Fernando Savore sobre la caída del consumo de alimentos: “La gente hace compras cada vez más pequeñas”

En diálogo con Canal E, el presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, Fernando Savore, habló sobre el aumento de los alimentos en el mes de julio y destacó que no fue tan alto como en otros servicios. También se refirió a la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y cómo deben cambiar sus hábitos de consumo o la cantidad de alimentos disminuye.

“Seguramente los datos del Indec, en alimentos, van a estar en un 2%, este mes no tuvimos muchos aumentos, ni los lácteos en el mes pasado aumentaron y este mes tuvimos un 5%”, comentó Fernando Savore. “La economía está fría y el sueldo del trabajador está demasiado complicado, por un lado no subió la comida, pero por otro lado, subió el tema de la luz, el gas, el internet y los impuestos”, agregó.

El 15 de cada mes se terminó la plata para los trabajadores

Posteriormente, Savore planteó: “Lo que evaluamos nosotros es que marzo y abril fueron meses que trabajamos medianamente bien, fueron meses donde la mercadería empezó a bajar, pero a partir de ahí el 15 es fin de mes, el 15 se acabó la plata del trabajador”. Luego, manifestó que, “la gente hace compras cada vez más pequeñas, se está vendiendo una barbaridad de fideos”.

“El tema de lo que es el arroz, que a mitad del año pasado había desaparecido de la Argentina, después volvió, pero un kilo de arroz, antes de que desaparezca, lo estábamos vendiendo en $700, hoy lo tenemos que vender en $2.200”, sostuvo el entrevistado. “Hay determinada mercadería, como el aceite, que tiene una pequeña baja de un 20% sobre un 400% que subió anteriormente”, complementó.

Los productos importados nunca llegaron más allá de los anuncios

Por otro lado, el presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires señaló: “Los productos importados no llegaron, eso se habló pero la mercadería no llegó”. Sobre la misma línea, remarcó que, “productos nuevos importados, más allá de los que siempre estuvieron, no hay nada, además, habíamos pedido que sean muy cautos en la mercadería que iban a traer porque traían mercadería para competir con nuestras PyMEs y no contra los grandes monopolios”.

A modo de cierre, Savore expresó: “En función de que la mercadería de primera marca se quedó estancada, hay muchas PyMEs que siguen rigurosamente la calidad, tratando de mantener el precio y van ganando góndola”.