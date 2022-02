Para Kristalina Georgieva, la crisis de Ucrania "añade un riesgo económico para la región y el mundo"

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves desde su cuenta de Twitter que la guerra en Ucrania tendrá repercusiones en la recuperación económica mundial.

"Estoy profundamente preocupada por lo que está sucediendo en Ucrania y, ante todo, por el impacto en personas inocentes", indicó la directora del FMI.

"Esto añade un riesgo económico significativo para la región y el mundo. Estamos evaluando las implicaciones y estamos listos para apoyar a nuestros miembros según sea necesario", agregó Georgieva.

I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed.