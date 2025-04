El dólar está en el centro de la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en las empresas nadie espera algo menos que modificaciones en el esquema cambiario y un precio de $1.300. Es el tipo de cambio con el que, entienden, sus negocios podrían funcionar mejor, aunque también plantean un ideal que algunos ya toman como referencia de valor, porque ya se alcanzó meses atrás: $1.500.

El Círculo Rojo mira la “high water mark” (marca del agua). Una analogía con una pileta, en el que el nivel más alto que alguna vez tuvo queda marcado en la pared. Ese límite superior es los $1.500 que llegaron a valer las cotizaciones financieras en julio 2024 e implicaría un salto de casi 40%.

“¿Por qué es importante? Porque todos los costos internos quedaron fijados en pesos considerando ese dólar. Después, cuando bajó, los demás precios en pesos no bajaron. Ese precio es relevante”, explicó a PERFIL un importante empresario vinculado al agronegocio que prefirió el off the record. Y añadió: "Desde que el dólar tocó $1.500 y después bajó estamos con costos en dólares altos por la manera que todo el sector privado priceó (llevo sus precios a ese valor) sus productos en pesos".

El dólar "dividendos" y el CCL, referencias para la exportación

Referentes del sector energético convalidan el mismo horizonte, mientras que el sector financiero toma como válido un precio de $1.350, el valor tácito que tuvo el giro de dividendos al exterior en junio 2024 cuando el Banco Central emitió un Bopreal Serie 3 con ese destino específico y grandes empresas aprovecharon para enviar a sus casas matrices USD 1.700 millones.

"Efecto Trump": se disparó el dólar blue y el riesgo país pasó los 800 puntos

En la construcción la cifra es $1.300, un aumento del 20%, tanto para el funcionamiento del sector como el precio que calculan con el monto del primer desembolso que llegaría del Fondo. Es también la referencia que da en estos días el Contado Con Liquidación (CCL), en $1.313. El mismo precio consideran en otras grandes industrias e incluso en empresas de consumo masivo, que ven un fuerte atraso del dólar con costos de producción que se apreciaron en el año y tres meses que van del Gobierno de Javier Milei, sin un correlato en el poder adquisitivo de los salarios que se traduzca en mayores ventas.

Las firmas cuyo mayor cliente es el mercado interno no se guían tanto por la competitividad para exportar, pero sienten no solo el incremento en los servicios públicos (gastos que son inflexibles) sino también un aluvión de importaciones de bienes finales (54% en el último año), también producto de la sobre apreciación del peso contra la moneda estadounidense.

Dólar barato con ayuda del primer desembolso y devaluación postelectoral

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que Argentina pidió al staff del FMI más del 40% del total de USD 20.000 millones para la suma “front load”. Es decir: alrededor de USD 8.000 millones. Es una cifra que las compañías ya tenían en cuenta. “Si ingresan los dólares del Fondo ahora, será de $1.300. Luego, si salen del cepo recién para después de las elecciones, va a haber devaluación quizás mayor de la que debería ser”, advirtió un referente del sector constructor.

Hombres y mujeres de negocios más optimistas con una fuerte presencia en el mercado externo ven que “con un buen cronograma de reducción de impuestos, desregulaciones y eficiencia en la administración pública” se podrá “exportar a este tipo de cambio”. O sea, un dólar oficial alrededor de $1.100.

Campo y petróleo para las reservas del BCRA, el escenario optimista

Además de la plata fresca del Fondo y de los organismos internacionales que colaborarán en las divisas de libre disponibilidad que necesita Caputo para sostener una cotización barata, hay quienes en el sector privado tienen en cuenta dos grandes inyecciones en las reservas del Banco Central que pueden llegar en el corto plazo: la cosecha gruesa del agro y la entrada de divisas de parte de la exportación de petróleo.

Fuentes de un rubro fabril con peso comentaron a PERFIL sobre la expectativa de unos USD 10.000 millones que ingresarán a partir del segundo cuatrimestre del año provenientes de las ventas al exterior del combustible líquido.

La inflación de marzo superaría a la de febrero según estimaciones de las consultoras privadas

En el caso del campo, hay confianza en que en cuanto haya mercadería que vender, se liquidará automáticamente vía mercado oficial. Aunque también hay quienes especulan con las señales sobre qué esquema cambiario adoptará el Gobierno a partir de las condiciones que pondrá el organismo que dirige Kristalina Georgieva.

“Hoy los precios están muy bajos y los productores que alquilan no tienen margen, así que ellos van a tener que liquidar cuando tengan las semillas. Es otro de los errores de Caputo, pensar que el productor está guardando, cuando muchos van a tener que liquidar para pagar deudas y los que no tienen margen se van a quedar sin nada”, describió una voz agropecuaria. Y agregó: “La sequía arruinó mucho y hoy los precios y los costos en dólares los están matando, o sea que no es el producto que va a poder retener”.

AM/ML