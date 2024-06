Elon Musk volvió a respaldar a Milei y pronosticó un crecimiento "masivo" de la economía argentina

El fundador de SpaceX y Tesla, Elon Musk, volvió a mostrar su apoyo al presidente Javier Milei y anticipó un crecimiento "masivo" de la economía argentina en caso de que el libertario pueda llevar a cabo su programa de desregulación y achicamiento del Estado.

Musk disertó de forma virtual en "El renacer de la libertad en Argentina y el mundo", un evento organizado por la Fundación Libertad & Progreso y el Instituto CATO, dos think tanks que promueven las ideas del liberalismo tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

Luis Caputo sobre la Ley Bases: "En un año hay elecciones, ya limpiaremos el Congreso"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El apoyo de Elon Musk a Javier Milei

A la hora de analizar el fenómeno libertario vernáculo, el dueño de X (ex Twitter), expresó que "es muy importante que Argentina tenga éxito y que le demos al presidente Milei todo nuestro apoyo". Vale destacar que el magnate se sintió atraído por el discurso del mandatario desde un primer momento, sobre todo en lo concerniente a las medidas que desregularizan el proceso económico.

"Mi predicción es que a menos que Milei sea detenido de alguna manera en las acciones que quiere realizar, Argentina tendrá un crecimiento masivo de la economía y habrá mucha más prosperidad y optimismo sobre el futuro de la que hubo en los últimos 100 años", sentenció el empresario estadounidense.

Al ser consultado sobre qué consejo le daría al jefe de Estado argentino, el hombre de negocios manifestó que, a su juicio, "está haciendo todo los movimientos correctos" desde que desembarcó en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023.

"Simplemente animaría al pueblo de Argentina a que le brinde todo su apoyo y le permita llevar a cabo su experimento porque claramente las políticas del pasado no han tenido éxito. Lo sabemos a ciencia cierta. Creo que sera una aventura muy excitante que saldrá muy bien", agregó.

En otro tramo de su disertación, Elon Musk sintonizó con el discurso libertario que permeó en buena parte de la ciudadanía nacional: la burocracia estatal conspira contra el desarrollo del sector privado, el emprendedurismo y la innovación.

"Cuanto más tiempo se extiende la creación de reglas y regulaciones, se llega a un punto en el que cada ley y regulación tal vez no sean paralizantes en sí mismas, pero todas juntas son como pequeños hilos que amarran a Gulliver al piso. Con cada cuerda, el gigante no puede moverse", evaluó.

La crítica de Elon Musk contra los gobiernos

Siguiendo esa línea argumental, el magnate trazó un paralelismo entre los gobiernos y los referís que arbitran en los partidos de fútbol, haciendo hincapié en la necesidad de reducir la influencia de los Estados en el funcionamiento de las economías.

El Gobierno anunció la renovación del swap con China por US$ 5.000 millones

"El papel del gobierno es garantizar que el campo de juego sea bueno y que existan buenas reglas. Es esencialmente la liga de fútbol y el árbitro. Está para asegurarse de que haya juego limpio, que las reglas sean sensatas y permitir que los jugadores en el campo jueguen el juego", comenzó diciendo.

Y continuó: "Lo que pasa con el tiempo es que los gobiernos van creciendo y en cierto punto hay más árbitros que jugadores en el campo. Y luego el juego no es bueno. No digo que no se necesiten árbitros. Pero no queremos que superen en número a los jugadores".

"Eso sería tonto, pero es lo que sucede. Los gobiernos sólo tienen que cerciorarse de que se está jugando un juego limpio y con reglas sensibles. Si no se ponen en el camino de los jugadores, los resultados serán excelentes", completó, en un claro guiño al relato mileísta.