Eduardo Belliboni: "Es necesario acabar con los planes sociales"

Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil tras el acampe que organizaciones sociales realizaron en la Avenida 9 de Julio.

JF: ¿Cómo hizo para pasar de ser empleado de una fábrica, electricista, a liderar el Polo Obrero?

Me quedé sin trabajo, en los 90, 2001. Tuve varios trabajos, lamentablemente en la mayoría fui despedido por organizar la comisión interna, ser delegado. Tuve que trabajar de remisero y fue una situación muy dramática personal porque era vivir al día, que se rompiera el auto y no poder arreglarlo.

Yo soy militante desde hace muchos años del Partido Obrero y me empecé a ligar al Polo Obrero, una organización que trata de organizar a aquellos que, por la naturaleza de su actividad, no tienen forma de organizarse. Cuando uno vive en un barrio habitualmente tiene un puntero, que es el agente del municipio y no organiza a la gente sino que controla que no se desborde, que la gente no reclame, o que si reclama no se note tanto para no perjudicar al intendente.

Ahí me metí a organizarme en el Polo Obrero, empezamos a organizar actividades cada vez más grandes, lamentablemente. En un momento cayó mucho eso y nosotros nos fuimos a laburar, muchos dirigentes históricos de aquél momento volvimos a retomar nuestros lugares de trabajo, en 2003, 2005, cuando creció mucho la empleabilidad.

Conozco dirigentes que hoy siguen estando en un trabajo metalúrgico, gráfico, porque nuestro objetivo siempre fue el trabajo. Cuando hay una apertura de trabajo nosotros no solo nos vamos a laburar sino que hablamos con nuestros compañeros para que se metan en la vida laboral que es lo que organiza la vida de un trabajador.

JF: Cuénteme su propia visión, de punto de contacto y diferencia que usted tiene con dirigentes históricos del Polo Obrero como Jorge Altamira y Néstor Pitrola.

Néstor Pitrola fue uno de los fundadores del Polo Obrero, estamos en contacto permanente, formamos parte de la dirección, es un hermano de la lucha. Hemos estado en situaciones difíciles, como el Puente Pueyrredón, cuando asesinaron a Kosteki y Santillán. Una relación muy estrecha, con Jorge Altamira no porque se ha ido del Polo Obrero y ha formado otra organización. A Néstor yo lo tengo como un consejero y hay que escuchar a la gente que sabe.

JF: Javier Milei dijo que iba a mantener los planes sociales, ¿cree que cumpliría esa promesa? ¿Qué piensa acerca de una figura como él?

Yo creo que es un error, no tiene que haber más planes sociales. Hablar de planes sociales en un futuro gobierno me desmoraliza, porque se va a seguir peleando porque quiere decir que vamos a tener que seguir peleando, para que alcancen a todos, tengan el monto que le sirva para mantener una familia. Es necesario acabar con los planes sociales pero eso se tiene que hacer cuando la gente tenga trabajo, no abandonarla a su suerte.

Milei es un emergente de la crisis de los partidos y las alianzas de las últimas épocas. Ocurre en muchos lugares del mundo que aparecen personajes que bordan el neofascismo, con consignas muy agresivas, un clima de odio.

Me preocupa el clima de odio contra la gente que está en la calle, con muchas necesidades porque eso después tiene consecuencias. Después vienen represiones salvajes, vienen los muertos, los heridos, situaciones críticas.

Milei y Marra están creando un clima de odio.

(Javier) Milei y (Ramiro) Marra están creando un clima de odio, a mí en Twitter me amenazan, con lo que me van a hacer en la calle, cuando me agarren, me dicen que me van a matar, que me van a pasar por encima con la camioneta.

JF: Ramiro Marra le envió una carta a documento por agravios a su persona, ¿la va a contestar? ¿Qué opina de su proyecto antipiquetes?

Marra dice que me mandó una carta a documento, yo la vi por Twitter, pero nunca me llegó, le pase al aire mi dirección pero no me llegó. Cuando me la envíe voy a contestarla como corresponde.

Sobre el proyecto de Marra, lo primero que me surge es funcional a que todo este ajuste que se está desarrollando en la Argentina se aplique efectivamente. Si uno prohíbe las protestas o quiere sacar las protestas del lugar donde son visibles y donde se puede discutir los reclamos y las manda a un corsódromo, está siendo funcional al Gobierno. Aquellos que hablan de la casta, hoy están más de acuerdo con el ajuste que la casta está implementando sobre el conjunto de los trabajadores.

Uno cuando dice "brigada antipiquete" refiere a situaciones históricas en Argentina, lo que fue la Liga Patriótica, los nenes bien de Barrio Norte golpeaban a los trabajadores. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje en la Argentina porque después tiene consecuencias.

Cuando uno dice brigada antipiquetera, ¿qué le surge primero? Un grupo de gente que va a estar esperando a los piqueteros en una esquina, es medio raro, es medio difícil. Él decía que se trataba de hacer denuncias, para hacer denuncias no hace falta hacer una brigada anti-piquetera. Suena a un elemento parapolicial de represión a las luchas.

JF: ¿Qué balance hace del acampe?

Hemos colocado, en un momento muy difícil de la Argentina en la agenda problemas de fondo, ojalá encontremos alguna solución. La agenda era la interna del gobierno, no hablábamos del hambre y la pobreza. La gente está en otra cosa, no en la interna de Alberto y de Cristina ni en lo que opina Gerardo Morales sobre Macri.

El balance es positivo porque colocamos en la agenda nacional y entendemos que el gobierno tiene que avanzar en eso, convocar a una reunión para discutir este problema. Nuestro objetivo no es cortar la 9 de Julio, sino que se atiendan problemas sociales muy graves.

JF: ¿Cómo imagina la salida de los planes sociales al trabajo? ¿Cómo se podría producir? ¿Cómo lo imagina usted? ¿En cuánto tiempo y de qué manera?

Tiene que haber un plan productivo en la Argentina, ver cómo se abren fábricas, cómo se desarrolla la producción. El salario es un elemento activador, hoy el salario tiene un poder de compra muy bajo. La Argentina tiene muchísimas posibilidades, tiene recursos de todo tipo que están siendo subsumidos por el acuerdo con el Fondo.

Hay que reorganizar el país sobre otras bases y encontrar la salida en el trabajo, en el desarrollo de la producción, en abrir fábricas y no en la especulación financiera.

JF: Lo que usted plantea se parece a un gran Plan Marshall, en el que se cree con una enorme inversión una gran cantidad de empleos. No parece posible encontrarse con esos recursos. Es probable que los planes deban continuar en el próximo gobierno, ¿No? Más allá de que sea deseable, ¿Su perspectiva es que se puede solucionar en el corto plazo​ del próximo gobierno?

Yo creo que sí, de este gobierno inclusive. Hay que cambiar muchas cosas. Los planes sociales son un instrumento de los gobiernos ante el fracaso de la creación de empleo por varias vías.

Se pueden cambiar las cosas, no de la mañana a la noche. Mantener los planes sociales es un fracaso, quiere decir que a la Argentina le va muy mal.