El precio de las propiedades en CABA tuvo el mayor aumento desde 2018

Los precios de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 7,2% en octubre con respecto al mismo mes de 2023, lo que representa el mayor incremento interanual desde diciembre de 2018.

Tras un aumento de 0,3% con respecto a septiembre, el precio medio del metro cuadrado se ubicó en US$ 2.321, acumulando una suba de 6,6% en lo que va del año.

Un monoambiente alcanzó en octubre un precio medio de US$ 102.267, mientras que un departamento de dos ambientes se ubicó en US$ 122.963 y uno de tres ambientes en US$ 169.082.

Puerto Madero es el barrio con la oferta por metro cuadrado más cara, con un precio medio de US$ 5.985, seguido por Palermo y Belgrano, con precios medios de US$ 3.212 y US$ 3.030, respectivamente.

Por el contrario, Lugano es el barrio más económico para la adquisición, con un precio medio por metro cuadrado de US$ 983, seguido por Nueva Pompeya (US$ 1.388 ) y Villa Riachuelo (US$ 1.505).

En octubre, el 75% de los barrios registró subas de precio mensual, mientras que el 94% registró suba interanual y sólo el 6% mantuvo una baja interanual.

Costo de la construcción

Por otra parte, el costo de construcción medido en dólares subió un 34,6% en 2024, factor que impulsa el incremento en los precios de unidades en pozo (US$ 2.741) y a estrenar (US$ 2.745 ).

Construir hoy cuesta 2,9 veces más que en octubre de 2020, mínimo de la serie, y un 30,2% por arriba del promedio 2012-2023.

El informe de Zonaprop relevó además el mercado de alquileres y observó que los precios avanzan por debajo de la inflación.

Precios de los alquileres

El precio medio de alquiler por mes en la Ciudad subió un 3,4% en octubre y acumuló un incremento de 57% en 2024, casi la mitad de la inflación registrada en el período (108%).

Monoambiente: $440.643

Dos ambientes: $524.907

Tres ambientes: en $707.201

Puerto Madero se posicionó primero en el ranking de barrios más caros para alquilar, con un precio medio de $982.766 mensuales.

Núñez y Palermo completaron el podio, con un valor promedio por mes de $592.943 y $588.461, respectivamente.

En contrapartida, Lugano ($391.050), Liniers ($435.474) y Parque Avellaneda ($447.759) presentaron la oferta mensual más económica.

En este contexto, la rentabilidad sigue en alza dado que la relación alquiler/precio sube y se ubica en 4,86% anual. Hoy se requieren 20,6 años de alquiler para repagar la inversión inicial, es decir 9,5% más de lo necesario hace un año atrás.

Lugano, Parque Avellaneda y La Boca continúan en el podio de barrios con mejores opciones para los inversores que buscan renta, con un retorno de 8,5%, 6,3% y 6,2%, respectivamente.

Puerto Madero y Palermo son los barrios con la rentabilidad más baja, con un 3,5% y un 3,9%, respectivamente.

