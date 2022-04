Belliboni cruzó a D'Elía por sus críticas al acampe: "Es un excelente alumno del FMI"

La llegada del Frente de Todos a la gestión nacional evidenció una fractura entre los movimientos y organizaciones sociales que se profundizó la semana pasada a partir del acampe piquetero en la Avenida 9 de Julio y las declaraciones del dirigente Luis D'Elía, que ligó la medida a "una campaña política del Polo Obrero". Por su parte, el dirigente de ese espacio, Eduardo Belliboni, salió a responderle y lo señaló como "un excelente alumno del Fondo Monetario".

La semana pasada estuvo marcada por el reclamo de la Unidad Piquetera, un espacio conformado por el Polo Obrero de Belliboni, Barrios de Pie, de Silvia Saravia, y otras organizaciones opositoras a la Casa Rosada. La medida generó múltiples repudio de varios sectores, incluso entre dirigentes de los propios movimientos sociales.

Uno de ellos fue D'Elía, en una clara manifestación de apoyo al gobierno y al ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta. El referente de MILES dijo en las últimas horas que "una cosa es la demanda social del Polo Obrero y otra cosa distinta es que esto sirva para la campaña electoral del Polo Obrero". De ese modo buscó evidenciar las supuestas intenciones electorales del espacio piquetero.

Luis D'Elía contra el acampe: "Una cosa es la demanda social y otra es la campaña del Polo Obrero"

Ante eso, Belliboni, que fue el hombre detrás del acampe de la semana pasada, le respondió duramente. "Acá no hay ninguna campaña electoral, sólo es él haciéndole el caldo gordo al ajuste porque se coloca del lado del gobierno y hoy es un excelente alumno del Fondo Monetario Internacional", dijo en diálogo con PERFIL.

Para el líder de la Mesa Nacional del Polo Obrero, D'Elía "debe pensar lo que dijo y entender que hay un reclamo social que no es sólo nuestro sino que lo comparten decenas de organizaciones diferentes". Señaló en ese momento el caso de Barrios de Pie, "que en las últimas elecciones apoyó a (Florencio) Randazzo".

El viernes se levantó el acampe piquetero en la 9 de Julio.

Belliboni y sus críticas a D'Elía

Al ser consultado este lunes 4 de abril sobre las declaraciones de D'Elía, quien en el pasado fuera un importante referente de las movidas piqueteras, Belliboni sostuvo que "hoy apoya al Gobierno sin miramientos".

"Nos parece un horror que hable de movida electoral porque debería saber que en los barrios populares la gente tiene muchas necesidades", expresó.

Ayer, el dirigente de la agrupación Miles opinó en el programa de Rolando Graña en A24 que "hacer el show off de estar dos días en la calle, en nombre del hambre, no me parece decente".

Quién es Eduardo Belliboni, el piquetero crítico de Mauricio Macri y Cristina Kirchner que lidera los acampes contra el Gobierno

Esas declaraciones generaron el enojo del Polo Obrero. "Trata de ensuciar una lucha que es muy clara. Él actúa a cuenta del ajuste en defensa de un Gobierno que no atiende los reclamos sociales que tenemos", indicó Belliboni.

A la espera de la convocatoria oficial

Por otra parte, el dirigente del Polo Obrero calificó como "positiva" la medida de fuerza de 48 horas que se llevó a cabo la semana pasada y mantuvo bloqueada la Avenida 9 de Julio. Rescató que se logró visibilizar "los graves problemas sociales de la Argentina como el hambre, la pobreza, el trabajo y la exclusión".

Una de las escenas que dejó el acampe de la semana pasada.

En esa línea, remarcó que desde que terminó el acampe no hubo una convocatoria formal del Ministerio de Desarrollo Social. "Estamos esperando que nos llame el ministro (Juan) Zabaleta desde que levantamos el acampe. El dijo que no iba a dialogar mientras estemos en la calle así que hoy no hay acampe y no lo habrá esta semana, por lo que esperamos que llame", lanzó.

En el cierre, Belliboni le pidió a la Casa Rosada que de marcha atrás con el rumbo en materia de políticas sociales. "Más de una vez el Gobierno tomó decisiones que después tuvo que retrotraer porque entendió que se había equivocado. No humilla a nadie decir que nos sentemos a discutir para que se revean las políticas sociales que entendemos muy equivocadas", cerró.



