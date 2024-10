Robert De Niro quiere debatir con Donald Trump: "Me recuerda al personaje de gánster que interpreté"

Hace tiempo que Robert De Niro dejó en claro su postura hostil hacia Donald Trump, y en una reciente entrevista con Élise Lucet para el programa francés Envoyé Spécial, el actor reafirmó su oposición.

Durante la conversación, grabada en su restaurante en Nueva York, De Niro expresó su preocupación por el desarrollo de la campaña: “Es terrible. Si Trump vuelve a ser presidente, cumplirá todas sus promesas, incluyendo el Proyecto 2025. Permitirá a su equipo tomar el control y perseguir a quienes consideren sus enemigos. Sus colaboradores le dirán: 'Este hizo tal cosa, deberíamos detenerlo', y él solo responderá: 'Sí, adelante'”.

Robert De Niro alertó sobre el peligro que hoy representa Trump

De Niro incluso trazó un paralelismo con el cine: “Me recuerda al personaje de gánster que interpreté en Uno de los nuestros. Hay una escena en la que el joven interpretado por Ray Liotta me dice 'Nos encargaremos de fulanito' y yo le contesto: 'Mátalo’. En ese caos, las decisiones se toman por capricho, sin estructura, y eso lo hace aún más peligroso”.

A pesar de su fuerte postura actual, De Niro confesó haber dado inicialmente a Trump el beneficio de la duda cuando fue electo en 2016: “Pensé que podría estar a la altura de las circunstancias, pero no fue así. Ahora está peor que nunca, parece empeñado en ser el mejor en ser lo peor. ¿Te das cuenta de lo enfermizo que es intentar destruir el país?”

En la entrevista, cuando se le cuestionó sobre sus críticas a Trump, a quien ha llamado “canalla” y “encarnación del mal”, De Niro fue contundente: “No me gusta llamar malo a alguien; normalmente hay razones. Pero en el caso de Trump, creo sinceramente que es malo”. Y añadió que estaría dispuesto a enfrentarlo en un debate: “Me encantaría debatir con él. Me lo comería vivo. Lo único que sabe hacer es insultar; no tiene nada que decir y teme parecer un idiota”.

La entrevista completa con el legendario actor se emitirá el martes 5 de noviembre en una edición especial de Envoyé Spécial dedicada a las elecciones estadounidenses. Según Lucet, “conversar con Robert De Niro en Nueva York es un sueño hecho realidad: una charla política apasionada a días de las elecciones, donde este hombre convencido y comprometido lanza duras críticas contra Trump”.

A sus 81 años, Robert De Niro se encuentra en una etapa de reflexiones profundas, y uno de los temas que más lo ocupan es su papel como padre. En una reciente entrevista en el programa Who’s Talking to Chris Wallace?, el icónico actor habló sinceramente sobre los desafíos y satisfacciones que ha experimentado criando a sus siete hijos, cuyos rangos de edad van desde los 17 meses hasta los 53 años.

Al ser consultado sobre su desempeño como padre, De Niro resumió sus sentimientos con una sencilla pero reveladora frase: “Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo”. Esta respuesta refleja tanto su compromiso como la incertidumbre propia de la crianza. Acompañó su reflexión con un toque de humor, comentando que le gustaría que en su lápida se leyera: “Hice lo mejor que pude” y “Por favor, perdónenme por todo lo que he hecho”. Este comentario, aunque en tono ligero, revela una conciencia sobre los inevitables errores que todos los padres cometen.

Con una carrera legendaria que incluye clásicos como The Godfather Part II, Raging Bull y Taxi Driver, De Niro admitió que su trabajo pudo haber influido en su vida familiar. Sin embargo, aclaró que nunca dejó de lado su compromiso como padre. “Estaba ocupado, claro, pero siempre quise a mis hijos”, expresó, enfatizando que, aunque su carrera fue demandante, su amor y dedicación hacia su familia siempre fueron prioridad.

El actor también compartió su alegría al hablar de Gia, su hija más pequeña, nacida en 2023 junto a su pareja Tiffany Chen. Para De Niro, Gia es una fuente de alegría y una nueva oportunidad para disfrutar la paternidad con la sabiduría que solo los años pueden ofrecer. “Gia es pura alegría”, comentó, transmitiendo el gozo que siente en esta etapa tardía de su vida.

Reconociendo los cambios que el tiempo trae, De Niro reflexionó sobre cómo ha tenido que adaptarse como padre con el paso de los años: “Las cosas simplemente cambian. No tengo otra opción. Abraza lo que se te ha dado”. Aunque la paternidad a los 81 años es muy distinta a la que vivió en su juventud, su compromiso con sus hijos sigue siendo inquebrantable. En cada palabra de la entrevista, dejó claro que continúa esforzándose para dar lo mejor de sí, adaptándose a las nuevas circunstancias y aceptando los desafíos que esta etapa de la vida le presenta.