El Gobierno contempla un nuevo tipo de cambio para turistas

El Gobierno lanzará un nuevo tipo de cambio para que los turistas internacionales liquiden sus divisas en el circuito formal, por lo que el agregado tendría una cotización intermedia entre el precio del dólar blue y el MEP que se opera en La Bolsa.

Este constituiría el tercer intento por crear un esquema que “achique” la brecha y le permita al Gobierno captar los dólares del turismo receptivo y el anuncio se haría el jueves 3 de noviembre.

Hasta el pasado mes de septiembre que se conoció el último dato oficial, los residentes argentinos gastaron US$ 4.616 millones en 2022 en concepto de “Viajes y otros pagos con tarjeta”, según el informe de balance cambiario del Banco Central.

Desde recitales hasta el Mundial, Argentina mezcla distintos tipos de cambio

La medida se está trabajando entre los ministerios de Turismo, Economía y el Banco Central que ve cómo la balanza turística se encuentra afectada en la Argentina por los controles cambiarios.

Las tarjetas liquidan en el mercado oficial a unos $160, lo que busca el Gobierno es que lo hagan en el mercado financiero que, hoy está arriba de los $290. Según Ámbito Financiero, en la actualidad, solo el 15% del gasto de los turistas se hace por esta vía, y la intención es captar parte del 85% restante en el sistema financiero.

Asimismo, las divisas ingresadas ya no irán a las reservas netas, aunque indirectamente impactarán en las brutas, es decir, vía depósitos.

Advierten que la corrección del BCRA sobre tipo de cambio nominal es insuficiente

La medida surge luego de las imágenes que se viralizaron en las redes sociales en las que turistas pagan con fajos de billetes en efectivo. Pese al crecimiento de la llegada de viajeros tras el levantamiento de las restricciones por la crisis sanitaria, en los últimos 12 meses, solo ingresaron US$ 400 millones por esta vía.

En los nueve meses en los que los argentinos gastaron US$ 4.616 millones en el exterior, los no residentes gastaron apenas US$ 300 millones en la Argentina. Por eso se calcula que el gasto total ronda los US$ 2.400 millones, pero la enorme mayoría de esas divisas van al mercado libre.

Entonces, el nuevo esquema buscará que los turistas extranjeros puedan gastar con tarjeta de crédito a un tipo de cambio cercano al del dólar MEP y pasaría a ser la segunda pata del esquema cambiario para turismo esgrimido por el ministro de Economía, Sergio Massa.

SE / MCP