El Merval cayó 1,2% en la semana y las reservas bajaron US$ 88 millones

A pesar de cerrar ayer con una suba diaria del 1,4%, el Merval retrocedió 1,2% en la semana medido en pesos. Si se lo ajusta en moneda dura, el mayor índice bursátil de la plaza local tuvo una baja del 0,8% en las últimas cinco jornadas. En el panel general, la mayoría de las empresas terminaron en verde, impulsados por los papeles de Transener (4%), Cablevisión Holding (+3) y Central Puerto (+2,5%). Por el lado de la deuda soberana, terminaron con mayorías en alzas, los bonos que más subieron ayer fueron: Global 2046 (+1,2%), Global 2029 (+1,1%) y Global 2038 (+0,5%). Así,el riesgo país se ubicó en los 675 puntos básicos.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York culminaron de manera dispar en la última jornada semanal. Al alza cerraron: Bioceres (+4,7%), Ternium (+2,4%) y Mercado Libre (+2,1%). En tanto, a la baja cotizaron: Loma Negra (-2,4%), Globant (-1,8%) y Transportadora Gas del Sur (-1,7%).

También, el Tesoro colocó 5,2 billones de pesos esta semana, refinanciado casi el 80% de sus vencimientos ($ 6,6 billones) y debiendo pagar $ 1,4 billones con fondos propios. “La mitad de la subasta se concentró en la Lecap al 14 de marzo (ARS 2,5 billones, 2,53% TEM), en tanto que el resto se repartió entre letras a mayo y julio ($ 0,8 billones y $ 0,6 billones, respectivamente)”, señaló el panorama económico semanal del Banco Provincia.

En cuanto a los tipos de cambio, el dólar blue registró su primera suba semanal en un mes, un incremento de $ 5, al cerrar ayer a $ 1.220. Sucedió a contramano de la dinámica de los financieros, que exhibieron retrocesos en la semana, en buena parte por la intervención directa del Banco Central para contener la brecha.

Por otra parte, el Banco Central compró ayer US$ 37 millones en el MULC. De esa manera, totalizó compras por US$ 286 millones en la semana, que tuvo una particularidad: el miércoles la entidad monetaria tuvo un resultado neutro en el mercado cambiario. En cuanto a las reservas internacionales brutas, finalizaron en el terreno de los US$ 28.798 millones. Así las arcas del Central retrocedieron US$ 88 millones en las últimas cinco ruedas.

“Entre enero 2024 y febrero, el Banco Central compró US$ 21.500 millones, pero ventas en el paralelo y pagos de deuda mediante acumuló menos de US$ 6 mil millones de Reservas brutas y US$ 2.600 millones netos. Como resultado, este stock sigue por debajo de 5% del PIB, es decir, 10 p.p. menos que la media de la región y el último objetivo explícito del BCRA en 2017. Este año, quedan vencimientos de deuda pública por casi US$ 15 mil millones, que podrían cancelarse con el aporte de empresas vía emisión de obligaciones negociables en moneda extranjera. Así, las exportaciones de bienes y servicios deberían financiar las importaciones. En este escenario, las reservas no crecerían”, concluyó el informe del Banco Provincia.

A su vez, el mercado sigue de cerca los pasos del BCRA en cuanto a un nuevo movimiento en las tasas de política monetaria.