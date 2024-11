En septiembre los salarios volvieron a ganarle a la inflación: ¿Por qué no se siente en los bolsillos?

En septiembre el índice salarial del INDEC avanzó 4,7% frente a una dinámica inflacionaria de 3,5%. Sin embargo, las variaciones interanuales siguen arrojando una reducción del poder de compra porque en el acumulado anual e interanual, siguen por debajo, lo que se manifiesta en un hecho concreto: no se siente en los bolsillos.

Para Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso parte de la explicación se encuentra en que es un fenómeno gradual. "Lo mismo pasa con las caídas que no todos los salarios caen igual al mismo momento, tampoco se recuperan igual. Pero, en la medida en que se van recuperando cada vez más los salarios, se verá que gente de más sectores se va recuperando y serán cada vez menos los que queden o a los que no les mejore sus ingresos o incluso caigan. Es un proceso gradual", reconoció,

El analista explicó la dinámica de lo que se viene viendo con los salarios. "Cuando comenzó la recesión en septiembre del año pasado, tal vez al principio una persona llegaba a fin de mes, después con el paso de los meses y la pérdida de su poder adquisitivo llegaba al 28, después al 26 y al fondo del pozo por ahí llegaba al 18. Ahora lo que va a experimentar en el proceso de recuperación es lo contrario", mencionó.

Para el economista, "cuando se está en el inicio de esa recuperación es lógico que no se logre llegar a fin de mes. Entonces la gente escucha que se recuperan los ingresos, pero no siente que se esté recuperando su poder adquisitivo; sin embargo, a mediados del año que viene, o en el segundo trimestre se llegará a compensar lo que tenía antes de que empezara la recesión en septiembre del año pasado", señaló. Y volvió a insistir que, "todo es un proceso gradual, no hay saltos mágicos en la economía".

Ahora bien, mas allá de la gradualidad que tenga la mejora, en la mirada de Aldo Abraham hay un factor que garantiza que la recuperación de los salarios finalmente tendrá lugar, "Uno de los principales factores empobrecedores de una sociedad es la inflación y luego del 25% que dejó el gobierno anterior, frente a los niveles actuales de la inflación, cada vez hay más gente que le puede ganar a esta dinámica, y así sucesivamente", señaló el economista.

El especialista también agregó otro dato importante: el proceso de recuperación económica que empezó en el tercer trimestre. "Claramente hay más sectores que empiezan a mejorar. Va a haber más gente que va a poder ganar más y eso en la medida que se sostenga este proceso de recuperación económica va a ir consolidando también la mejora del poder adquisitivo de la gente, cada vez va a haber mas gente a la que le mejore el poder adquisitivo", argumentó.

Por caso, los empleados con salarios fuera de convenio tendrían buenas noticias este año. De hecho, las proyecciones indican que, por primeras vez en 5 años, los salarios de los empleados fuera de convenio estarían por encima de la inflación. De hecho, las proyecciones dan un ajuste en promedio de 131% y una inflación estimada de 124% en 2024.

"Esto es consecuencia de dos fenómenos reconocidos: Uno es la desaceleración de la inflación y el otro, las compañías vienen con un arrastre de ajuste de revisiones salariales que sería por arriba de la inflación estimada", dijo a PERFIL Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil y autor del libro, Mi Trabajo Ahora.

En los registros de Ghidini "En 2024, el trabajo registrado privado de Enero a Julio tuvo un crecimiento del salario del 10%. Cabe destacar que este ajuste total de 131% en 2024, las empresas lo han dado en 4 o 5 ocasiones", dijo.

En relación a los salarios reales, Clara Alesina de la Fundación Libertad y Progreso, también señaló que el avance que se logró en septiembre con los salarios reales "ha sido posible gracias a la desaceleración constante de la inflación, permitiendo que los salarios superen los niveles alcanzados en diciembre de 2023 y dejando atrás la caída de poder adquisitivo sufrida a principios de año".

En relación a los salarios que más se han recuperado, Alesina puntualizó: "se destaca la recuperación del privado no registrado, el cual logró aumentar su poder adquisitivo en un 6,7% mensual. Este sector, uno de los más afectados por la caída inicial, lleva ya cinco meses de expansión, logrando el mayor repunte, superando los niveles de noviembre de 2023", dijo.

Por su parte, Nadin Argañaraz titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARFA) también aportó sus números al debate. "En septiembre de 2024 el salario real privado registrado creció un 0,3% respecto al del mes de agosto y el público un 0,4%", dijo.

"A 9 meses de la devaluación de diciembre de 2023, el salario privado formal de septiembre tuvo un nivel real equivalente al 98,5% del que tenía en noviembre de 2023, mes previo a la devaluación. Por su parte, el salario público tuvo un nivel real equivalente al 84% del que tenía en noviembre de 2023.

Al referirse a los trabajadores privados formales, Argañaraz comentó que, "en el mes de diciembre de 2023, la caída real del salario respecto a noviembre de 2023 era del 11,5%, mientras que en septiembre se redujo al 1,5%. Lleva 6 meses seguidos de aumento real", admitió.

Los ajustes para los fuera de convenio en 2025

Pensando en lo que viene para el año próximo, para los trabajadores fuera de convenio, Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil explicó que, si bien es apresurado hacer proyecciones para 2025, "el dato de octubre de las empresas, es que las compañías están estimando un ajuste de 55% para el personal fuera de convenio para todo el 2025, sobre una base de inflación estimada del 50%. Si se cumplen estos pronósticos, 2025 podría ser el segundo año donde los salarios le ganen a la inflación", admitió el especialista en RRHH..

