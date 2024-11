El economista Roberto Cachanosky confirmó que fue "invitado" a abandonar un evento por orden del presidente Javier Milei, cuando ofreció una conferencia en la Cámara Argentina de Comercio (CAC). "Esto está tomando el cariz de un emperador", expresó director del sitio EPT (Economía Para Todos), quien habló de los rumores con respecto al acto que tuvo lugar a principios de noviembre.

“Se me acercó personal de la cámara y alguien de la ‘Guardia Pretoriana’ del presidente y me dijeron que si yo estaba en el salón, Milei no iba a bajar a hablar", dijo este lunes 18 de noviembre el economista liberal en diálogo con Radio Rivadavia, al hacer referencia a la escolta militar que daba protección a los emperadores romanos.

Roberto Cachanosky: "Milei es más contradictorio que pragmático"

"No tenía ningún interés en quedarme a escuchar su discurso, así que decidí irme sin hacer escándalo”, relató sobre lo ocurrido en el acto de celebración por los 100 años de la CAC, divulgado por el periodista de TN, Marcelo Bonelli. "Quedó como un maleducado al divino botón, yo estaba a punto de irme", agregó.

Cachanosky, que ha acusado anteriormente a Milei por plagio y mantiene una relación de más de 40 años con la Cámara de Comercio, manifestó que no deseaba generar conflictos que pudieran perjudicar a la institución. "Yo me iba para mi casa, no iba a hacer un escándalo para complicarle la vida a la Cámara", dijo.

En esa línea, lanzó un dardo en contra a la gestión económica del fundador de La Libertad Avanza (LLA), sobre la cual se ha mostrado crítico: "No era necesario, no me iba a quedar a escuchar cómo inventa números".

Por otro lado, sostuvo que la retórica del dirigente libertario está alejada al discurso del liberalismo. "Lo más grave es que esto está tomando el cariz de un emperador. Nada que ver con el discurso liberal, todo lo contrario; acá dicen que se basa en el respeto irrestricto, siempre y cuando hagas lo que él te diga", indicó.

"La palabra libertario nace en Estados Unidos para diferenciarse de los liberales, que allá son los de izquierda. Por la década del 70, Murray Rothbard y Ron Paul crean el Partido Libertario. Pero era de tendencia más anarquista, que el Estado no tiene que existir y ese tipo de cosas", explicó.

No hay democracia sin buenos modales

Y continuó: "Terminaron siendo copados por la izquierda. Un liberal clásico es un tipo que te dice que el Estado tiene que existir, limitado a ciertas funciones, pero no se van a rasgar las vestiduras si hacés un hospital público. Plantean un límite al poder del Estado, del monarca. Los libertarios apuntaban más a un anarcocapitalismo, nada que ver con el liberalismo".

"Hay un déficit fiscal financiero fenomenal"

En otro tramo del reportaje, el director de Economía Para Todos analizó la situación política y económica del país y sostuvo que el equilibrio fiscal no es la única condición necesaria para el progreso. "Los que están apostando a las tasas están haciendo una torta de plata en dólares. Con esa rentabilidad nadie va a abrir la boca. Vi a los mismos empresarios aplaudir a todos los ministros de Economía", añadió.

"Buena parte del empresariado tiene esa idea de 'si me va bien en el negocio, aunque sea transitoriamente, dejame ganar guita y el tema institucional está mal pero no molestes', hasta que se le arruina el negocio", comentó Cachanosky.

Juan Carlos de Pablo criticó la flexibilización de importaciones: "No me gusta nada"

También planteó que existe "un déficit fiscal financiero fenomenal" e insistió en que el Presidente inventa números a su favor. "Cuando Milei dice que íbamos a 17.000% de inflación agarra la tasa de inflación de un mes, la eleva a la duodécima potencia y le da eso, en la devaluación que él mismo hizo. Eso es suponer que esa tasa se va a mantener", concluyó.

