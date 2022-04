El FMI creó un nuevo fondo de resiliencia: Argentina podría recibir US$ 1.300 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la creación de un nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, que estará destinado a fortalecer la economía de países de bajos ingresos y medios como la Argentina, en el marco del “cambio climático y las pandemias”.

El nuevo Fondo entrará en vigencia el 1 de mayo de 2022 y para la directora gerente del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, “no podemos perder de vista las acciones críticas que se necesitan hoy para garantizar la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo, y solo podemos tener éxito trabajando juntos”.

Preocupado por la interna del Frente de Todos, el FMI adelanta la revisión de un acuerdo "fragil"

“El RST (siglos de Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad en inglés) amplificará el impacto de la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) de US$650 mil millones implementados el año pasado para canalizar recursos de miembros económicamente más fuertes a países donde las necesidades son mayores. La aspiración es construir un Fideicomiso de al menos US$ 45.000 millones en recursos”, remarcó la economista búlgara.

En ese contexto, el Gobierno de Alberto Fernández recibiría US$ 1.300 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) a partir de la entrada en vigor de la iniciativa; que Georgieva describió como “una ayuda para países vulnerables para enfrentar desafíos a más largo plazo, que plantean riesgos para las economías y las personas”.

En agosto de 2021, la Argentina ya había recibido US$ 4.334 millones en DEG, que fueron depositados como reservas del Banco Central y se utilizó para abonar parte de la deuda con ese organismo.

We did it! Bravo to the IMF Board for today’s landmark decision and IMF staff for their tremendous work! Today, our membership came together, adding a vital new pillar to the IMF’s lending toolkit—the Resilience and Sustainability Trust. 1/2