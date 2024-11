Roberto Cachanosky: "Argentina genera más esperanza que confianza"

En una entrevista en Canal E, Roberto Cachanosky sostuvo que “es complicado que el Fondo Monetario Internacional le entregue más dinero a la Argentina, porque la Argentina es un incumplidor serial”. El economista señaló que si bien hay esperanza de un mejor futuro, no existe la base sólida que motive a la sociedad y a los inversionistas a apostar por el país, temiendo un cambio repentino en las reglas de juego. “Argentina tiene una tradición de violar del Estado argentino y las normas sobre las que se acuerdan para invertir. Van a tener que pasar varios años o gobiernos para tener credibilidad en las reglas del juego”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Roberto Cachanosky es economista, consultor, editor del Informe Económico Semanal, director de Economía para todos y columnista en diferentes medios. Es también autor de los libros “Economía para todos”, “Por qué fracasó la economía K” y “El síndrome argentino”.

Me gustaría profundizar con esta idea de que la posibilidad de que consiga más dinero el Estado argentino, habiendo sido un defaulteador serial, e inclusive acceder al crédito privado, se hace más difícil.

Argentina es el principal deudor del FMI y dudo que le vayan a dar más plata, aún ganando Trump. Pero agrega que la pregunta es para qué quieren esa plata. En todo caso, sería para ver si liberan el mercado de cambios e intervenir en el mercado de cambios en caso que el dólar suba. Y esto significaría hacer lo mismo que hizo Caputo, en 2018, cuando fue presidente del Banco Central, donde en un mes y pico le llevaron 12 mil millones de dólares vendiendo dólares para tratar de frenar la salida o la corrida.

La verdad pienso que, en todo caso, el Fondo le va a pedir que libere el mercado de cambios. Así que no sé si este Gobierno está dispuesto a liberar el mercado de cambios por las medidas que viene tomando.

Me cuentan una historia que quizás pueda ser adecuada para esto. En 2017 hubo una reunión del exsecretario del Tesoro norteamericano, Larry Summers, con Macri, con el jefe de gabinete de aquel momento y el propio Toto Caputo. Allí, Summers le dijo a Macri que no se hicieran expectativas de que llegaran grandes inversiones a la Argentina, más allá del cambio de orientación de política económica que representaba el Gobierno de Cambiemos, ya que, según los cálculos de Summers, Argentina había defaulteado nueve veces. En base a esto, el jefe de Gabinete dijo que ellos debían ganar las elecciones ese año y Summers dijo “them, you are fuck”, haciendo referencia a que perderían. Entonces, me parece que, quizás cada uno de los gobiernos que llegan con una orientación de política económica promercado se ilusionan con que van a venir rápidamente fondos, sin tener en cuenta que un gobierno no modifica la reputación de 20 gobiernos que pasaron. ¿Puede esto coincidir con tu propia apreciación respecto del Fondo Monetario y exceder al Fondo Monetario para hacer caer en todo tipo de inversiones?

Coincido plenamente. Argentina no genera expectativas positivas, genera más esperanza, por las encuestas que vi y el informe de Poliarquía. La palabra es esperanza, no es confianza.

Ahora, yo creo que Argentina tiene una tradición de más de 20 años, donde siempre el gobierno de turno cambió unilateralmente las reglas del juego. Entonces el tipo te hundía una inversión, no solo haciendo referencia a la compra de bonos, sino traer plata, construir una fábrica, contratar personal y ponerlo a trabajar. Creo que Argentina tiene una tradición de violar del Estado argentino y las normas sobre las cuales se acuerdan o sobre las cuales uno toma decisiones para invertir, que van a tener que pasar varios años, o varios gobiernos, para volver a tener credibilidad en las reglas del juego.

Supongamos que Milei cumple, que ya lo está cumpliendo pero no importa, no alcanza con eso. No alcanza porque el que tiene que invertir se pregunta qué pasa si después viene Cristina o el kirchnerismo y vuelven a cambiar las reglas del juego. Entonces, el flujo de inversiones que va a tener Argentina en el sector real de la economía, no estoy hablando de los transitorios de bonos, creo que va a demorar.

Comparto, porque no es lo mismo comprar un bono, venderlo en cualquier momento y huir, que una inversión en activos físicos, que a lo mejor requiere una tasa de retorno, de años, y de la que no se puede huir. Entonces, dada la desconfianza en que después venga otro gobierno y cambie las cosas, lo que parecería lógico es que la forma de acelerar eso, no es que pasen cuatro gobiernos de un signo ideológico, sino de que en lugar de que esté convencido el presidente, esté convencida la sociedad. Es decir, que parte de la oposición coincida con los lineamientos generales para que el mercado diga que la Argentina cambió, no Milei.

Coincido. Fíjate que se pueden tomar dos ejemplos, el de Inglaterra y el de Estados Unidos. Hasta el gobierno de Jimmy Carter, Estados Unidos tenía una política económica bastante intervencionista y reguladora del Estado. Te acordarás que Jimmy Carter terminó con una inflación de dos dígitos anuales, que para ellos era un disparate.

16%, me acuerdo perfectamente.

Sí, y la tasa de interés creo que estaba en el 19%, un disparate. Vino Reagan, que cambia y sigue Bush, pero cuando vienen los demócratas, con Bill Clinton, hubo superávit fiscal. Entonces, los demócratas no cambiaron tanto la política económica que habían tenido los republicanos.

CFK junto a Javier Milei.

Redujo la deuda total del Estado a la mínima proporción, creo que había llegado al 25% del Producto Bruto, que hoy es casi 100%.

Exacto. Hay un libro de Alan Greenspan, que era el presidente de la Reserva Federal, la que interviene regulando la liquidez del mercado con bonos del Tesoro. Entonces, el libro empieza contando que él venía en un avión de Suiza para Estados Unidos, cuando lo que buscaba el gobierno de Estados Unidos era rescatar toda la deuda y él pensaba “me van a dejar sin instrumentos para regular el mercado”. Después justo empezó el tema de las torres gemelas. Pero el hecho concreto es que no solo tuvieron superávit fiscal, sino que continuaron en la misma línea de política económica.

Y tuvo que esperar un tiempo para que el gobierno le crea, en ese punto al que vos ibas. Aún manteniendo la misma política económica de su oponente, que el mercado creyera que los demócratas habían cambiado respecto de la cuestión del déficit fiscal, llevó un tiempo.

Exacto. De todas formas, ellos salieron más rápido de lo que nosotros.

En el caso de Inglaterra pasó lo mismo. En el año 79 yo estaba viviendo viviendo en Inglaterra y estaba la campaña donde Margaret Thatcher competía contra los laboristas, y donde ganó las elecciones. Inglaterra en ese momento era desastre. Estaba muy mal económicamente. Después que ella ganó, más allá de que nos guste los argentinos o no, ese es otro debate, cuando llegó Tony Blair no cambió tanto la política económica. Después, los laboristas más o menos continuaron.

Luego sí en Estados Unidos hubo un cambio con Trump y Obama, y también en Inglaterra hay algunos cambios. Pero en líneas generales tuvieron un rumbo durante varios gobiernos. Venía un gobierno demócrata y luego uo republicano en Estados Unidos y seguían el mismo camino, más o menos.

Acá no, te moves 5 grados a la derecha o 5 grados a la izquierda y giras 180 grados. Este es el problema que tiene la Argentina, la falta de credibilidad en políticas públicas de largo plazo.

Sin embargo, la violencia que se ve en las redes sociales no la vi ni siquiera con el kirchnerismo. El grado de violencia que hay… Y mirá que con el kirchnerismo tuve que bancarme siete inspecciones de la AFIP.

