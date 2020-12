Si continua la caída del superávit comercial, consultores pronostican un dólar más alto e inflación

Distintas consultoras advirtieron que, de continuar la fuerte caída registrada en el superávit comercial en los últimos dos meses, especialmente en noviembre, en el corto plazo podría incidir en una menor oferta de divisas, por lo que promovería un aumento en el precio del dólar y así ejercer mayor presión sobre el aumento del costo de vida.

El Indec difundió ayer el resultado de la balanza comercial, el cual arrojó un parámetro muy negativo ya que se obtuvo un superávit de 271 millones de dólares contra 2.484 millones del mismo mes del año pasado, mostrando así un panorama complicado desde septiembre en adelante en los términos del intercambio.

De hecho, en octubre el superávit comercial había alcanzado 666 millones, contra 1.768 millones del mismo mes del año pasado y en septiembre de 2020 un positivo de 582 millones contra un interanual de 1.744 millones de dólares.

Para el economista y consultor Damián Di Pace semejante caída del superávit obedeció a una aceleración de las importaciones que promovió el súper cepo, implementado el 15 de septiembre y una constante caída de las exportaciones, “pero no sólo las generales, sino también las del sector agropecuario”.

“De seguir esta tendencia que está observando en los últimos tres meses en la balanza comercial, en poco tiempo va haber menor oferta de dólares, lo cual implicaría alguna presión sobre su valor y por ende, una mayor influencia sobre la inflación, que en este momento está claramente alcista”, remarcó Di Pace.

Para la economista y consultora María Castiglioni “el actual modelo de comercio exterior lleva a anticipar importaciones y postergar las exportaciones. Eso sumado a una cosecha mala, aunque se salva un poco por los buenos precios, pero aún no alcanza a compensar. Si no existieran estos buenos precios de la cosecha no me quiero imaginar lo que sería el resultado de la balanza comercial”, recalcó Castiglioni.

Desde la consultora Abeceb advirtieron que “en estos momentos hay un combo letal para el comercio exterior que es el súper cepo, retenciones, impuestos elevados y restricción de importaciones”.

En ese sentido, Castiglioni acotó que con las características actuales “se observó en noviembre una caída de los volúmenes exportados de casi un 29 por ciento, y las industriales cayeron un 39 por ciento, que si bien tiene que ver con la pandemia pero esencialmente con la gran cantidad de trabas que se han implementado”.

"Desde hace 6 meses, el saldo superavitario se desacelera” , resalta el trabajo de la consultora LCG.

Por su parte, Abeceb en un informe difundido en estas últimas horas consigna que “hacia 2021 estimamos un repunte tanto en las ventas externas (+6,7%) como en las compras (+15,0%), con lo que el superávit comercial se reduciría a USD 10.800 millones aproximadamente (equivalente al 2,7% del PBI).



Por su parte, la consultora LCG resalta en un trabajo difundido hoy que “el superávit comercial de noviembre fue el más bajo desde septiembre 2018, mes a partir del cual el resultado comercial comenzó a ser positivo (desde hace 27 meses).

“De cara a 2021, las importaciones continuarían mostrando un mejor desempeño, explicado por el crecimiento esperado de la actividad y por bajas bases de comparación combinadas con una brecha que hace atractivas las compras al tipo de cambio oficial. En relación a las exportaciones, la suba en el precio de los productos primarios podría traccionar positivamente las ventas externas, aunque las nuevas olas de contagios y el retraso en la recuperación de la actividad de socios comerciales como Brasil podrían afectar a los niveles exportados”, concluye el informe.

LR