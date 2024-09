El edificio Kavanagh en un mal momento: 30% de las propiedades están en venta y hay 14 en alquiler

El reconocido edificio Kavanagh, ubicado cerca de la Plaza San Martín en la ciudad de Buenos Aires, no se encuentra en un buen momento. La propiedad se ve cada vez más deshabitada y el factor no ronda únicamente sobre lo económico sino también por la inseguridad de la zona durante la noche. Con el fin de ampliar esta información, Canal E se comunicó con el desarrollador inmobiliario, Gustavo Ortolá.

“El Kavanagh es un edificio que fue icónico en la historia de la construcción argentina, fue el primer edificio en Latinoamérica que se hizo en hormigón armado luego del año 1936 y fue el edificio más alto que se hizo de hormigón en esa época”, explicó Gustavo Ortolá. “Así como tiene esa morfología y ese diseño tan singular, el Kavanagh tiene 15 ascensores, lo cual impacta en el costo de las expensas”, agregó.

Las expensas en el edificio Kavanagh tienen un costo de $720.000

Posteriormente, Ortolá planteó: “Los departamentos del Kavanagh son grandes y con un diseño realmente singular, además de que $720.000 es lo que se cobra de expensas”. Luego, manifestó que, “es un edificio con nombre y apellido, pero tiene otro aditamento complicado y es que post pandemia, esa zona de Florida al 1.000 de Plaza San Martín tiene una noche muy dura, ni a los turistas les resulta atractivo caminar por ahí”.

En la actualidad el edificio Kavanagh se encuentra vacío con 14 departamentos en alquiler

“Hoy tenemos el 30% del edificio Kavanagh en venta, unidades de USD 700.000, 14 departamentos en alquiler, realmente es un edificio que está vacío”, sostuvo el entrevistado. “Si tenemos que mensualizar, un alquiler está en torno a los USD 3.000 porque se está aplicando la renta temporaria”, complementó.

Por otro lado, el desarrollador inmobiliario señaló: “Los valores de venta del Kavanagh están en el orden de magnitud de los que se ubican en Puerto Madero, hay pocas torres en la ciudad de Buenos Aires que tengan nombre y apellido”. A su vez, remarcó que, “el edificio Kavanagh es el primero de esa zaga de edificios con nombre en Argentina pero no está pasando su mejor momento”.

“El Kavanagh no paga ABL porque es patrimonio histórico”, expresó Ortolá, que después concluyó: “El edificio va a seguir siendo edificio, no se puede intervenir, los activos físicos de Argentina han sufrido una baja impresionante en los últimos años y esto no escapa a eso y, en el momento que Argentina vuelva a florecer en algún momento, subirán sus activos físicos”.