Aumentó la demanda de propiedades en CABA: cuáles son las más buscadas

En el tercer trimestre del año, aumentaron las búsquedas para comprar propiedades en la Ciudad de Buenos Aires en comparación al resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La participación de la capital federal en la demanda total para adquisición asciende a 69%, según un informe de Zonaprop.

No obstante, cabe destacar que en todas las zonas del AMBA, la demanda de alquileres encabeza las búsquedas, mientras que para la compra, se mantiene la tendencia histórica con una media de 36%

Según se detalló, CABA es donde la relación demanda para compra sobre avisos es mayor, un 103% por encima del promedio de AMBA. Esta relación aumentó considerablemente en comparación a 2022 ya que se registraron un 29% más búsquedas. En el caso de GBA norte, la demanda es 42% menor a la media y en GBA oeste-sur es 64% inferior a la media.

Las propiedades más demandadas

“Los PHs son las propiedades con mayor presión de demanda en todas las zonas del AMBA. Actualmente en CABA, un aviso de PH recibe un 60% más demanda que uno de un departamento. Sin embargo, se visibiliza un retroceso en la demanda de casas”, indicaron desde Zonaprop.

Respecto a esto último, en CABA las casas reciben un 10% menor presión de demanda que los departamentos. En perspectiva, hace un año atrás esa cifra rondaba el 20%. Por su parte, en GBA norte las casas mantienen la misma presión que los departamentos, mientras que en GBA oeste-sur es de un 22% menos que los departamentos.

Por los bajos precios, se dispararon las ventas de propiedades

El informe señaló que los terrenos siguen la tendencia bajista y se registra entre un 58% y 78% menor presión en la demanda respecto a los departamentos.

En tanto, los barrios más demandados de acuerdo a la oferta disponible son Coghlan con un 90% más demanda que la media. Le siguen Recoleta (53%) y San Telmo (30%).

Qué precios se buscan

De acuerdo al informe, en 2023 se incrementó la búsqueda de departamentos para la compra de menos de US$ 175.000 dólares (70%). Las propiedades entre US$ 100.000 y US$ 175.000 aumentaron su porcentaje, pasando del 28% al 32%.

Un experto asegura que estamos ante una oportunidad única para comprar propiedades

En CABA, la presión de demanda sobre unidades que están por debajo de los US$ 100.000 se mantiene y es un 37% mayor a la búsqueda de propiedades que están entre los US$ 100.000 y US$ 175.000

Por cantidad de ambientes

“En AMBA el 58% de las búsquedas se orienta a unidades grandes de 3 y 4 ambientes. Al analizar cada zona, en GBA norte, el 48% del total de las búsquedas son de unidades de cuatro ambientes, la participación de GBA oeste-sur es de 31% y en CABA es de un 24%”, precisó Zonaprop.

Sin embargo, CABA se lleva el mayor porcentaje de monoambientes con un 13% y las propiedades de dos ambientes representan el 33% del total.

Los avisos de monoambientes en la ciudad reciben un 26% menor demanda que los departamentos de dos ambientes. En GBA norte y GBA oeste-sur la situación es parecida: la demanda es un 12% menor y un 6% menor, respectivamente.

LD / Gi