Energéticas, preocupadas por la devaluación y las variaciones de los precios internacionales

El nuevo esquema cambiario inyecta incertidumbre y temor en las industrias. La cotización del dólar afecta casi de lleno a la energía y en las empresas productivas es uno de los valores más sensibles, en un contexto de actividad económica con recuperación heterogénea. Los contratos energéticos ya cuestan casi un 100% más que hace un año y, en plena caída del consumo, dudan si podrán trasladarlos a precios.

La energía eléctrica está un 85% dolarizada y el gas natural, al 100%. Ambas dependen del tipo de cambio mayorista, que esta semana saltó de $ 1.078 a $ 1.135. “En el mercado eléctrico responde a que los contratos se firman en dólares, y gran parte de los combustibles que compran para abastecer al parque también ya que son gas natural o gasoil que es importado”, explicó el economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet (IIEP) Julián Rojo a PERFIL.

“En el caso del gas natural, el plan gas está nominado en dólares por resolución”, agregó. El traslado o no del alza en los precios lo determinará el Estado. “Si decide traspasarlo, es al 50%. En caso de que no, debería sumar más subsidios”, explicó. Advirtió que el impacto “se verá una vez que el precio de la divisa se estabilice durante varios días en un mismo precio”. Por el régimen de flotación, la moneda estadounidense puede variar entre $ 1.000 y $ 1.400 sin intervención del Banco Central.

Suba de energía con consumo a la baja. Por el atraso cambiario que sostuvo el gobierno de Javier Milei durante su gestión, la industria viene de un período de aumento de costos en dólares que encareció su producción y la promesa de la baja de impuestos nunca llegó. De diciembre 2023 hasta ahora, la energía eléctrica para usuarios N1, entre los que están las empresas, creció un 264% y el gas, un 622%.

“Compramos la energía en dólares y la vendemos en pesos. El último contrato de gas tuvo un 90% de incremento en dólares a pagar en junio. Vamos a tener un serio problema, porque no se va a poder trasladar a precios en un mercado tan deprimido”, contó a PERFIL el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y dueño de una fábrica de papel higiénico y de una metalúrgica, Daniel Rosato. Según datos de la consultora Scentia, el consumo cayó un 5,4% y lleva quince meses consecutivos en descenso.

En esa dinámica, los ganadores fáciles deberían ser los generadores de energía que, a la vez, son la promesa de ser las próximas fuentes de divisas que le competirían el lugar de poder al campo, con estimaciones de exportación de US$ 10 mil millones, aunque con expectativas en stand by por las oscilaciones en el precio de los commodities que desató el “día de la liberación” de Donald Trump. No obstante, una suba del dólar en Argentina acomoda a los productores locales de energía al resto del mundo, donde la competencia es más fuerte.

El FMI quiere sacar al Estado del mercado mayorista. El esquema cobra mayor relevancia en el marco de la intención oficial de correr al Estado del mercado eléctrico mayorista, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en la letra chica del acuerdo con Argentina habló de cambiar la forma en la que Cammesa, la empresa de energía eléctrica mayorista, compra y vende.

“Se adoptará una reforma destinada a mejorar la competencia en el mercado mayorista de electricidad (fin de noviembre 2025)”, dice el Staff Report, al tiempo que prevé que las tarifas acompañen una suba de ingresos en los hogares y clientes comerciales con el acompañamiento del Estado para eliminar el esquema de segmentación de subsidios.