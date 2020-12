Exportaciones de alimentos y bebidas regionales crecieron 9,2%

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que los envíos al exterior de Alimentos y Bebidas (AyB) Regionales crecieron 9,2% en volumen, entre enero y octubre de 2020, en comparación con igual período del año pasado. De acuerdo a los datos relevados por la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en los primeros 10 meses de 2020 se comercializaron 4.108.000 toneladas por un total de U$S 5.316 millones, lo que representa además una suba del 0,9% en el valor de los envíos.

Los principales destinos de estos productos fueron Brasil, Estados Unidos, Rusia, China, Países Bajos, España, Chile e Italia. Desde la cartera de Agroindustria destacan que las exportaciones de Cereza, Otros Maníes Crudos y Concentrados de Yerba Mate registraron los volúmenes y valores más altos de los últimos 11 años.

Argentina es el país que más creció en exportaciones de vino

Por su parte, los volúmenes exportados de Jugo de Naranja y Vino fueron los más altos registrados en los últimos 11 años y en el caso de Subproductos y Residuos de Maní, el volumen exportado fue el más alto de los últimos 10 años. Por su parte, las Frutillas alcanzaron el volumen más alto de los últimos 9 años.

Las exportaciones de Cebolla alcanzaron el volumen exportado más alto de los últimos 7 años, mientras que Limón y Garbanzo registraron el volumen más relevante de los últimos dos años.

Las exportaciones de Alimentos y Bebidas Regionales representaron el 25% del valor y 11,5% del volumen total exportado de AyB y el precio promedio de estos productos fue de US$ 1.294 por tonelada, valor que duplica al promedio por tonelada de productos exportados por AyB (US$ 590), y casi triplica al resultante de las exportaciones totales del país, que promedió los (US$ 444).

