Los alquileres de departamentos en el AMBA aumentaron más del 20% en octubre

Los precios de los alquileres de departamentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron, en promedio, un 20,7% en octubre. Así lo reflejó el Relevamiento de Precio de Propiedad y Alquileres, elaborado en conjunto entre la Universidad de San Andrés y Mercado Libre. A su vez, cayeron los precios en dólares por metro cuadrado, debido a la baja en las ventas por la inaccesibilidad libre a divisas.

Según el informe, la media del precio del metro cuadrado en pesos corrientes en CABA para alquilar fue de $6.437, 20,9% más que en agosto. Cerca, aunque levemente por debajo, se ubicó la Zona Norte, con una media de $5.614, 24% más que el mes pasado. La tendencia alcista, aunque levemente por debajo, se repitió en Zona Sur (a $2.667, con una suba del 13% intermensual) y en Zona Oeste (a $2.407, con un incremento del 8,2% en los últimos 31 días).

"Los indicadores de precios de alquiler miden las medianas del precio de alquiler en pesos corrientes y constantes, de forma mensual. Con este fin, se utilizan todos los datos de publicaciones en la plataforma de Mercado Libre, que permite hacer un seguimiento de precios por localidad y por tipo de propiedad", detalló el documento.

Utilizando datos de informes anteriores, se puede ver que, pese a que la suba es constante, al menos desde enero del 2021, el gráfico se disparó principalmente en este 2023, con saltos más que considerables principalmente a partir de marzo.

Esto puede deberse a muchos factores: desde la incertidumbre política y económica en medio de un proceso electoral aún por definirse, hasta la especulación de propietarios respecto a los índices, con el debate de las reformas de la Ley de Alquileres, recientemente aprobadas en el Congreso, en un contexto de crisis habitacional.

El 20,7% de incremento en octubre registrado está por arriba del número estimado de inflación para el mes en curso, a publicarse por el INDEC en la antesala del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Según las consultoras privadas, éste sería similar al 12,4% de agosto y al 12,7% de septiembre, aunque estaría ubicado levemente por debajo.

Las zonas más caras y visitadas para alquilar en el AMBA

En el desglose de ambientes disponibles para alquilar, se puede ver reflejada las diferencias en los valores que hay entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las regiones que componen el llamado AMBA.

En la Capital Federal, el metro cuadrado de un monoambiente oscila los $7.186, mientras que, en el caso de un dos ambientes, el número llega a los $7.289, alcanzando los $7.871 para los tres ambientes. En ninguna otra zona (Oeste, Norte o Sur) se ve un acercamiento al valor de CABA en cualquiera de sus categorías.

Respecto a las zonas más visitadas por alquiler, se destacan las siguientes localidades:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Caballito Belgrano Flores Almagro Urquiza

Zona Norte

San Miguel General San Martín Tigre Vicente López Pilar

Zona Sur

Avellaneda La Plata Quilmes Lanús Lomas de Zamora

Zona Oeste

La Matanza Morón Ituzaingó Tres de Febrero Moreno

Sube el precio de alquilar, baja el valor de venta

Respecto a los precios de venta de departamentos, el documento remarcó una baja intermensual del 0,95% y una caída interanual del 4,6% en los valores en dólares.

En este aspecto, CABA se mantiene como la región con la mediana del precio del metro cuadrado más alto, a U$S 2.228, seguido por Zona Norte, a U$S 2.000, Zona Sur, a U$S 1.483, y Zona Oeste, a U$S 1.470.

Contrario a lo que ocurre con los precios de los alquileres, en este sentido la curva denota un claro decrecimiento desde enero del 2021, aunque con una estabilización, presente sobre todo en los últimos meses. Entre los motivos detrás de esto, se encuentran los controles férreos del Gobierno Nacional en torno al acceso a divisas, en medio de una sangría de reservas por parte del Banco Central.

