente, como el caso del exministro de Economía Domingo Cavallo.

Por ejemplo, frente a los cuestionamientos de la apreciación cambiaria, en mayo de este año el jefe de Estado dedicó un discurso para refutar la idea de un atraso cambiario en la economía. “No hay elementos de teoría económica que fundamente el disparate del atraso cambiario. No saben y son tan chantas que no saben qué es el ancla nominal”, dijo ante empresarios en el Alvear Palace en un evento de Cicyp.

Por su parte, en abril de este año en un evento organizado por la Fundación Mediterránea, Caputo señaló: “Si se hacen los deberes, el tipo de cambio real se aprecia. Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado, tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Si mantenemos eso, esa apreciación vino para quedarse”.

Si bien la apreciación cambiaria fue muy fuerte al principio, con el salto devaluatorio de diciembre que llevó a una inflación del 25,5% para ese mes, si la inflación continúa desacelerando esa apreciación cada vez es menor. En ese sentido, luego de conocerse el dato de inflación de octubre que arrojó un 2,7%, Javier Milei expresó que bajará el ritmo del crawling peg del 2% al 1%."Si le restamos la inflación inducida (devaluación prefijada + la inflación internacional), la inflación monetaria viene viajando al 0,2% mensual, esto es, 2,4% anual. De confirmarse dos meses más esta inflación se bajará la devaluación mensual al 1%", dijo en su cuenta de X.

La pérdida de competitividad, viajes y compras en el exterior: la otra cara de la apreciación cambiaria

La inflación erosionó la competitividad que se había ganado con el salto del tipo de cambio de diciembre. A eso hay que sumar la devaluación de las economías emergentes y del real particularmente, lo que provocó una apreciación del tipo de cambio real multilateral que afecta a las exportaciones de bienes manufacturados de Argentina. Por eso, varios sectores productivos del país piden al Gobierno la baja de impuestos para poder ganar competitividad de nuevo sin la necesidad de un nuevo salto devaluatorio que podría poner en marcha un proceso de aceleración de la inflación.

“Es el quid de la cuestión. Siempre siguiendo la línea del gobierno, mientras no se bajen impuestos, Argentina seguirá cara en dólares. Porque la competitividad mejora por tipo de cambio o por quita de impuestos, ninguna de las dos cosas ocurrieron. De hecho, el sector agroexportador espera una baja de retenciones que se viene dilatando, eso podría compensar la pérdida de competitividad por tipo de cambio, meter más dólares en el Central, generando una revaluación más sana”, señaló Leo Anzalone economista y Director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC).

“Entonces, ¿el esquema está funcionando? por ahora sí, la pregunta es qué tan sostenible. Hoy creo que depende del ingreso de dólares, que en este panorama o vienen de acuerdos con organismos internacionales o vamos a ver una aceleración de las políticas de privatizaciones”, continuó Anzalone.

Por otro lado, de acuerdo a los datos del INDEC, en septiembre Chile fue el principal destino elegido por los turistas argentinos en lo que a viajes al exterior se refiere. Por segundo mes consecutivo y por cuarta vez en 2024. La atracción de los tours de compras y los precios convenientes siguen seduciendo a los argentinos que encuentran precios muy por debajo de los locales, con diferencias que van hasta el 80% o incluso más según los productos.

A su vez, algunos analistas ya anticipan un boom para las playas brasileñas en el verano 2025, el real se sigue devaluando y el “efecto caipirinha” provocará un éxodo vacacional de argentinos hacia Brasil.

El atraso del tipo de cambio real, que actualmente es el más bajo desde 2017, y el consecuente encarecimiento de Argentina en dólares explica gran parte de esta dinámica en el turismo, sostienen los analistas.

