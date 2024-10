Juan Carlos de Pablo: "Me llama mucho la atención la caída del consumo y la suba de la producción"

Juan Carlos de Pablo destacó que los cambios de hábitos de compras en la población, como dejar de comprar en los supermercados para hacerlo en plataformas como Mercado Libre, pueden explicar la discrepancia entre consumo y producción. En cuanto a la viabilidad política económica y el consenso social, sostuvo que la población es importante para el éxito de un plan económico, pero destacó que los planes deben basarse en la realidad y no en suposiciones de un éxito electoral. Respecto a la caída de la inversión en agosto, señaló que luego de un fuerte crecimiento en julio, es normal una desaceleración al próximo mes. “El Gobierno tiene que seguir sin dar volantazos, porque los volantazos son desesperaciones, y las desesperaciones, macanas”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos de Pablo es economista de larga trayectoria, Doctor Honoris Causa de UCEMA, escritor de numerosos libros, columnista de diferentes periódicos a lo largo de su extensa y prolífica carrera. Además, tiene una relación de amistad con Javier Milei, con quien suele escuchar ópera.

¿Cómo ves esta especie de serrucho que tenemos en el consumo y la actividad que sube un mes y baja al otro? ¿Te parece absolutamente normal y lo que hay que mirar es la tendencia más allá del serrucho?

Hay una cosa que llama la atención, y es que dicen que los indicadores de consumo bajan y los indicadores de producción, desde junio, suben. Entonces acá tenemos dos razones. Están midiendo mal el consumo, porque solo están viendo algunos canales, o los empresarios argentinos son unos tarados porque cada vez producen más y cada vez venden menos.

Capaz que los supermercados venden menos porque la gente compra de otra manera, en Mercado Libre y ese tipo de cosas. Como no soy un experto en eso, pregunto, pero me llama mucho la atención la aparente caída simultánea sistemática del consumo con el aumento de la producción desde hace varios meses.

Es muy interesante, obviamente ahí se puede medir más fácil la producción que el consumo, digamos, porque la producción se concentra en el mismo lugar.

Claro. Cambian los canales a través de los cuales vos estás comprando.

Con una mirada más amplia de economía política, ¿es posible llevar adelante una política económica sin consenso social? Es decir, ¿hay plan económico exitoso si finalmente la sociedad no lo aprueba?

¿Cómo hace una sociedad para aprobarlo?

Votándote, por ejemplo.

Bueno, tenemos votación el año que viene.

Ahora, vamos a hacer un minuto de sociología barata. Vamos a leer los diarios tres días antes del Cordobazo, tres días antes de la caída de la bolsa de Nueva York de octubre del 29. ¿Dónde están los indicadores de que se estaba por armar? No hay. Es decir, vos y yo podríamos estar a tres días de un colapso fenomenal y tomamos decisiones en base a eso, y si ocurre nos jodemos. Pero no al revés.

¿Se acuerdan lo que decíamos en marzo? Que no podíamos llegar así a octubre. Resulta que estamos llegando así a octubre. Pero la política económica vos no la cambiás en base a eso. Nadie está esperando que vos cambies la política económica, porque en el primer semestre la pobreza fue del 52,9% de los hogares.

Coincido que no se sabe. Ponías el ejemplo de la caída de la bolsa o el cordobazo. El más cercano que tenemos, Juan Carlos, es un mes antes de la caída de la convertibilidad. Se hablaba de su continuidad con haber conseguido cambiar la duda de corto plazo por más largo plazo y la sociedad luego colapsó. O sea, coincido con vos de que es absolutamente impredecible. Pero la pregunta es, suponiendo que luego se produzca en las elecciones del año próximo un rechazo, en ese caso un plan económico requiere para tener éxito que tenga consenso. Independientemente de cuál es el punto del consenso. Es necesario convencer a la gente de que está bien.

Los planes económicos se hacen en base a las alternativas.

Te doy una primicia, en este momento estoy terminando la columna que mando mañana a La Nación para publicar el jueves. ¿Te acordás del famoso cuento del abrelatas y los economistas? Es facilísimo armar un modelo en base a las siguientes cosas. Milei tiene 24 gobernadores, unanimidad a favor en Diputados y Senadores, angelitos a cargo de los gremios y la dirigencia empresarial, y además funcionarios idóneos en la segunda y tercera. Te hago un modelo fantástico en 10 minutos que no sirve para nada, porque no existe ninguna de estas cosas. Lo que digo es, vos tenés acá un presidente determinado y jugado al equilibrio fiscal, porque es lo único que tiene. Ahora, lo que está aprobando Argentina 2024 es que la herramienta fiscal es más poderosa que la monetaria o la cambiaria.

Elizabeth Peger: Esta semana se conoció un informe importante, y que enciende alguna luz de alarma, de la Consultora Ferreres respecto del nivel de inversión. Porque frente al consumo planchado, por ahí, siempre para una reactivación o para una mejora económica, la inversión es un puntal importante. Y la Consultora Ferreres advierte de una caída desde agosto que amplifica la situación desde comienzo de año y que no ve una situación de reversión de esos parámetros.

Tiene que hablar con Ferreres porque hay dos cosas. Agosto es historia y después el pronóstico. No sé cómo hacen para tener información mensual referida a la inversión, pero voy a tu razonamiento.

Este Gobierno a los inversores le está diciendo bajo lo mío y los trámites, pero usa la tuya. Y hay todo tipo de empresarios. Algunos están haciendo cosas, otros están pensando, otros están mirando y otros están dudando. Tenes las cosas más diversas. Ahora, dos o tres cosas sobre el tema de la inversión. Primero, la inversión es algo instrumental. Nadie se compra una heladería porque le gusta tomar helado. Segundo, el grueso de la inversión lo hacemos los argentinos. Muchos estaban pendientes si Tesla viene o no, qué sé yo si va a venir o no va a venir. El grueso de la inversión lo hacemos los argentinos. Se está viendo de todo.

Ahora, dijiste una cosa de agosto.

EP: Sí, porque es el último dato que se conoció esta semana, por eso lo mencioné.

El Estimador mensual de actividad económica (EMAE), que es una aproximación del PBI, julio contra junio tuvo un aumento de 1,7% mensual. Es un aumento espectacular. Lo que tenés que esperar o no debería sorprenderte es si después de un aumento tan fenomenal en julio, en agosto, aparece algún retroceso, porque es lógico que eso sea así. No podés mantener un ritmo vertiginoso.

A Milei, que le gusta anualizar, anualizado 1,7%, te da, creo, 22. Nadie está pensando que el PBI está creciendo a una tasa anual equivalente al 22%, una cosa por estilo. Ahora empiezan las estimaciones privadas de la tasa de inflación de septiembre. Parecería que empieza con 3. Bueno, es fenómeno. Ponle que iría a 4 o 5. Yo no me voy a cortar las venas como profesional. Yo no sé si el Gobierno se desespera o no.

EP: Es un problema para el Gobierno que…

Peor sería que en el nombre de eso, que vos determinas un problema, empiecen a hacer macanas. Es decir, congelar los precios, dibujar el índice, creer en los reyes magos de lo que puede ser el impacto inicial de la caída de las alícuotas del Impuesto PAÍS. No tengo ningún dato de que eso ocurra, pero es muy importante que prime el concepto profesional, y que digan muchachos, hemos llegado a 4%, ahora vemos cómo sigue esto.

EP: Sin dar volantazos.

Lógico. Porque los volantazos son desesperaciones, y las desesperaciones, macanas. Ya lo sabemos.

