Estancamiento en la industria y expectativas complicadas

En junio todavía ocupaban sus despachos el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el de Economía, Martín Guzmán. Ese mes, la producción fabril retrocedió 1% en relación con mayo, mes que a su vez había estado 1,2% por debajo de abril, según el relevamiento hecho por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Si bien la consultora registró en junio una suba del 4,5% interanual, “lo cierto es que se nota una desaceleración en el crecimiento”, explicó el economista Alberto Cuenca, de la consultora Economía y Sociedad, en declaraciones a PERFIL.

Explicó que “hay que tener en cuenta que en junio del año pasado tuvimos un rebrote del coronavirus” que afectó de manera negativa en la actividad fabril, y mirando hacia adelante “en la última semana del mes pasado, Guzmán y (Miguel Pece) impusieron el ‘cepo’ a las importaciones”.

FIEL destacó que, durante junio, la industria automotriz volvió a mostrar el mayor crecimiento entre los sectores en la comparación con 2021, mientras que la metalmecánica moderó su ritmo con desempeños mixtos al interior del bloque.

La producción de minerales no metálicos –insumos para la construcción– continuó mostrando mejoras, al tiempo que las industrias metálicas básicas y la refinación de petróleo registraron un nuevo avance.

En tanto, los faltantes de gasoil derivaron en problemas logísticos que alcanzaron a actividades puntuales, en especial, en la industria alimentaria y las terminales portuarias.

Pero, además, los resultados de FIEL se correspondieron los de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que destacó que la producción de las pymes industriales en junio reflejó una mejora del 2,6% interanual, pero un descenso del 0,5% respecto a mayo.

“La incertidumbre en los mercados, los rumores de devaluación, el encarecimiento de los precios, las demoras en las entregas y los faltantes de stock de algunos insumos, complicó la producción para las empresas”, señaló la entidad presidida por Alfredo González.

CAME advirtió que “las complicaciones de la industria pyme fueron fundamentalmente para producir”, ya que “no hubo problemas de demanda” y “el consumo se mantuvo firme durante todo el mes”.

Tanto el informe de FIEL, como el de CAME, se correspondieron con la información dada a conocer por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), que registró en junio un aumento de la demanda del 8,5% respecto del mismo mes de 2021.

Sin embargo, ese porcentaje de aumento no se distribuyó de manera homogénea, ya que la demanda residencial subió 9,5%, en tanto el sector comercial creció un 5,6% y el industrial sólo un 3,3%.

El próximo martes 9 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer los resultados oficiales de junio.

Las perspectivas para julio. Ya sin Kulfas ni Guzmán en los ministerios, julio mostró problemas de abastecimiento para las empresas por el cepo a las importaciones y por la corrida cambiaria.

El viernes 1 de julio, el día anterior a la renuncia de Martín Guzmán el dólar libre valía $ 240 y hoy ronda los $ 325, el Contado Con Liquidación (CCL) costaba 250 pesos y ahora vale $ 334 pesos y la tasa de riesgo país pasó de 2.400 a casi 2.700 puntos, luego de rondar los 3 mil puntos.

Las restricciones impuestas por el Banco Central (BCRA) a fines de junio para el acceso a los dólares oficiales destinados a la importación comenzaron a generar problemas en las fábricas.

En los últimos días se conoció el caso de Coama Sud América, una maderera de Misiones y que no puede importar de Brasil una resina fenólica para producir tableros, por lo que debió “licenciar” a varios de sus trabajadores.

Algo similar ocurrió en el punto opuesto del país, en el sur, donde el presidente de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) Tomas Hess, advirtió que “sin herramientas de trabajo, no hay trabajo”.

En declaraciones a Radio Mitre, Hess explicó que, en la industria, con el cepo del BCRA, “comienzan a faltar piezas claves” como instrumentos de medición, válvulas, tuberías, insumos químicos, “que son los que exigen las petroleras para las que trabajamos.

Estos casos se suman a los de la empresa de carrocerías Agrale, que paró la producción por la falta de insumos y la advertencia de la Comisión Directiva de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) que adelantó sobre una “parada industrial”.

El presidente del CIMCC, Gustavo Del Boca, apuntó a que “si no tenemos los insumos para producir, no podemos atender el mercado interno y mucho menos exportar”.

“Es una cadena transversal, no necesariamente tiene que ser un importador para que esté afectado por esto”, agregó.

En este marco, el, titular de la Unión Industrial Argentina,Daniel Funes de Rioja pidió “previsibilidad, tranquilidad y que los mercados encuentren un camino”.

También una política oficial que corrija los desequilibrios en el plano fiscal y monetario, en forma inmediata. “Hay que resolverlo por la macro y por la micro porque si no, no tenemos insumos y, por ende, no tenemos precio, y esto termina impactando en los costos”, precisó Funes de Rioja a CNN-Radio.