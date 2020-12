Exportaciones de granos generarán divisas en 2021 de al menos US$31.100 millones

El flujo de divisas que generarán las exportaciones de granos y principales derivados industriales (harinas, aceites) en 2021 será de por lo menos de US$31.100 millones, según un escenario base que proyectó un informe de la Fundación Mediterránea.

Ese monto implicaría un aumento de US$ 4.600 millones respecto al ingreso de divisas de este año, indicó el documento. Asimismo, el flujo de divisas que aporte este sector podría alcanzar hasta US$ 36 mil millones en el escenario más optimista contemplado en el análisis.

El informe destacó que los principales granos que exporta el país cotizan actualmente muy bien y los mercados de futuros sugieren que estos valores se mantendrían en niveles altos en el 2021.

“Estas materias primas agrícolas y sus principales derivados industriales (harinas, aceites) hacen a la base de las exportaciones argentinas y serán muy importantes para apuntalar el proceso de recuperación que todo indica tendrá la economía argentina el próximo año, en la medida que vuelva a la normalidad luego de haber sido duramente golpeada por la pandemia”, planteó.

El informe señaló que “el ciclo 2020/21 se muestra desafiante en materia climática no sólo por la escasez de lluvias de los últimos meses y la falta de humedad en muchos lotes, sino también por lo que puede venir en los próximos, de la mano de la confirmación de la fase Niña del fenómeno ENOS, fase que en varias ocasiones anteriores ha coincidido con situaciones de sequía (de leve, baja, intermedia y hasta fuerte intensidad) en buena parte del territorio nacional”.

En cuanto a la firmeza que muestran los precios de los granos, explicó que resulta de una combinación de circunstancias: una demanda muy activa de países asiáticos, con China liderando el proceso a partir de la recuperación de su capacidad de producción de animales y un cambio hacia modelos intensivos de producción más moderna (de alto consumo de energías y proteínas vegetales), y una perspectiva de faltante de grano en los próximos meses por el factor climático sudamericano.

Escenarios. En este marco, Juan Manuel Garzón, analista de la Fundación Mediterránea, trazó algunos escenarios para calcular lo que podría ser la dinámica de exportaciones de granos y principales derivados industriales en el 2021.

Al respecto, puntualizó que se suponen cinco escenarios de volúmenes, uno base que considera una campaña agrícola 2021 bastante parecida a la del año previos, dos escenarios con clima acompañando(rindes medios normales o superiores) y dos escenarios con clima adverso. En este último caso, se aclaró que suponen sequías entre suaves y moderadas, con caídas de rindes medios estimadas entre 5% y 10% .

Según el análisis, dado el contexto climático de arranque y la presencia de la Niña, el escenario base y los otros dos que suponen un clima jugando “en contra”, son los que lucen más probables de ocurrir.

“En el escenario base de precios y cantidades, el flujo de divisas 2021 se estima en US$31.100 mil millones, US$ 4.600 millones más que en 2020”, calculó.

A su vez, sostuvo que que los escenarios más positivos para Argentina serían aquellos “que combinan los mejores resultados productivos con los mejores precios, en ellos las exportaciones podrían llegar hasta US$ 36.700 millones y a US$ 10.300 miillones la brecha respecto al 2020”.

“Lamentablemente estos escenarios lucen poco probables, para que se den la sequía debería dañar bastante a la producción de Brasil, para de esa forma presionar los precios internacionales, mientras que el clima debería acompañar muy bien la producción de Argentina”, fundamentó.

Los escenarios que combinan caídas de volúmenes y de precios serían los menos favorables (entre US$ 25.800 millones y US$ 28.400 mil millones), pero consideró que son "poco probables, dado que una caída de producción importante en Argentina, particularmente en soja, difícilmente sea acompañada de una caída de precios internacionales, en el contexto en el que se encuentra el mercado, de menores existencias y demanda bastante firme".

"Los escenarios que combinan movimientos opuestos de volúmenes y precios, alzas en unos y bajas en otros, arrojan valor de exportaciones de entre US$ 29.000 millones y US$ 33.000 millones, brechas de entre US$2.600 millones y US$ 6.500 millones. Estos escenarios tienen mayor probabilidad de ocurrencia dado que las variables se mueven en las direcciones esperadas, en caso de haber problemas de producción en Argentina, los precios respondiendo al alza y lo contrario en caso que la campaña sea buena", alegó.