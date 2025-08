Las empleadas domésticas recibirán un incremento en su sueldo de agosto sumado a un bono no remunerativo, luego de que el sindicato de Trabajadores de Casas Particulares y la Secretaría de Trabajo llegara a un acuerdo paritario.

En sentido, el sindicato pactó una suba del 3,5% para los haberes que corresponden al mes de junio, a su vez habrá una suba del 1% en julio, agosto y septiembre. Por otro lado, las empleadas de casas particulares cobrarán una suma no remunerativa que se abonará por única vez para los meses de julio, agosto y septiembre, con el fin de nivelar los meses que no hubo incremento entre febrero y junio.

Cuánto cobrararán las empleadas domésticas en agosto del 2025

Para las empleadas domésticas que cobran de forma mensual, en especial para la quinta categoría, según la grilla de Upacp quedaron de la siguiente manera:

Tareas generales

Con retiro: $2.863 por hora / $351.233 mensual Sin retiro: $3.089 por hora / $390.567 mensual

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.089 por hora / $390.567 mensual Sin retiro: $3.454 por hora / $435.246 mensual

Cocineros/as

Con retiro: $3.270 por hora / $400.310 mensual Sin retiro: $3.585 por hora / $445.613 mensual

Supervisores/as

Con retiro: $3.454 por hora / $430.878 mensual Sin retiro: $3.783 por hora / $479.950 mensual

Los empleadores tienen que pagar además los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios, obra social y aseguradora de riesgos del trabajo en forma mensual y regular.

Cuánto cobran las empleadas domésticas con el bono no remunerativo

El bono no remunerativo - que no vienen con el salario básico, no se suma al aguinaldo o aportes - varía según la carga horaria semanal. Los montos son los siguientes:

Quienes trabajan entre 0 y 12 horas semanales: $4.000 Quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales: $7.000 Quienes trabajan más de 16 horas semanales y todo el personal sin retiro: $10.000

