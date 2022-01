El gobierno nacional defendió la explotación de petróleo en Mar del Plata

La polémica por la autorización del gobierno nacional para que la empresa noruega Equinor realice exploraciones en las costas de Mar del Plata para la posterior explotación de petróleo y gas, tuvo este miércoles 5 de enero un nuevo capítulo luego de que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmara la posición del oficialismo sobre la resolución que lo habilita. Las marchas en contra y la posición crítica del intendente local, Guillermo Montenegro.

Manzur se reunió este miércoles 5 con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y el secretario de Energía, Darío Martínez, en Casa Rosada. El tema central del encuentro fue el Decreto 900/2021 que autorizó el jueves 30 de diciembre la exploración y posterior explotación de petróleo en las costas de la ciudad balnearia, un tema que no está exento de polémica por estos días.

"Analizamos la exploración de hidrocarburos y la puesta en marcha de la nueva Campaña Cuenca Argentina Norte que registrará imágenes del subsuelo marino en busca de gas y petróleo", escribió Manzur en sus redes sociales sobre la reunión.

También aclaró que la iniciativa, que incluye a la noruega Equinor, la británica Shell e YPF, "no incluye la perforación, sólo estudios sísmicos y operará con tecnología de punta, controles y protocolos ambientales", tratando de calmar las críticas de organizaciones medioambientales variopintas que salieron a criticar el decreto, dictado el anteúltimo día del año. Incluso el lunes se realizó un "Atlanticazo" en varias ciudades balnearias impulsado por Greenpeace y en repudio a la decisión oficial.

"Frente al contexto de creciente demanda local, seguiremos consolidando y desarrollando este tipo de proyectos que afianzan nuestra soberanía energética", cerró Manzur.

Qué dijo Darío Martínez sobre la exploración petrolera en Mar del Plata

El Secretario de Energía brindó una conferencia de prensa para los periodistas acreditados en Casa Rosada luego del encuentro con Manzur y Cabandié. Además de defender la explotación off shore, también argumentó que se trata de darle al país mayores herramientas energéticas para seguir desarrollandose.

"Venimos desarrollando off shore hace años y vamos a generar la energía que necesita el país, en eso estamos trabajando. Hay que hacerlo con los mejores controles de la manera más exigente para evitar cualquier tipo de accidente", manifestó.

También detalló que "el 17% de la producción de gas sale del off shore y lo consumen todos los argentinos" y agregó que "el país tiene que seguir produciendo gas y petróleo, sobre todo gas que es el primer vehículo de la transición energética".

De acuerdo al funcionario, la exploración en Argentina se hace desde 1970 y a día de hoy funcionan 36 pozos activos en Santa Cruz y Tierra del Fuego. "En la provincia Buenos Aires se hicieron 18 pozos de exploración en la historia y no ha habido ningún accidente medioambiental ni humano", defendió.

El intendente de Mar del Plata, en contra del proyecto petrolero

El mandatario Guillermo Montenegro se mostró en contra de la decisión del oficialismo y manifestó que quiere más trabajo pero no a cualquier costo”.

"Muchos de ustedes me eligieron, otros no. Lo que yo tengo claro es que mi mandato es pasajero, pero el daño que se puede generar en nuestra ciudad puede ser permanente y eso es lo que a mi me impone que esta semana vamos a realizar una presentación judicial para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad", adelantó Montenegro sobre la presentación que hará el municipio ante la justicia.

Organizaciones medioambientales y políticos en contra de la medida

Conocido el decreto, hubo un repudio transversal sobre la decisión que llegó a organizaciones y actores de la política local, quienes manifestaron su repudio.

La primera en pronunciarse fue la diputada Graciela Camaño. “Hoy el Ministerio de Ambiente de la Nación le dio el certificado de defunción a los ecosistemas marinos y la biodiversidad que habita el Mar Argentino", lamentó en primera instancia.

“El cuidado del ambiente no es un discurso, ni una pose, no es crear un Ministerio, no se usa para atraer votos jóvenes. Es un compromiso que debe demostrarse en la acción de gobierno!!!", escribió en redes sociales.

Con 11 provincias en llamas, el Ministerio de Ambiente avanza con sus planes extractivistas. Se aprobó el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino por la multinacional Equinor, abriendo la puerta a la instalación off shore de las principales petroleras globales. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 30, 2021

En la misma línea se expresó su par en el Congreso, Nicolás del Caño: “Con 11 provincias en llamas, el Ministerio de Ambiente avanza con sus planes extractivistas. Se aprobó el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino por la multinacional Equinor".

Antes de aprobar la exploración, el gobierno había realizado una audiencia pública donde 50 organizaciones, asambleas, especialistas y ciudadanos se expresaron de forma unánime por la negativa a la explotación offshore en el mar Argentino.

GI cp