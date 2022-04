Empresario pyme llamó a veinte personas que cobran planes y se presentó uno solo

En el medio del conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sociales sobre los programas de ayuda, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, dijo hoy que en su empresa Cierres Lynsa convocó para capacitarse a 20 personas que cobran planes sociales como el Potenciar Trabajo y solo se presentó uno.

“Nos encontramos ahora con que queremos volver a retomar esa mano de obra calificada y no conseguimos. Ponemos avisos y no viene nadie, no solo en el sector textil, también en plásticos, calzado, gráfico e indumentaria”, se quejó el empresario durante una entrevista en A24.

“Nos habían dado un listado del Municipio de La Matanza y del Ministerio de Desarrollo Social. Nos comunicamos con 20 de la zona se presentó uno solo y quedó efectivo después de capacitarlo”. El salario para el trabajador en telares tiene un sueldo entre 80 y 90 mil pesos hasta las próximas, describió Fernández.

“Un plan social no alcanza para absolutamente nada y hay empresas que están pidiendo por favor la formación de gente en mano de obra porque no lo hacen la universidad ni las escuelas técnicas y tienen que producir ya. El que quiere aumentar un turno no lo puede hacer”, comentó el presidente de CGERA.

El plan Potenciar Trabajo para personas desocupadas consiste en el 50% del salario mínimo, vital y móvil, otorga $16.500 a cada inscripto. Para su percepción, los beneficiarios deben cumplir una contraprestación de cuatro horas diarias de trabajo en distintos proyectos (80 horas mensuales).

Pobreza e indigencia en Argentina

Según la última medición del INDEC, una familia de cuatro personas necesitó $83.807 para no ser pobre y $37.414 para no caer en la indigencia, de acuerdo con el informe de la Valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) .

Durante febrero de 2022, la variación mensual de la CBA) con respecto a enero de 2022 fue de 9,0%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 6,6%.

El índice de la pobreza del segundo semestre de 2022 alcanzó el 37,3%, abarcando un total de 10,8 millones de personas. Por su parte, el índice de indigencia llegó al 8,2%, que incluye a 2,4 millones de personas en dicha situación, mientras que el 62,7% que abarca 18,2 millones de argentinos.

