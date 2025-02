El Merval cayó 3,5% en la última rueda de la semana

El S&P Merval sufrió una caída medido en pesos del 3,5% en la última rueda hábil de la semana, hasta los 2.416.381,75 unidades. Así, cerró 5,8% abajo en el acumulado semanal. En tanto, el mayor índice bursátil de la plaza local cedió 3,7% en dólares el viernes y en el total de la semana se hundió 7,1% en moneda dura.

En esa línea, las acciones del panel líder terminaron con mayorías en baja, traccionadas por: Supervielle (-5,3%), Transportadora Gas del Norte (-5,3%) y Banco Macro (-5,1%). Por su parte, la deuda soberana también sufrió bajas en el último día de operación. Los bonos que más bajaron fueron: Global 2046 (-0,6%), Bonar 2035 (-0,6%) y Global 2035 (-0,5%). El riesgo país subió 0,2%, a 660 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan quedó en máximos desde inicios de enero.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron con mayorías en rojo. Se destacaron las caídas de: Supervielle (-7,2%), Irsa (-7,1%) y Banco Macro (-6%).

Por otra parte, el dólar blue cerró a $ 1.205, el MEP cotizó a $1.194,4 y el CCL se ubicó en los $1.202,2. Por otro lado, el Banco Central (BCRA) compró ayer US$ 140 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), séptima rueda que hilvanó un saldo neto positivo en el mercado cambiario, y en la semana cerró compras por un total de US$ 579 millones. Las reservas internacionales brutas subieron US$ 145 millones este viernes y cortaron así una mini racha de tres caídas consecutivas. De este modo, terminaron en u$s28.886 millones. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la consultora ACM, las reservas netas se encuentran todavía en un terreno negativo, del orden de los US$ 6.000 millones.