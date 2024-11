A casi un año de la llegada de Javier Milei al Gobierno, el economista Juan Carlos de Pablo analizó la política económica de la Administración de La Libertad Avanza (LLA) y se mostró en desacuerdo con la flexibilización de los límites para las compras en el exterior con envíos internacionales. "No me gusta nada", expresó al señalar que primero deberían haberse bajado los costos de producción.

Según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a partir de diciembre se ampliará el rango desde los US$ 1.000 actuales a US$ 3.000 por paquete y no se abonarán aranceles por los primeros US$ 400 por envío, siempre que sea un bien para uso personal (en esos casos solo se abonará el IVA).

"Creo que hay un problema serio de la política económica, que es que no veo la sintonización entre cosas que facilitan la importación y las que facilitan la producción local”, sostuvo De Pablo en una entrevista con LN+ difundida este domingo 17 de noviembre. La crítica es particularmente significativa porque viene de uno de los economistas más afines al Gobierno, con una relación de amistad al presidente Javier Milei.

"No hubiera empezado por la alícuota del impuesto PAIS, yo hubiera empezado por bajar la alícuota o la eliminación de impuestos o créditos bancarios, cosas que tengan que ver con los costos de producción, que están fuera del control de la empresa", agregó.

"Si tenés una carga impositiva que el importador no la tiene, frena eso hasta que esto lo puedas controlar”, continuó diciendo el analista económico. “¿Cómo se pagan los impuestos si compro un electrónico en Miami? ¿El local de Florida va a cobrar el IVA y le va a pagar luego con un depósito al Estado de Argentina? Será cierto todo eso?", se preguntó a modo de ejemplo.

En ese sentido, planteó las consecuencias que podría tener esta medida sobre la industria local. “No tengo problemas que se funda una empresa si sus dueños son ineptos, pero… tal vez algunos quiebren porque aquí pagan los impuestos de Milei, más los de (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof, más los de los intendentes, más los aprietes de (el líder sindical) Hugo Moyano con los camiones y los jueces que te liquidan con las indemnizaciones", afirmó.

Además, comentó que si se baja la alícuota del impuesto PAIS y se vende más barato un producto, entonces el Gobierno baja el precio pero no la inflación. "Estadísticamente hay inflación baja, pero si es por una vez no tiene que llamar la atención si al otro mes vuelve a subir, aunque sea sobre un nivel de precios menor”, dijo.

"No hay plata + Sturzenegger"

Por otro lado, el economista explicó que entiende cuál es el plan que lleva a cabo el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque alertó que las desregulaciones generalmente dejan espacios vacíos que los productores no pueden resolver porque a veces “no hay un funcionario a cargo”.

“Para el productor un trámite sin sentido era el equivalente a una barrera no arancelaria, le sacas eso y queda desguarnecido", añadió al insistir en la importancia que tiene hacer las desregulaciones mientras se sincronice con lo que ocurre en el plano local.

En esta línea, sostuvo que el escenario actual se define de la siguiente manera: "La política económica es sencilla: no hay plata + Sturzenegger", en relación a la importancia que da el Presidente Milei al equilibrio fiscal y a las desregulaciones de la cartera que conduce el también extitular del Banco Central.

Aquí, el economista subrayó “la potencia del equilibrio fiscal basada en el equilibrio de flujos”. Además, acotó que si la política económica de Milei hubiera tenido una base en la política monetario o en una regla cambiaria, estaría "más que preocupado".

“El Presupuesto 2025 tiene la idea de equilibrio fiscal. Cuando un presidente dice que va a mejorar tal o cual cosa, hay que tomarlo con pinzas, pero cuando dice que va a vetar cualquier ley que ponga en peligro el equilibrio fiscal, hay que tenerlo en cuenta", cerró haciendo referencia a lo mostrado por Milei al rechazar las leyes de actualización de jubilaciones y de aumento al presupuesto universitario.

