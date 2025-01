Estiman que el superávit comercial será de US$ 4 mil millones menos

Tras conseguir un superávit comercial de casi US$ 19 mil millones en 2024, se espera que en 2025 el saldo del comercio exterior ronde los US$ 15 mil millones. Una cifra que, si bien marca la continuidad del sendero positivo, se mantendría por debajo de los niveles del año pasado. Sin embargo, esta cifra se daría por un incremento de las importaciones superior a las exportaciones. Sectores industriales advierten por esta situación que podría llevar a afectar a la industria nacional y convertir a varias pymes en importadoras.

“Se proyecta un superávit comercial para este año de entre 13 y 15 mil millones de dólares. Las exportaciones van a crecer alrededor del 7% y las importaciones van a aumentar alrededor del 15%”, sostuvo ante PERFIL Marcelo Elizondo, consultor y presidente del Comité Argentino en la International Chamber of Commerce.

Su mirada va en línea con la del presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, que estimó US$ 82 mil millones en concepto de exportaciones. Sin embargo, Landa alertó por el número de exportadores activos, que disminuyó a menos de 9 milen 2024. Esta concentración, planteó, limita la sostenibilidad del comercio exterior argentino y la diversidad de los productos exportados.

En cuanto a este último punto, Jorge Berciano, especialista en comercio exterior y miembro de la consultora Unexar, sostuvo ante este medio que “es preocupante la caída de las manufacturas de origen industrial en el total exportado por Argentina. En los últimos 15 años se perdieron siete puntos porcentuales.Las exportaciones argentinas se están primarizando”. “Las exportaciones van a seguir creciendo, sobre todo combustible y energía como consecuencia de Vaca Muerta. En el período 2021-2024, solo cuatro años, la incidencia en el total de exportaciones pasó del 7% al 12%”, agregó.

Otra variable que impulsará un poco más las exportaciones es la reducción temporaria de las alícuotas de derechos de exportación para los principales cultivos, así como la eliminación definitiva para varias economías regionales. Con la quita de retenciones anunciada por el Gobierno el jueves, los productores tendrían más incentivos para vender sus stocks a los exportadores, lo que redundaría en una aceleración de la liquidación.

Por su parte, un informe de la consultora Invecq resaltó: “Las exportaciones aumentarían a pesar de la notable caída del precio de las commodities agrícolas (la cotización de la soja pasó de US$ 520/t en 2023 a US$ 450 en enero 2024 y US$ 350 recientemente). Si se utilizan los últimos futuros y las proyecciones de las bolsas de comercio para el área sembrada, la producción de maíz, soja y trigo de la campaña 2024/25 podría ser US$ 4.500 millones menor a la de 2023/24”.

Importación. Por otro lado, Invecq remarcó que las importaciones este año “crecerían por la recuperación económica, el abaratamiento del dólar oficial, la eliminación del impuesto PAIS y la normalización en su pago”. Se estima que por cada punto de crecimiento del PBI se necesitan entre 2 mil y 3 mil millones de dólares adicionales en concepto de importaciones de bienes. Por lo tanto, un incremento del 5%, como se espera, redundaría en un aumento de importaciones del orden de 12.500 millones de dólares adicionales a los US$ 60.822 millones de importaciones que se registraron en 2024.

“Lo que viene aumentando mucho en los últimos meses son las importaciones de bienes de capital, vehículos y bienes finales. En mucha menor medida los intermedios (de hecho en diciembre cayeron)”, expresó a PERFIL Florencia Fiorentin, de EPyCA. “Si el tipo de cambio está así de apreciado, no hay manera de que en el corto plazo sea más rentable producir de forma local, aun aprovechando el dólar barato para importar maquinaria, que importar y comercializar bienes finales. En ese sentido, hay un gran peligro para un aluvión de importaciones, y eso va a presionar sobre la balanza comercial. Por eso, creo que hay tantas estrategias este año por parte del Gobierno para el ingreso de divisas, considero que prevén que va a caer el ingreso por bienes de cambio”, agregó.

En esa línea, las pymes alertan por la baja de las exportaciones manufactureras y temen por una marea de importaciones que reemplace a la industria nacional. “El problema es que el Gobierno apunta a bajar restricciones para importar, esto termina afectando a la industria nacional, a la vez el mercado interno no se recupera”, comentó a este medio Daniel Rosato, presidente de IPA. “La industria manufacturera no va a repuntar, la sustitución se está haciendo. No se produce y se está importando. Todavía no lo estás viendo tan fuerte, pero está pasando y va ir creciendo. Eso va a ocurrir este año”, continuó. Ejemplificó la situación así: un fabricante de muebles que antes hacía diez sillas ahora hace tres y el resto lo importa, porque los importadores lo traen más barato a precio dumping.

“Hay peligro, sobre todo para las pymes que son productoras de bienes de cambio y/o bienes intermedios para otras industrias, que carecen en general del poder de ‘lobby’ frente a las autoridades”, comentó Berciano y concluyó: “Dos elementos fundamentales que podrían ocasionar el aumento desmedido de las importaciones: atraso cambiario y facilitación del comercio, como plazos y no aplicar sanciones antidumping”.