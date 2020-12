El "veranito" del dólar permitió reforzar reservas, pero el cambio sigue bajo presión

Tras las turbulencias cambiarias que marcaron gran parte del 2020, el año termina en más calma, y en diciembre el Banco Central aprovechó ese clima para comprar divisas y reforzar las reservas. Hasta el miércoles 23, la entidad monetaria sumaba 13 ruedas seguidas de compras de divisas. Y acumula en el mes un saldo positivo en su intervención de US$ 400 millones. Si se mantiene la tendencia en los tres dìas que faltan, diciembre se convertirá en el primer mes de resultado positivo desde junio último. En plena tensión cambiaria, el mayor saldo negativo del año fue US$ 1.618 millones en septiembre, lo que derivó en el endurecimiento del cepo.

Alimentadas por las compras, las reservas internacionales registran en diciembre una suba de US$ 564 millones, aunque en el año totalizan una caída de US$ 5.632 millones.

¿Veranito? ¿Podrá el BCRA en 2021 acumular reservas?. Algunos economistas lo dudan. Afirman que el veranito financiero de diciembre “es circunstancial”, por factores estacionales, como la alta demanda de pesos, pero señalan que históricamente se empieza a revertir a partir de la segunda quincena de enero. Por ende, vislumbran riesgos de nuevas presiones sobre el tipo de cambio en un escenario de gran emisión monetaria para financiar el déficit y de elevada brecha.

En diciembre también ayudó a engrosar las reservas una leve recuperación de los depósitos en dólares, una foto que suele verse a fin de año porque muchos inversores que tienen activos dolarizados los depositan dado que esas colocaciones están exentas del impuesto a los Bienes Personales.

En este contexto, Guido Lorenzo, de LCG, explicó a PERFIL que “en diciembre hay factores estacionales, se demandan muchos pesos, pero en enero pasa lo contrario, y hay muchos pesos en la calle, habrá que esterilizarlos para que no vayan al dólar, no se va a poder comprar divisas”.

“Está bueno que (el Central) deje de perder, pero no hay un cambio de tendencia que se pueda extrapolar a 2021, dudo que el próximo año acumule reservas; si lo hace será por más restricciones a las importaciones, y más limitaciones a la dolarización”, agregó.

Fernando Baer, de Quantun Finanzas, fundamentó que acumular reservas “va a depender de si logra un acuerdo con el FMI, y que se consolide un camino de mayor prudencia fiscal y monetaria” y mostró alguna dudas porque “es un año electoral, y la vicepresidenta Cristina Fernández ya dijo que no quiere ajuste. Eso genera incertidumbre: cambió la expectativa de lo que empezó a hacer Martín Guzmán en octubre y noviembre. Con lo que pinta en 2021, hay una tensión natural que va a tener que definirse”.

Para Baer, “en la medida que tengas brecha alta como la actual es difícil que el BCRA pueda acumular reservas”, agregó.

Juan Pablo Di Iorio, de ACM, estimó que con “las previsiones de emisión que hay, no creo que se pueda bajar sustancialmente la brecha, y cuando la demanda de dinero caiga en febrero, podrìa haber complicaciones en el mercado cambiario”.

Más optimista, Claudio Caprarulo, de Analytica, apunta que “en el escenario base de la consultora, acumulás reservas en 2021 si lográs refinanciar con el FMI, y porque va aumentar la demanda de exportaciones del resto del mundo, dado que la economía mundial se va a recuperar y está subiendo fuerte el precio de los comodities”.

No obstante, coincidió en que “con una brecha del 80% no es que diste vuelta la tortilla, y la inflación se está acelerando; si en 2021 no se discute cuál va a ser el plan de estabilización, y hacia donde se va, sigue complicado, el camino no está allanado”.

Contado con Liqui. Por su parte, Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, en un informe a sus clientes, indicó que otro factor que contribuyó a la paz cambiaria fueron las intervenciones oficiales para bajar el Contado Con Liquidacion mediante la venta de bonos de organismos públicos. En ese punto, señaló que “la duda es si los negociadores técnico del FMI se van a sentir cómodos con que el gobierno siga con esa intervenciones, si en el marco de un acuerdo, va a tener la misma libertad para hacerlo”.

Por otro lado, Sosa planteó que la calma cambiaria “ llevó a que el BCRA desacelere un poco el ritmo de devaluación” del tipo de cambio oficial, que “hace un par de semanas era del 44% anualizado y hoy está 40%”.

“Creemos que “es una estrategia muy peligrosa la de dejar de aprovechar estos momentos para seguir corrigiendo el tipo de cambio oficial”.

Si el gobierno, advierte Sosa, “logra ser exitoso en el sentido de pasar este puente del primer trimestre donde va a tener los mayores desafíos hasta llegar al momento de mayor liquidación de agroadólares, es probable que en el segundo trimestre se sienta tentado a dejar que otra vez el tipo de cambio oficial se retrase”.