En mayo vienen aumentos en transporte, servicios y prepagas, pero bajan las naftas

Llega mayo y con el nuevo mes aparecen nuevos aumentos programados, entre ellos las tarifas de luz, gas y agua, además de las prepagas, los alquileres y el transporte, todos rubros muy sensibles a la inflación que el gobierno hace fuerza por controlar con subas a cuentagotas, pero que sufrió una aceleración en marzo y llegó al 3,7% postergando el deseo de la administración de Javier Milei de que el proceso inflacionario retome la senda de la desaceleración y quiebre el 2% mensual.

A contramano de las subas, este mes y en forma casi inédita bajará el precio de los combustibles impulsada por la caída del valor internacional del petróleo y la decisión del gobierno de no actualizar los impuestos respectivos.

Tarifas de agua

Los servicios de agua potable y cloacas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense brindados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) se encarecen un 1% desde mayo.

El aumento, de igual proporción al de abril, se debe a la aplicación de la indexación mensual del costo del servicio acorde al avance de la inflación, dispuesta por el Ejecutivo Nacional.

La boleta promedio para los usuarios del zonal bajo pasará de $19.756 en abril a $19.954 en mayo; para los de zonal medio la factura saltará de $24.586 a $24.832, mientras que los de zonal alto pasarán de abonar $27.073 a $27.344 de media.

Tarifas de luz y gas

Las tarifas de electricidad y gas tendrán un nuevo aumento durante mayo en todo el país, que rondará entre el 2,5% y 3%. Además, se fijó para junio la entrada en vigencia del esquema de subas propuesto por las distribuidoras y transportistas en las audiencias públicas llevadas a cabo en febrero.

Lento desaceleramiento para los alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 95,24% para mayo.

De esta manera, continúa con la desaceleración que viene experimentando hace varios meses. En abril el aumento de los alquileres fue de 116,85%, en marzo había sido de 149,3%, en febrero de 174% y en enero de 190,69%. Asimismo, en diciembre de 2024 el incremento fue de 208,67%, en noviembre de 227,3%, en octubre de 238% y en septiembre de 243,16%.

En el caso de los contratos semestrales, la suba en el quinto mes del año estará en torno al 56,7%, mientras que los acuerdos trimestrales el aumento alcanzará el 11,51%.

Los colectivos y una nueva suba

El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en mayo, en un 5,9% y 5,7%, respectivamente. De esta manera, el pasaje pasará a costar entre $450 y $617, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de subterráneo más caro en mayo

El pasaje de subte se va a encarecer un 5,7% desde este jueves 1 de mayo y pasará a costar $919, mientras que la tarifa del premetro se elevará hasta $321,65 para los usuarios con SUBE nominalizada. Aquellos que no tengan la tarjeta registrada pagarán $1.461,21 y $511,42, respectivamente.

Peajes más caros en el ingreso a CABA

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 5,7% en mayo. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $2.637,43 en hora no pico y de $3.729,84 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.093,66 en hora no pico y $1.550,63 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $833,50 en hora no pico y de $1.052,67 en hora pico.

La medicina prepaga sube en mayo 2025: los nuevos aumentos promedio

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,4% y el 2,7%, dependiendo de la empresa, habiendo reducido el porcentaje de incremento inicial tras el pedido del Gobierno nacional.

Uno que va a contramano: los combustibles bajan en mayo

Los precios de los combustibles, por su parte, irán a contramano del resto de los aumentos y bajarán hasta 4% en promedio, por la caída de la cotización internacional del petróleo Brent y la no aplicación del ajuste mensual en los impuestos.

YPF, la principal petrolera del país, anunció una reducción en los precios de sus combustibles a partir del próximo jueves 1 de mayo. La información fue confirmada por el presidente de la compañía, Horacio Marín, generando alivio en un contexto económico donde los costos de movilidad representan una parte significativa del presupuesto diarios y está en línea con los valores internacionales del petróleo.

Según declaraciones del propio Marín, el ajuste a la baja tendrá un “promedio del 4 por ciento” en todas las variedades de nafta y gasoil que ofrece la empresa.

Si bien los precios exactos aún no han sido detallados por la empresa, tomando como referencia los valores actuales en la Ciudad de Buenos Aires (que sirven como indicador para otras regiones), una baja promedio del 4% podría significar una reducción de alrededor de $49 por litro en la nafta súper y de $60 por litro en la nafta premium, por ejemplo.

Precios de referencia actuales de YPF en CABA (abril 2025):

* Nafta Súper: $1224

* Nafta Premium: $1509

* Gasoil Común: $1215

* Gasoil Premium: $1475

Posibles precios estimados con la baja del 4% (a partir del 1 de mayo):

* Nafta Súper: $1175

* Nafta Premium: $1449

* Gasoil Común: $1167

* Gasoil Premium: $1416

De todos modos, estos son cálculos aproximados y los precios finales podrían variar según la estación de servicio y la ubicación geográfica dentro de la provincia de Buenos Aires y el resto del país.

