El Gobierno Nacional realizó el primer giro de US$ 2 millones para la compra de 3 nuevas locomotoras diesel-eléctricas a la empresa china CRRC International CO LTD. “Esta adquisición, que no se realizaba desde 2013, permitirá mejorar la seguridad operacional y optimizar el servicio de la línea San Martín”, indicaron desde la Secretaría de Transporte.

Hasta ahora, el servicio de la Línea San Martín que une Retiro con Pilar/Cabred circula con un diagrama de emergencia “producto de la falta de máquinas para hacer funcionar los trenes”.

Por otra parte, Trenes Argentinos firmó un acuerdo con la empresa china CRRC SIFANG por US$ 130 millones para comprar repuestos destinados a reparaciones programadas en las formaciones ferroviarias de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre.

Transporte urbano: la UTA reclama mantenimiento en los colectivos por el aumento de quejas en el servicio

Según el Gobierno, el 75% de los trenes de esas líneas (más de 500 coches) presentan un retraso en sus mantenimientos programados, “resultado de nueve años de inacción en los que no se realizaron las revisiones correspondientes”.

Desde la Secretaría indicaron que estos repuestos no llegaban a la Argentina desde 2015 y, ante su falta “la gestión anterior desarmaba otras formaciones para obtener los repuestos que no habían sido comprados, lo que genera una "canibalización" del material rodante quedando fuera de servicio”.

Compras de Trenes Argentinos

Además de locomotoras y repuestos, Trenes Argentinos planea comprar 150 coches de pasajeros (50 triplas o unidades múltiples diésel), destinados a reemplazar la flota de trenes diésel de las cinco líneas urbanas. “Además, se está avanzando en la contratación de la reparación de 24 locomotoras en la línea San Martín”.

El plan integral de mejoras incluye la adecuación de los talleres de Victoria (línea Mitre) y Tolosa (línea Roca), con la llegada de ocho puentes grúa, tres tornos verticales y la compra de herramientas fundamentales. También se proyecta una actualización similar en los talleres de Villa Luro (Sarmiento) y Tapiales (Belgrano Sur).

LM