El Gobierno consiguió financiamiento por US$ 4.000 millones del Banco Mundial y el BID

Tras la celebración de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, el gobierno de Javier Milei consiguió financiamiento por US$ 4.000 millones por parte del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ambos casos, son fondos que serán destinados a programas sociales y proyectos de optimización de recursos públicos.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el directorio del BID aprobó este miércoles un crédito por US$ 2.000 millones para el país. En simultáneo, las autoridades del BM dieron el visto bueno a un crédito de US$ 1.000 millones y la semana que viene se discutirán otro por US$ 1.000 adicionales.

Nuevos préstamos del BID y el Banco Mundial

"Las operaciones que se aprobaron en las últimas horas y las que serán tratadas la semana próxima forman parte de una estrategia de financiamiento de dos agendas prioritarias de la gestión del presidente Javier Milei, como son la inversión en Capital Humano y la racionalización del gasto para alcanzar el equilibrio fiscal", describió la cartera conducida por Luis Caputo.

En cuanto al uso de de los fondos, están orientados a financiar las iniciativas sociales del Ministerio de Capital Humano. El Plan Nacional de Primera Infancia recibirá US$ 700 millones del BID y US$ 500 millones del BM. Asimismo, el Plan Nacional de Alfabetización recibirá US$ 300 millones de la entidad interamericana. Todavía resta por confirmar el envío de US$ 500 millones de las arcas del banco internacional.

Según comunicó el BID, el programa beneficiará a embarazadas y niños de hasta 4 años, mejorando la efectividad y eficiencia de los programas de transferencias y el incremento del acceso a servicios de desarrollo infantil de calidad. También permitirá acortar los períodos para la verificación y el pago por el cumplimiento de corresponsabilidades en salud de la Asignación Universal por Hijo.

"Además, las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo podrán acceder al programa sin necesidad de realizar trámites. El préstamo también beneficiará a alrededor de 130.000 niños y niñas que asisten a Centros de Desarrollo Infantil en departamentos vulnerables y a 110.000 familias que participan de programas de acompañamiento para fortalecer prácticas de crianza", sumó el organismo.

Al mismo tiempo, la administración libertaria contará con una línea de financiamiento y apoyo técnico para mejorar la eficiencia del gasto y la optimización de los subsidios a la energía y al transporte público. Para ello, tendrá US$ 1.000 millones del Banco Mundial y US$ 700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Estos proyectos ayudarán a avanzar reformas que mejoren la eficiencia y la prestación de servicios públicos como el transporte y la electricidad, mientras se protege a la población más vulnerable a través de tarifas sociales”, afirmó Marianne Fay, directora del BM para Argentina, Paraguay y Uruguay.

El programa “Apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público” brindará US$ 500 millones para mantener la tarifa social en las 61 localidades argentinas en las que opera el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). También contemplará al sistema nacional de boleto integrado, que ofrece una reducción del 50% en el primer trasbordo y de 75% en los enlaces posteriores.

A la vez, el proyecto “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable” abarcará un desembolso de US$ 500 millones para contener a los usuarios de bajos ingresos a través de tarifas subvencionadas. La idea es contribuir a un proceso de eficientización del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y de la puesta en marcha de nuevos sistemas para recoger la información disponible en otros registros.

Apoyo fiscal al gobierno de Milei

"Por último, el BID aprobó en las últimas horas una operación de apoyo a la reforma fiscal por US$ 650 millones, que reconoce el esfuerzo hecho por el gobierno nacional para promover la eficiencia de la política tributaria y del gasto público, y que será desembolsada totalmente en las próximas horas", informó el Palacio de Hacienda.

En efecto, el banco mencionado señaló que el dinero se utilizará para "reducir la recaudación por impuestos distorsivos y mejorar la focalización de subsidios en servicios básicos, promoviendo un consumo más eficiente y sostenible". ¿El objetivo? "Estabilidad fiscal y la reducción de la inflación".

Los nuevos créditos acordados con las organizaciones multilaterales forman parte de los US$ 8.800 millones que ambos entes anunciaron para respaldar a la Argentina en sectores "estratégicos y productivos". Estos fueron abonados en la visita de Caputo a Estados Unidos durante la última reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM.

Hasta el momento, el Banco Mundial financió 24 proyectos de inversión en el país. En total, ascienden a US$ 7.580 millones. De concretarse los nuevos préstamos, la cifra quedaría cerca de los US$ 11.000 millones. En tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene 69 programas abiertos con la Argentina.

