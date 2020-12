Sigue el paro en los puertos y preocupa la falta de liquidación de divisas

La parálisis en los puertos de granos de todo el país cumplió su sexto día, ya que no hubo avances hoy en las negociaciones entre la industria y los gremios, mantenidas ante el Ministerio de Trabajo. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) del departamento San Lorenzo (Santa Fe) informó que decidieron continuar con la huelga que paraliza los puertos agroexportadores argentinos, principal fuente de divisas del país. La medida comenzó el miércoles impulsada por la Unión Recibidores de Granos y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines.

Luego, se sumó el sindicato de aceiteros, que este martes a las 16 decidirá si vuelve a prorrogar el paro o lo levanta. Durante la reunión en Trabajo con representantes del Soea y la Federación Aceitera, no se pudo acercar posiciones ni hubo aceptación de un pedido de tregua que permita reactivar las labores en las procesadoras de cereales y oleaginosas.

La industria aceitera pierde 100 millones de dólares diarios por el paro en los puertos.

El Gobierno comenzó a notar una fuerte merma en el ingreso de divisas, pero sobre todo se calculan fuertes pérdidas a futuro, ya que no salen barcos con envío al exterior desde el miércoles último. Las pérdidas para el sector agroindustrial, estimadas en unos u$s 100 millones diarios, comenzaron a trasladarse a los productores, que no pueden comercializar su cosecha de trigo en tiempo y forma.

En las últimas horas, 14 entidades de la cadena agroindustrial sostuvieron en un comunicado que la medida de fuerza "afecta seriamente el ingreso de divisas, las que resultan indispensables para afrontar la grave crisis económica y social en la que se encuentra inmersa nuestro país”, sostuvieron las entidades en un comunicado.

Por su parte, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) también rechazó los reclamos: "El comercio de granos es uno de los principales motores que tiene nuestro país para salir adelante a través del ingreso de dólares genuinos y es inadmisible afectarlo por reclamos caprichosos y fuera de contexto”, alertaron sobre el perjuicio provocado por la medida.

Más conflictos

En tanto, la Delegación Necochea-Quequén de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales denunció estar siendo "víctima de una medida de fuerza impulsada por los Recibidores de Granos, que pretende asumir la representación gremial del personal de la entidad". "Desde hace medio siglo, el sindicato que representa a los trabajadores de la entidad es UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles)", aclaró esa delegación.

La Cámara Arbitral repudió la "utilización de vías de hecho para dirimir conflictos inter-sindicales" y exhortó a ambos sindicatos a "recurrir a las vías legales para resolver un conflicto entre gremios". Además, llamaron a "los responsables de esta situación a cesar inmediatamente las medidas de fuerza que perjudican a toda la cadena agroindustrial".

