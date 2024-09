El ex socio de Milei puso en duda la sostenibilidad del ajuste fiscal: "Reaparecerá el déficit"

El ex amigo y ex socio del presidente Javier Milei, Diego Giacomini, cuestionó la sustentabilidad del ajuste fiscal del gobierno libertario y planteó que el superávit de las cuentas públicas se logró mediante un incremento temporal de los ingresos vinculados con las retenciones y el impuesto PAIS. Además, alertó que el déficit reaparecería tras la eliminación del tributo que grava la compra de dólares oficiales.

Giacomini es economista, profesor de grado y director de la consultora M². Durante cuatro años, mantuvo una estrecha sociedad con Milei e incluso comparten la coautoría del libro Libertad, libertad, libertad. Además, fue quien acercó al actual jefe de Estado a las ideas libertarias de la Escuela Austriaca.

A pesar de ese pasado común, el analista económico sostiene una línea crítica de la gestión económica de La Libertad Avanza. En ese contexto, se sirvió de una nota periodística que aseguraba que el mandatario libertario había realizado el ajuste más grande en 65 años para rebatir el plan desplegado por el ministro de Economía Luis Caputo.

La crítica del ex socio de Milei al plan Caputo

"El ajuste que calcula el gobierno es como el 17.000% de inflación; o sea, es la anualizacion de algo. En términos de gasto, el ajuste hay que hacerlo todos los días, y la calle y los políticos se oponen; ergo, en ningún lugar es menos correcto anualizar que en el resultado fiscal", comenzó diciendo.

Por otra parte, el consultor económico remarcó que cae la recaudación impositiva en general menos las retenciones y el impuesto PAIS, que en los primeros siete meses del año amortiguaron la pérdida de recursos. Sin embargo, observó que estos dos tributos empezarán a recaudar cada vez menos interanualmente, cuando el ajuste debe proseguir y, por lo tanto, fue un "aumento transitorio" de ingresos.

"El problema es que por el lado de los recursos, el impuesto PAÍS subió mucho de enero a julio 2024 en términos interanual pasando de 2,3% a 6,4% de la recaudación, pero de septiembre a diciembre 2024 va a empezar a caer en términos interanuales; y luego desaparece", advirtió Diego Giacomini.

Al mismo tiempo, el docente universitario remarcó que "para desgracia del Gobierno, el verdadero problema está en la esfera permanente de los recursos, porque la recaudación ligada al nivel de actividad, así como la recaudación de IVA caen en términos reales".

Por el lado de los ingresos, Giacomini dictaminó que se necesitaría una devaluación "para recaudar más por retenciones". A la vez, determinó que se precisaría un mayor caudal de los gravámenes al sector agroexportador para compensar por la reducción y posterior eliminación del impuesto PAIS.

"El bache transitorio se procura despejar con ingresos transitorios de moratoria y blanqueo. Pero se necesitan ingresos fiscales más altos de manera permanente. También mayor fiscalización para reducir evasión se vendrá. El que blanquea se pondrá solo en el mira. Hay que olvidarse de que nos bajen impuestos a la producción", sumó.

Diego Giacomini puso en duda la sostenibilidad del superávit fiscal

Bajo la perspectiva del experto, el resultado fiscal en la era Milei "se logra en una importante medida, no pintando rutas, no tapando baches, no transfiriendo para las jubilaciones provinciales, no haciendo viviendas, no haciendo alcantarillado, no arreglando colegios, no arreglando hospitales, etc".

Explorando ese hilo argumentativo, Diego Giacomini consideró que la "no crecerá fuerte, no habrá más recursos fiscales" y que si estos "se logran con más fiscalización, menos evasión y más presión tributaria efectiva, será siendo recesivo".

Además, el economista se sirvió del cruce entre el mandatario libertario y Cristina Fernández de Kirchner para trazar un paralelismo entre ambos: "Así como CFK vendía energía barata consumiéndose las reservas de gas y petróleo, Milei vende ajuste fiscal consumiéndose el stock de capital público (saben que yo no soy particularmente un defensor de esto)".

"Así como consumirse las cabezas de ganado termina llevando a un precio más caro de la carne y a privados invirtiendo en vacas y así como consumirse reservas energéticas lleva a ajuste tarifario de luz, gas y nafta, consumirse el stock de capital público llevará a una demanda poblacional futura que demandará que tapen pozos, pinten rutas, arreglen colegios y hospitales", acotó.

Y concluyó: "Esto será aprovechado por populistas que le echarán la culpa a Milei cuando la gente se muera en un pozo o el techo de un colegio se caiga arriba de un pibe. ¿O acaso alguien cree que un privado vendrá a hacer algo de eso a la chilena, peruana, suiza o a la Congo Belga? La respuesta es nadie. Conclusión: tarde o temprano este ajuste se volverá transitorio y volverá a aparecer el déficit".

