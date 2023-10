Economía en modo bélico por restricción de dólares e incertidumbre política

“Tuve que cargar con el bidón porque me quedé sin nafta. Pasé por 4 YPF y no tenían nada de nafta y varias de otras estaciones estaban cerradas. Cargue primero en una con bidón y ahora me vendieron otros $2000 con bidón. Donde logré cargar habían subido el precio de la nafta súper esta mañana a $335. Y ahora de noche lo suben de nuevo. Pero ni siquiera cambiaron el precio en el cartel, no hicieron tiempo. En el surtidor volvieron a subir y estaba a $359.9”.

El comentario de un ciudadano cordobés es solo un botón de muestra de lo que se vive a una semana de la votación por la primera vuelta presidencial y a menos de un mes para la definición. Y aunque no es la primera vez que se habla de escasez, cupos y sobre precios a la hora de la comercialización de combustibles sí hay elementos novedosos que deberían encender la alarma: por caso, el detalle de que hay estaciones de servicio que cambiaron los precios dos veces en una misma jornada.

Síntoma de economía híper inflacionaria o no, lo cierto es que la escasez de naftas y gasoil está siendo real, al punto que generó las primeras intervenciones del ejecutivo nacional que prometió movilizar recursos para adquirir combustibles importados. Todo, a horas de que venza el plazo del pseudo congelamiento de precios para las naftas y que rige hasta el 31 de octubre.

Como se ve, la realidad mata la expectativa y disposición del gobierno.

Así, esta semana la macro doméstica volvió a mostrar el peor de sus costados: los efectos de una restricción externa en niveles extremos, al punto de que varias actividades coquetean con la paralización. En concreto, porque la falta de dólares cortó los fondos disponibles para pagar en tiempo y forma el combustible que se importa. El efecto se sintió fuerte en el norte y en el sur del país y el viernes ya rascaba localidades de provincia de Buenos Aires. Para ayer sábado Caba y AMBA empezaron a sentir esa sequía y se activaron los motores de definición política.

El jueves un dirigente estacionero de Santiago del Estero le aseguró a sus colegas que funcionarios de la gobernación de esa provincia lo llamaron para pedirle que salga en los medios a decir que el combustible estaba llegando. La tensión aumentaba: en ese momento quedaba una sola estación con nafta en la provincia que gobierna Gerardo Zamora, donde todavía se esperan novedades del combustible prometido.

Como se marcó, al cierre de esta edición Economía y la Secretaría de Energía negociaban fondos para garantizar el arribo de 10 buques con carga de combustible. Buscaban evitar que la noticia cobre impacto en los canales porteños durante todo el fin de semana.

“Es parte de un plan”. Desde la Cámara de Autotransporte de Cargas (Cerac), su titular, José Arata pintó a PERFIL CORDOBA el panorama con que trabajan: “Esta complicado por varios aspectos, el faltante hace que haya surtidores que no tengan nafta o gasoil y ahía parecen los cupos y los sobre precios y también las distorsiones. Hoy comprar gasoil a granel está más caro que el surtidor, un despropósito. Todo lleva a que no sepas que precio pagas, para nosotros que vivimos del transporte es nuestro principal insumo. En teoría se termina el congelamiento el martes, pero la mayoría de las estaciones que no son YPF estuvieron subiendo”.

Con todo, Arata plantea que el transporte de carga está estirando y resistiendo y todavía no se frenó: “parate total no hay, hay retrasos porque cuando no conseguís te vas a demorar. Lo que hay que saber es que en el interior está más complicado. El cupo para un particular puede servirle, pero si a nosotros nos cargan el 20% nos afecta muchísimo la actividad. Me parece claro que a esta altura se está mostrando las fallas del plan, congelar todo hasta que pasen las elecciones para que a la gente le rinda más el dinero, pero bueno, también tenes este escenario. Hoy estamos al límite y sin nadie para dialogar o negociar”.

El atraso. A la magnitud del atraso en los precios que muestran los combustibles que se venden en el país lo analizó la economista Vanessa Toselli quien plantea que pese a los aumentos concretados en el año, el litro que se vende localmente sigue siendo el más barato de la región.

Así remarca que para la Nafta Premium, el precio promedio a nivel nacional alcanzó los $347,2 al mes de septiembre, con un aumento de 101,9% interanual, casi 35 puntos porcentuales por debajo de la variación del IPC. Ahora, analizando lo que pasa en la región y con datos de Global Petrol Prices (tomó como referencia el precio de la gasolina 95, el equivalente a la Nafta Súper, y el precio de Buenos Aires), destacó que a pesar del fuerte aumento, Argentina se posiciona como el país de menores precios en combustible frente a sus socios del Mercosur. “Con 86 centavos de dólar por litro de gasoil, la Argentina registra precios semejantes a los de Colombia y Paraguay, pero 25% inferiores a los de Brasil, un 40% por debajo de Chile y un 56% inferior a Uruguay”, sostiene en un informe.

El cuadro lo termina de pintar Gabriel Bornoroni, actual presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba (Fecac) y diputado electo por los libertarios.

“Nosotros hace meses que estamos con gestiones y reclamos a la Secretaría de Energía de la Nación porque sabíamos que esto iba a pasar. Y no es más grave porque no se levantó la cosecha gruesa y la actividad está bastante caída. Lo único que hacen son parches, así no se soluciona esto. La explicación de la escasez es muy simple: no es una cuestión de precios, es una cuestión de que no hay política ni plan energético. No se termina de extraer todo lo necesario porque no hay incentivos para que se produzca y extraiga, los precios están planchados y termina generando escasez. Somos un país que tiene condiciones para ser potencial mundial en petróleo y gas y estamos usando curitas para resolver esto”, marcó.

En su estimación, Bornoroni cree que la magnitud de la escasez que se vive por estos días es del orden del 20%. “Coincide con la cantidad de combustibles que importamos. No están los dólares para pagar los barcos que traen importado y pasa esto. Repito, no hay política energética”.

“Para lo que viene la expectativa es mala, el gobierno no tiene motivaciones para cambiar su política de precios planchados y subsidios. Le van a seguir escapando a las soluciones porque son medidas que no les sirven electoralmente y quedamos a la deriva”.

Industria complicada. “El gobierno que venga tiene que entender que ningún país del mundo que pretenda tener producción o una industria propia puede vivir solo de lo suyo. Nosotros producimos una línea en la que tenemos 50% de insumos importados y el resto nacional. Pero hay otras líneas que tenemos 90% importado y ensamblamos. No se puede abrir todo porque nos inundan los chinos y los industriales desaparecemos, pero tampoco el extremo de cerrar todo porque no podemos producir o tenemos que frenar inversiones. Estamos con ese freno de mano puesto”.

El resumen de cómo se está llevando el día a día de la producción y la industria lo hace un empresario que produce electrodomésticos en el interior de Córdoba y que mantiene un staff de 300 empleados. “Crecimos 50%, es mucho, pero habíamos hecho inversiones y planes para crecer 100%. Vamos pateando ese crecimiento y nos conformamos con esto. Hay que cuidar la industria nacional, pero si no liberan contenedores con piezas tampoco podemos trabajar”, resume.

La falta de insumos importados toma tonos dramáticos cuando cruza el umbral de otras actividades y realidades, como el de la salud: esta vez los que alzaron la voz fueron las entidades nucleadas en la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) para plantear que hay faltantes de insumos críticos para realizar tomografías, que ayudan a la detección temprana de tumores y resonancias magnéticas, útiles en los diagnósticos de accidentes cerebro vasculares.