El mercado ve temblor si Alberto le saca más de 5 puntos a Macri

por Mirta Fernandez

El cierre de las listas electorales despejó la incertidumbre política y en el mercado confían que la paz cambiaria de casi dos meses se mantendrá al menos, hasta las elecciones primarias, salvo algún shock internacional. Pero el resultado de las PASO será crucial para que la calma financiera sea duradera hasta la elección definitiva. En ese sentido, en el mercado están obsesionados con un número: creen que una brecha superior a 5 puntos de la dupla de los Fernández sobre el binomio Macri-Pichetto desataría un nuevo temblor financiero. Un margen inferior a 5 en contra de Macri sería “positivo” porque vislumbran que “se podría achicar” en la elección general de octubre y revertir en un ballottage. Los operadores advierten que en una elección “tan binaria” luego del resultado de las PASO el mercado podría “volar o hacerse pelota”.

Argumentan que el establishment financiero prefiere la reelección de Macri porque “va a tener responsabilidad fiscal, cuenta corriente positiva sin cepo, no quiere volver al populismo porque eso significa volver al déficit fiscal, riesgo de la sostenibilidad de la deuda, y la probabilidad de una reestructuración”.

Escenarios. Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa planteó a PERFIL que “hay en Wall Street un consenso de que en las PASO el Frente de Todos sería la alianza más votada y que, de acuerdo a las encuestas, le podría sacar 5 puntos de diferencia a Juntos por el Cambio. Con esa mirada, una diferencia de hasta 5 puntos a favor de los Fernández, no alteraría la tendencia en términos de dólar, bonos y acciones” pero el pensamiento es que “si es mayor a 5, allí aumentan las chances de triunfo en primera vuelta de Frente de Todos y por eso el dólar podría ser más demandado y aumentar el riesgo país”.

Sosa sostuvo que “aún con todos los problemas económicos que ha tenido este gobierno, el mercado prefiere la reelección porque hay un 70% de probabilidades de que no sea necesaria una reestructuración de la deuda”.

Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, explicó que “el mercado se está fijando cómo fueron las elecciones de 2015 y en virtud de eso trata de hacer un paralelismo en 2019, y esos 5 puntos de diferencia es el número en el que se sentiría cómodo”. En 2015, Daniel Scioli era el candidato por el kichnerismo y se impuso a Macri en las PASO por alrededor de 8 puntos, pero luego en la primera vuelta esa ventaja se redujo a 3, y en el ballottage perdió.

En este marco, Mauro Mazza de Bull Markets Brokers destacó que hay un dato relevante a tener en cuenta a la hora del análisis del resultado electoral de las primarias, y es que en las elecciones de 2015 y 2017 se evidenció que “hay cerca de 1,8 millón de personas que no fue a votar en las PASO y sí lo hizo en primera vuelta”, con lo cual “habrá que ver la participación que habrá en esta ocasión. Así, evaluó que “hasta 5 puntos de diferencia con la misma participación de votantes que en 2015 es bueno porque hay esperanza de que Macri lo revertirá, más de 5 puntos del binomio Fernández en las PASO es negativo, y si fuera con participación alta de gente veríamos un mercado con un proceso de venta en agonía, pesado porque nadie va a querer pagar, en los próximos dos meses podría caer 10 por ciento”, y auguró que si la brecha en desventaja de Macri fuera de 8 puntos “ya sería terminal”.

Leliqs. Bajo esta última hipótesis, un ex presidente del Banco Central indicó que “las reservas netas son unos US$ 20 mil millones” e indagó: “si en agosto la fórmula FF le saca 8 puntos a Macri ¿alcanzará el poder de fuego para un temblor financiero? No hay olvidar, agrega, “que hay $ 1.140 billones de Leliqs, sostenidas en un 80% en plazos fijos; si desarman y van al dólar, pero quedan en depósitos, habría un temblor, pero si se fueran a fuga, el colchón o caja de seguridad, el problema sería más grande”.

Para Diego Demarchi, de Balanz Capital, la brecha óptima a favor de los Fernández en las PASO es 3 puntos “que sería remontable, y es probable que el mercado empiece a pricear un triunfo de Macri en el ballottage, lo que haría subir los bonos entre 5 y 8 puntos, y seguiría la calma con el dólar. Pero estimó que “si la diferencia es superior a 5 se priceará que la dupla Fernández sería la presidencial y ahí tendríamos una caída de los bonos de aproximadamente 10%”.

Por otro lado, el titular de un banco extranjero asegura que “cualquier diferencia menor a 9 puntos de-sataría una euforia financiera”, y el riesgo país retrocedería entre 200 y 300 puntos.

Caza de encuestas y conclusiones rápidas detrás de la visión política de los brokers

Martes 11 de junio poco después de las 16, Mauricio Macri anuncia por Twitter que su compañero de fórmula será el senador peronista Miguel Angel Pichetto. El mercado local aún no había cerrado. De pronto la jornada se volvió frenética para los agentes de Bolsa o brokers que se dedican a asesorar a personas, empresas, y fondos de afuera en qué instrumentos invertir. Con esa noticia “se multiplicaron los llamados” de los clientes que “te preguntaban si hay que comprar bonos”, cuenta Mauro Mazza de Bull Market Brokers, quien admite que “el teléfono se vuelve insoportable, no te da la mano para atender, entonces les pedimos que envíen mensajes y después le mandamos un informe para que tengan para leer, y damos una pequeña interpretación, para calmar un poco la ansiedad”.

Pero ¿cómo elaboran una opinión política quienes se dedican a asesorar en una inversión? Antes que nada, están pendientes de las encuestas. Y recuerdan lo que pasó a mediados de abril cuando un sondeo de Isonomía daba ventaja de 9 puntos a Cristina Fernández sobre Mauricio Macri lo que disparó el riesgo país.

“Yo tengo una base de datos donde cada vez que sale una encuesta la anoto y evalúo después las que más acertaron”, comentó un analista de un banco internacional que asesora a inversores institucionales en bonos y contó que “cuando vienen fondos de afuera contratamos a algún analista político”. Conocen las encuestadoras de memoria: Isonomía, Elypsis, Synopsis, Opinaia, y Poliarquía.

Norberto Sosa de Invertir en Bolsa, señaló que “en un escenario de elecciones se le presta mucha atención al tema político, y qué le preocupa al mercado: si es un inversor en bonos, que le paguen los cupones, si es de acciones de sectores regulados (bancos, energía, etc.), que pasará con tarifas, si es en acciones de sectores atados al ciclo económico, si la economía va a crecer o caer”. Y para conocer “la cocina y tratar de conocer cuáles son los riesgos” en esas cuestiones, se reúnen con funcionarios, con los equipos de los candidatos, con políticos de los espacios más relevantes, con diputados y senadores. Un operador incluso, dijo que se junta con “gente de tercera línea, pero con poder administrativo del oficialismo o de la oposición, por ejemplo, que trabaje en la Secretaría de Comercio, o un allegado a intendente, o La Cámpora, porque escuchan y saben por dónde viene la cosa, la clave para tener un feedback es no tener un bando, vos trabajás por el mercado”.

Códigos. Tanto Sosa como Mazza admiten que en encuentros con políticos más allá de escuchar el mensaje “se presta atención a detalles, decodificar gestos, si cuando te responde está nervioso, si titubea, como en una partida de póker, para ver si te están macaneando”.

Daniel Chodos, jefe de Estrategia de Latinoamérica del Credit Suisse admitió que “recomendar inversiones es más un arte que una ciencia, te basás en datos duros económicos y financieros, pero también dependo de la psicología del mercado y esas son cosas difíciles de predecir”. También reconoció que “es difícil explicar la política argentina”, donde Massa hace tres semanas era el principal candidato presidencial de Alternativa Federal y hoy es el candidato a diputado de CFK”.